Opatření zastavují život v kraji, zavřené jsou úřady i některé ordinace

Kam volat kvůli koronaviru Linka ministerstva zdravotnictví: 1212 – informace v souvislosti s aktuální epidemií.

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 112 a 155. „Tísňovou linku 155 kontaktujte jen v případě závažného zdravotního stavu, nikoli pro získání informací o virové nákaze či s jinými dotazy," apeluje krajský mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Bezplatná linka seniorů: 800 200 007, denně od 8 do 20 hodin.

Infolinka Zdravotního ústavu Ostrava: 596 200 111.

Ostrava-Poruba, linka pro lidi nad 65 let, kteří potřebují pomoci například s nákupem: 599 481 500/550, denně od 8 do 12 hodin.

Dobrovolnická pomoc Ostravské univerzity: KORONA OVA – dobrovolníciOU (Facebook), dobrovolniciOU@gmail.com.

Karviná, informační krizová linka: 596 387 102, denně od 7 do 18 hodin. Linka pro seniory a lidi v karanténě: 607 032 821, 607 033 990.

Český Těšín, kontaktní linka pro osoby v karanténě: 603 433 470.

Havířov, linka pro občany v nařízené karanténě: 596 813 146.

Nový Jičín, linka pro lidi v izolaci kvůli koronaviru a osoby, jež se neobejdou bez pomoci a jejich blízcí se o ně z důvodu karantény nemohou postarat: 730 570 574, v pracovní dny od 8 do 15 hodin.

Frenštát pod Radhoštěm, linka pro pomoc osamělým a nemohoucím občanům v karanténě: 556 833 111, v pracovní dny v úředních hodinách.

Frýdek-Místek, linka pro občany v karanténě, seniory, nemohoucí: 558 609 314.

Opava, nonstop linka pro osoby v karanténě, handicapované, seniory: 773 088 948.

Bruntál, zásobování osob v karanténě, jež nemají možnost pomoci ze strany druhých: 554 717 111.

. Krnov, kontaktní linka pro občany Krnova, kteří jsou v nařízené karanténě: 554 617 777.