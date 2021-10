Nemocnice v kraji zvyšují počet covidových stanic, hrozí omezení jiné péče

„Bohužel počet pozitivně testovaných rychle roste. A přibývá i hospitalizovaných,“ okomentoval moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák graf, který zveřejnil na sociální síti a z něhož vyplynulo, že v nemocnicích v kraji leželo ve středu na 240 pacientů s nemocí covid-19.

Na rychle se zhoršující situaci reagují v nemocnicích. „Právě jsme otevřeli další covidovou stanici na kožním oddělení. Tamní pacienty stěhujeme jinam,“ sdělila ve středu Iva Piskalová z Fakultní nemocnice Ostrava.

Nemocnice tak zvýšila počet covidových lůžek na 70. V tu chvíli měla v péči 46 pacientů s covidem, z toho pět na JIP a dva na ARO.

„Nikdo z těch, kteří potřebují intenzivní péči, není očkovaný, jde o mladší lidi ve věku od 30 do 59 let. Očkování chybí i 21 lidem na standardu, jsou to přitom senioři starší 70 let,“ řekla Piskalová s tím, že do pátku nemocnice odkladnou péči neomezí, poté uvidí podle vývoje.

Většina pacientů není očkovaná

Podobně je na tom i Městská nemocnice Ostrava, kde fungují už tři covidové jednotky se 40 standardními lůžky a dalších pět je určeno pro intenzivní péči.

Zdravotníci se starali o 50 lidí s covidem, z toho dva byli na ARO a 18 v léčebně dlouhodobě nemocných, kde je další covidová stanice s kapacitou 24 míst. Dvě třetiny nakažených jsou neočkovaní lidé, včetně pacientů na ARO.

„V případě nutnosti zřizování dalších covidových stanic budeme muset posílit jejich personál a začít omezovat plánovanou péči,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Uhlig.