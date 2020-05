Testy zdarma v kraji jsou na limitu, vyšetření na protilátky ale lze koupit

„V odběrových místech na Frýdecko-Místecku, Karvinsku i Ostravsku byly velmi rychle obsazeny termíny pro lidi středního věku. Někde zůstává ještě pár termínů pro mládež ve věku od 15 do 25 let a seniory, především muže nad 55 let. Celkem zůstává 166 míst, nejčastěji pro obyvatele Bruntálska a Novojičínska, ale volné kapacity už mají jen mobilní odběrová místa v Třinci a Krnově,“ uvedla v úterý odpoledne mluvčí kraje Nikola Birklenová.



Později kraj informoval, že přibyla volná místa na testování v Hlučíně, Frýdlantu nad Ostravicí, Frenštátě pod Radhoštěm a Rýmařově. Mohou tam jít i lidé z jiných okresů.

Hejtman Ivo Vondrák řekl, že cílem testování protilátek proti koronaviru z kapilární krve z prstu je zjistit promořenost kraje.

„Testujeme obyvatele všech okresů a věkových kategorií. Dalších 15 tisíc lidí jsme testovali v sociálních zařízeních. Množství rychlotestů je ale omezené, stejně tak i kapacita odběrových míst. Nyní tedy nemáme možnost testování rozšířit,“ sdělil Vondrák s tím, že zájemci si mohou preventivní testy zaplatit.

Testy za tři tisíce i levněji

Míst, která samoplátcům nabízejí takzvané PCR testy zjišťující přítomnost koronaviru v těle, v kraji přibývá. Ceny se pohybují od 1 790 do 2 900 korun. Nově službu nabízí třeba ostravská laboratoř SYNLAB nebo Bohumínská městská nemocnice.

Novinkou je i test protilátek z žilní krve. Stojí 500 korun a nabízejí ho například všechna odběrová místa laboratoří AgelLab v deseti městech na území kraje.

Zatímco na krevní testy není třeba se objednávat, na PCR je to nutné všude. Například v bohumínské nemocnici je rezervace možná od pondělí do pátku do 11 hodin na telefonním čísle 730 574 697.