Ostrava zavřela i bazény, frýdecká nemocnice ruší plánované operace

Lidé, kteří si už koupili letenky z regionu do Varšavy, teď musí hledat jiný způsob, jak se dostat na polské letiště. Ostravské Letiště Leoše Janáčka totiž oznámilo, že start nové linky, který byl v plánu na 30. března, se odkládá.

„Složitá situace kolem koronaviru má dopady také do oblasti letectví. Dochází k radikálnímu snížení leteckého provozu v celé Evropě, to se dotkne i plánované linky z Ostravy do Varšavy. Na základě právě zveřejněné informace společností LOT je otevření linky posunuto na 1. září a to rovnou s 10 frekvencemi týdně. Cestující, kteří již koupili letenky, kontaktuje letecká společnost,“ uvedlo letiště na Facebooku.

Koronavirus se ale šíří i v Polsku, včetně pohraničí. V polském Těšíně byli ve středu už tři nakažení včetně dítěte. Proto radnice Českého Těšína a Karviné varovaly obyvatele před nákupy za hranicemi. A vlaky na lince S15 z Jeseníku do Krnova, pro změnu na žádost samotných Poláků, nezastavují v jejich stanici Głuchołazy. prozatím do 15. března.

V Česku jsou kvůli koronaviru od středy zavřené všechny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy. V řadě míst regionu se ale řeší, zda zavřít i mateřské školy.

„Pro naši školku vaří jídelna základní školy, která je zavřená. Do pátku se dozvíme, zda kvůli tomu nezavřou i školku,“ zmínila například matka malých dětí z Ostravy.

Školky jsou zatím otevřené

Magistrát Frýdku-Místku už rozhodl, že školky ve městě zůstanou otevřené. Radní totiž zjistili, že mnozí rodiče by měli problém.

„Zvažovali, zda školky zavřít. Ale ukázalo se, že když půjde o iniciativu radnic, a nikoli vlády, rodiče by neměli nárok na ošetřovné dětí,“ nastínila mluvčí města Jana Matějíková.

Primátor Michal Pobucký podotkl, že asi polovinu malých dětí si rodiče nechali doma společně se školáky, ale ostatní docházejí do školky.

„Tito rodiče by neměli děti kam dát, kdyby se školky zavřely. Právě jim chceme vyjít vstříc, dokud to půjde,“ uvedl Pobucký. Dodal, že pokud v dalších dnech nařídí vláda uzavření školek, město by se chtělo postarat alespoň o tři desítky dětí zdravotníků, případně také hasičů a policistů, aby mohli dál pracovat.

Některá zdravotnická zařízení už teď mají velké problém: chybí jim zdravotní sestry, které zůstaly s dětmi na paragrafu. Nemocnice ve Frýdku-Místku ve středu jako první oznámila, že ruší plánované operace i plánované kontroly v ambulancích s výjimkou kontrol po úrazech a operacích. Akutní případy samozřejmě ošetřit musí.

Kvůli koronaviru se ve středu mimořádně sešli i radní dalších měst v kraji včetně Ostravy a přijali různá preventivní opatření.

„Vyzvali jsme městské obchodní společnosti, aby s okamžitou platností upustily od příprav a konání jakýchkoli akcí či shromáždění, kde se předpokládá přítomnost 100 a více osob ve stejný čas, a to prozatím do 15. dubna,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Laboratoř hlásí prvního nakaženého v kraji

Poté oznámilo například Národní divadlo moravskoslezské, že ruší představení na svých dvou velkých scénách až do poloviny dubna.

Radní uložili stejné opatření i příspěvkovým organizacím krajského města a vyzvali k tomu i obvody. Společnosti Sareza nařídili zavřít kryté bazény.

„Od středečních 12 hodin máme až do odvolání uzavřené všechny tři bazénové haly. Jde o bazén v Porubě, ozdravné centrum Ještěrka v Bartovicích a Vodní svět (Čapkárna) v Moravské Ostravě,“ uvedla mluvčí Sarezy Lenka Papajová s tím, že další sportovní a jiné služby společnosti fungují dál.

Radní také uložili Lidové konzervatoři a Múzické škole omezit počet dětí a zavřeli všechna střediska volného času v Ostravě.

Naopak rozhodli, že opatření se netýká individuálních návštěv zoo, galerie PLATO, Ostravského muzea či poboček městské knihovny.

Od 2. března, kdy začal vzorky lidí s podezřením na nákazu testovat i Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, počet vyšetření strmě roste. První den udělala ostravská laboratoř pouze jeden večerní test, do včerejšího večera už jich bylo 273. Přítomnost koronaviru odhalily testy ústavu už ve vzorcích od čtyř pacientů, ale tři první byly ze Zlínského kraje.

Až ve středu večer zjistily nákazu také u prvního obyvatele Moravskoslezského kraje. Jde o muže z Novojičínska, ročník 1955, který byl začátkem března lyžovat v Itálii. Nyní je v domácí karanténě.

Nově začala tento týden testovat koronavirus i ostravská laboratoř společnosti Agelu. „Dosud zachytila tři případy nákazy koronavirem, ale vždy šlo o pacienty z jiných krajů,“ řekla mluvčí Agelu Radka Miloševská.