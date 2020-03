Více vzorků Moravskoslezský kraj nestíhá testovat, čeká na nový přístroj

V současnosti mohou laboratoře v kraji zpracovávat zhruba 960 testů denně. Nárůst zájmu je velký, a to zvláště poté, co ministerstvo zdravotnictví povolilo obvodním lékařům rozhodovat o tom, kdo má jít na kontrolní odběr.

„Kapacita našich laboratoří v kraji je tak vysoká, že dělají průběžně, maximálně se večerní odběr dělá ráno,“ přiblížila minulé pondělí v rámci tiskové konference krizového štábu situaci ředitelka Krajské hygienické stanice (KHS) v Ostravě Pavla Svrčinová.

Během týdne ale začal počet testovaných rychle růst a kapacita laboratoří byla vytížena stále více.

V pátek už se množství odběrů a kapacita laboratoří v podstatě srovnaly. „Je to průběžné, v sobotu a v neděli bude trochu méně odběrů, takže se to srovná, kapacita odběrových míst je nastavena na kapacitu laboratoří,“ vysvětlila v pátek ředitelka KHS. V sobotu klesl počet odebraných vzorků na 572.

Koordinaci jednotlivých odběrových míst kraj řeší rezervačním systémem. Ten sice počet lidí čekajících na odběr vzorku nijak nesníží, dokáže ale koordinovat alespoň lepší vytížení jednotlivých odběrových míst.

Rozhodujícím faktorem ale stále zůstává kapacita laboratoří. Situaci by mohl pomoci vyřešit nový přístroj, který si pořídila, ale zatím nepřivezla, jedna z laboratoří v kraji. S výkonnějším analyzátorem by se mohl zvýšit i počet odebraných vzorků.

Nový přístroj má dorazit v úterý

Jeho získání avizoval v minulém týdnu hejtman Ivo Vondrák. „Příští týden očekáváme, že jedna laboratoř získá přístroj, který by mohl zdvojnásobit testovací kapacitu,“ řekl Ivo Vondrák na tiskové konferenci po zasedání krajského krizového štábu.

Podle informací MF DNES by měl nový analyzátor do kraje dorazit v úterý. „Je to tak, ale dokud tady fyzicky nebude, nechceme nic raději zveřejňovat, stát se může cokoliv,“ potvrdil informaci redakce zástupce společnosti, která si laboratorní přístroj, jenž umí zpracovat až 900 vzorků za den, pořídila.

On i firma si zatím přejí zůstat v anonymitě. O tom, nakolik se podaří zvýšit počet otestovaných lidí, bude rozhodovat i množství testovacích sad, jejichž počet začíná být kritický. S jejich výrobou mají pomoci také 3D tiskárny Vysoké školy báňské.

Zaparkovaných aut v horách jako v houbařské sezoně

Do boje s koronavirem se zapojilo i mošnovské letiště, na němž začaly přistávat letadla z Číny. Ty do republiky vozí zdravotní pomůcky. Kraj vládě nabídl skladovací prostory v areálu letiště. Například o víkendu v Mošnově přistál Boeing 767 společnosti Uzbekistan Cargo.

Ještě větší pohyb než na letišti v Mošnově byl na horách, kde mnozí využili hezkého počasí k výletům. „Parkoviště na Podolánkách bylo plné, jako uprostřed houbařské sezony,“ komentovala žena na vrcholu Smrku situaci v Beskydech, v nichž na mnoha místech automobily parkovaly, kde se dalo.

Na Smrk si jen v sobotu vyšláplo odhadem několik stovek turistů, většinou s rouškami a v malých skupinkách.