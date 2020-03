Čerpejte raději dovolenou, ne marodku, chtějí firmy po lidech

Někteří oficiálně pracují z domova a pobírají plný plat, a to i v případě, kdy nemají co dělat. Další mají nařízenou překážku na straně zaměstnavatele a podle okolností pobírají od 60 procent mzdy výše.

Většina firem netuší, co bude dál. Mnohé teď žádají zaměstnance, aby čerpali dovolenou. Některé to nařizují i zpětně, což lidem vadí.

„Nejdřív home office, pak překážka v práci a teď nám bez upozornění vezmou čtyři dny dovolené za březen,“ řekl pracovník ostravské firmy Tameh Czech, která dodává energie hutní firmě Liberty.

„Chápu, že je složitá situace, ale zaměstnavatel nás s tím měl podle zákoníku práce seznámit dva týdny dopředu a ne až zpětně. Mnozí lidé to ještě ani nevědí. Většina by si dovolenou raději vzala až v létě a ne teď, když musí být doma,“ sdělil muž, který nechtěl zveřejnit své jméno.

Ředitel firmy Robert Šteffek uvedl, že dělají vše pro to, aby zabránili šíření koronaviru, přečkali současnou situaci a zajistili energie pro výrobu huti. Připravují také krizové scénáře pro případ, že by se nemoc COVID-19 rozšířila i ve firmě.

Musíme být připraveni na všechno, říká firma

„Z 330 pracovníků je preventivně doma padesát. Mezi nimi i klíčoví lidé, které musíme udržet zdravé jako zálohu pro případ, že onemocní ti, bez nichž se neobejdeme. Ptali jsme se hygieniků, jestli můžeme na týden či dva zavřít na velínech zdravé lidi, nebo zda by tam mohli v krizové situaci přečkat karanténu třeba i nakažení s mírnými příznaky. Vím, že to zní šíleně, nechtěli to řešit, ale my musíme být připraveni na všechno. I proto jsme po dohodě s odbory a vedoucími pracovníky nařídili částečné čerpání dovolené. Za každý březnový týden strávený doma dva dny,“ řekl Šteffek.

Věří, že lidé to pochopí. „Zažíváme situaci, jaká tu nikdy nebyla. Nevíme, jak dlouho potrvá. Ekonomické dopady mohou být tvrdé. Pokud se výroba v huti rozjede naplno, budeme potřebovat lidi v práci, takže dovolená v létě nebude,“ dodal.

Podle šéfů odborových organizací má zaměstnavatel právo podle zákoníku práce určit zaměstnanci čerpání dovolené s předchozím souhlasem odborů. Ale musí se o tom informovat alespoň čtrnáct dní předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Podle pracovníků firmy Tameh o dohodu nešlo a čas dodržený nebyl. Ředitel argumentuje, že v rámci prevence musel jednat velmi rychle.

Dovolená za času koronaviru

„Nařídit dovolenou zpětně nelze. V huti by to neprošlo,“ míní odborový předák ocelárny v Liberty Roman Bečica. Podle něj chce vedení huti, ať si lidé naplánují pět dní dovolené na duben a pět na květen. „V huti ale platí podepsaná dohoda, že lidé si mají vybrat deset dní dovolené do konce června,“ řekl.

V Liberty Ostrava nyní pracuje doma přes 750 lidí. „Dovolenou jim nenařizujeme, ale prostřednictvím vedoucích je žádáme, ať vyčerpají deset dní do konce května. Až se situace vrátí do normálu, budou potřební v práci,“ vysvětlila mluvčí Barbora Černá Dvořáková.

I mluvčí Třineckých železáren řekla, že se firma snaží o dohodu. „Dovolenou teď čerpá přes 1 300 lidí,“ uvedla Petra Macková.

Nošovický Hyundai i někteří jeho dodavatelé odstavili výrobu až do 6. dubna. „Jde o prevenci proti šíření nemoci COVID-19 a ochranu zaměstnanců. Ti dostanou 70 procent průměrného výdělku,“ sdělil mluvčí výrobce aut Pavel Barvík.

Řada lidí zvažuje, že pro ně bude výhodnější nemocenská, ať kvůli úspoře dovolené, nebo obavě z nákazy. Šéfy firem to děsí: „Potřebujeme zdravé lidi, bez ohledu na to, zda jsou v práci, či doma,“ shodli se.

Například většina z 500 zaměstnanců Vítkovice Cylinders pracuje. Nemocenskou má 60 lidí, dalších 17 je v karanténě, pečují o děti, nebo pracují z domu. „Firma prosí ostatní, aby vydrželi, a zpřísnila preventivní opatření proti nákaze. Musí totiž ve velkém vyrábět ocelové lahve na medicinální plyny,“ vysvětlila její mluvčí Eva Kijonková.