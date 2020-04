Počet nemocných v Moravskoslezském kraji klesá. Nárůst přijde, varují lékaři

„Že by konečně? Držme si palce,“ připsal hejtman Ivo Vondrák ke grafu s počty nakažených, který pravidelně zveřejňuje.

Jeho přání, aby křivka nemocných směřovala dolů, se vyplnilo i v dalších dnech. Ve středu už bylo pozitivně testovaných bylo 855, zemřelých 16, uzdravených již 192 a počet lidí v léčení klesl na 647 – to bylo nejméně za posledních šest dní.

Svitla tak naděje, že kraj by mohl mít vrchol epidemie za sebou. Podle hejtmana i odborníků je ale takový optimismus velmi předčasný.

„Přáním všech je, aby křivka klesala. Ale na závěry je příliš brzo,“ uvedl Vondrák. „Do doby, kdy nebudou přibývat noví nakažení, je nutné dodržovat protiepidemická opatření, především sociální odstup. Oddechnout si budeme moci, až budou vakcíny,“ dodal hejtman.

Pandemie nekončí, shodují se lékaři

„Koronavirus je velmi nakažlivý, musíme k němu přistupovat s respektem a pokorou. Konec pandemie je v nedohlednu,“ řekla šéfka epidemiologů Irena Martinková.

Průzkum o koronaviru Jak zvládáte omezení spojená s koronavirem právě vy, vaše rodina a děti? Zapojte se do velkého průzkumu portálu iDNES.cz.

„Při uvolňování karantény nelze pokles očekávat,“ upozornil epidemiolog Rastislav Maďar s tím, že víc záchytů přinese i chytrá karanténa.

Souhlasí s nimi i primáři infekčních oddělení. Podle nich české zdravotnictví zvládlo epidemii skvěle díky vládním opatřením. Doporučují jejich uvolňování, ale trvají na zvýšené ochraně jednotlivců.

„Koronavirová epidemie tu stále probíhá a bude pokračovat. Nemoc covid-19 trvá dlouho. Nejméně do konce května a možná i v červnu bude ještě mít značný vliv na chod zdravotnictví,“ zmínil přednosta infekční kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Luděk Rožnovský.

Druhá vlna může přijít na podzim

„Tak jako u španělské chřipky může přijít třeba na podzim druhá vlna epidemie,“ řekl primář infekčního oddělení v Havířově Ivo Mifek. „Ale nikdo to neví jistě. Je to nová věc, sbíráme zkušenosti. Jisté je, že jsme lépe připravení, i to, že virus nezmizí. Budeme se s ním muset naučit žít a pracovat,“ dodal.

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Opavský primář Petr Kümpel si nemyslí, že by musela přijít druhá vlna. „Musíme ale počítat s tím, že uvolnění celospolečenských opatření se projeví nárůstem nových případů. Jinak to nepůjde, ekonomika se musí znovu rozjet. Máme i naději, že by současná epidemie mohla časem vymizet jako SARS a MERS, ale ne hned. Protože promořenost populace je nízká, pandemii zastaví jedině vakcinace. Zatím to ale vypadá, že první vakcína bude hotová až příští květen,“ řekl Kümpel.

Infektologové i epidemiologové tvrdí, že lidé musí dál nosit roušky, mýt i dezinfikovat si ruce a dodržovat dvoumetrové odstupy, aby zabránili masivnímu šíření infekce. „Kdyby přestali nosit roušky, mohlo by to znamenat pohromu pro celou populaci,“ varoval Kümpel.

Počet osob s covid-19 dle krajů