Muž s covidem byl třicet dní v umělém spánku, teď se znovu učí chodit

Začátkem července se dvaašedesátiletý Miroslav Homola z Čavisova u Ostravy vrátil s rodinou z Chorvatska. V sobotu odpoledne přijel, večer měl lehkou zimnici. V neděli už cítil, jako by na něj lezla chřipka. A to ještě netušil, co bude následovat.