Divadelní krejčí šijí roušky, stříhat a žehlit pomáhají i truhláři

„V dílnách divadla jsme začali šít provizorní roušky, přednostně poslouží organizacím města – strážníkům, pracovníkům sociálních služeb, zaměstnancům magistrátu města, kteří musejí být v úřadě, nebo dokonce musejí do terénu a podobně,“ popsal reakci divadelníků na nedostatek roušek ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil.

„Materiálu máme dost a ještě dokupujeme. Posilujeme kapacity dílen,“ dodal.



Na každou roušku navíc čekají například zaměstnanci Fakultní nemocnice v Ostravě.

„Díky otevření skladů a obchodů s textilem máme přislíben dostatek materiálu, ale nemáme dostatek lidí, kteří by nám roušky ušili. Přivítáme proto jakoukoli pomoc, hledáme švadleny, které by nám mohly šít roušky,“ přiblížila situaci Iva Piskalová z tiskového oddělení nemocnice.

Divadelní dílny zatím nemocnice kvůli vytížení pro městské organizace využít nemůže.

Nabídky na šití roušek se začaly objevovat hned po vyhlášení nouzového stavu, zvýšila se i poptávka po zapůjčení šicích strojů. Prvním spojovatelem lidí, kteří se do té doby často vůbec neznali, se staly sociální sítě.

Na výzvy reagují lidé napříč regionem

„Založila jsem na Facebooku skupinu ‚Dobrovolné šití roušek potřebným‘, sháníme švadlenky, kterým bychom dodávali materiál, ony z něj ušily roušky a my je pak nabídli těm, kteří je nejvíce potřebují,“ řekla Pavlína Kavková z Frýdku-Místku.

„Ozvali se nám lidé odsud, ale rovněž z celého regionu, z Vysočiny nebo třeba z Libereckého kraje.“ A míra pomoci může být opravdu široká.

„Ozývají se nám lidé, kteří nabízí jak pomoc se šitím, tak s dodáním materiálu. Někteří nabízí i peníze s tím, že neumí šít a chtějí pomoci,“ přibližuje zájem autorka výzvy. Možné zájemce oslovila o víkendu, v pondělí se už šily první roušky.

„Přijela k nám i paní s tím, že nemá čas šít, a tak dovezla aspoň látku. A dala nám padesát metrů bavlněné látky. Další lidé nám půjčili šicí stroje pro ty, kteří je mají rozbité, zřídili jsme transparentní účet,“ popsala zájem o pomoc Pavlína Kavková.

Magistrát zajistí dezinfekci i distribuci roušek

Ve Frýdku-Místku není sama. Na tamní magistrát přišlo tolik nabídek, že město začalo dodávky ušitých roušek koordinovat.

„Lidé nám slibují dodávat desítky i stovky doma šitých roušek, proto jsme se rozhodli, že jeden zaměstnanec našeho odboru bezpečnostních rizik bude tyto nabídky zajišťovat a starat se o ně,“ vysvětlil primátor města Michal Pobucký.

Roušky mohou lidé nosit po předchozí domluvě přímo na magistrát. Nemusí je předem ani nijak výrazně dezinfikovat, stačí je přinést ve stavu, v jakém je ušili.

„Máme zařízení, kde se budou donesené ušité roušky dezinfikovat, lidé si s tím nemusí dělat starost,“ potvrdil primátor.

„Roušky po dezinfekci budeme dodávat primárně do zařízení pro seniory, až budou tyto vyřešeny, půjdou další roušky do nemocnice, kde by to dostávali pacienti.“

Ale roušky nešijí dobrovolníci jen ve Frýdku-Místku. Nabídky doma šitých roušek přichází z celého kraje.

Roušky rozdávají potřebným zdarma

„Mám přístup ke kvalitnímu materiálu, který se dá vyprat třeba i stokrát,“ vysvětluje ostravská módní návrhářka Jitka Stauderová, která začala roušky šít na vlastní náklady.

„Navrhovala jsem nějaké díly z materiálu, který je pro tyto roušky dobrý, a zbyl mi doma. Tak jsem začala šít. A nejsem v tom sama. Přidají se ke mně i tři švadleny, s nimiž spolupracuji, vím o kamarádce, pro kterou pracuje šest lidí, oslovují mě i další. Teď čekáme na dodávku dalšího materiálu, abychom jej mohli rozdat švadlenkám, které budou šít další roušky.“

Stejně jako ostatní i Jitka Stauderová šije a nabízí roušky zdarma.

„Jedna rouška vyjde asi na deset korun, ale to teď neřeším, jde o to pomoci. Když nám někdo pomůže, budeme rádi, když ne, nic se neděje, budeme šít dál,“ dodala návrhářka.

Místo práce s klienty hodiny u šicích strojů

V manufakturu na šití ochranných roušek se proměnily i sociálně-terapeutické dílny pro mentálně postižené v Bohumíně. Zaměstnanci, jejichž klienti jsou kvůli hrozbě koronaviru v domácí péči, teď využívají pracovní dobu pro šití. Během úterý rozdistribuovali téměř sto kusů strážníkům a zdravotníkům.

V manufakturu na výrobu roušek se proměnilo centrum sociálních služeb v Bohumíně.

„Městské policii jsme dnes předali na čtyřicet roušek, potřebuje je pro strážníky a asistenty prevence kriminality. Dalších padesát roušek jsme vyrobili pro městskou nemocnici. V dalších dnech budeme šít pro naše pečovatelky, které jsou denně v terénu v kontaktu se seniory,“ uvedla Petra Chalupová, ředitelka bohumínského centra sociálních služeb.

O možnostech, jak se zásobit rouškami vlastní silou, přemýšlí i další města v kraji. „Zvažujeme, že oslovíme Charitu Opava či například švadleny Slezského divadla, aby nám se zajištěním roušek pomohli. Ve hře je více variant, ještě se stále řeší, co uděláme,“ nastínil situaci v Opavě Roman Konečný z tiskového oddělení tamního magistrátu.