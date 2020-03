Bruntálsko se dlouho drželo bez nákazy. Pokazil to turnaj ve stolním tenisu

Na sociálních sítích se už začínaly objevovat hlášky o údajné odolnosti obyvatel Bruntálska, případně o obavách viru z této oblasti.

Hygienici se zatím „čistému“ Bruntálsku nedivili. „Vysvětlujeme si to tím, že Bruntál měl jarní prázdniny jako poslední (9. až 15. března – pozn. red.), a to se už zavíraly hranice a cesty do zahraničí se nedoporučovaly,“ řekla krajská hygienička Pavla Svrčinová. Dodala, že navíc na Bruntálsku je hustota obyvatelstva v kraji nejnižší.

Jenže o pár hodin později Bruntálsko „čistý štít“ ztratilo. Dva případy se prokázaly v Bruntále, jeden v Krnově. A na vině byl i sportovní turnaj.

„Měli jsme hlášení z Polska, že mají pozitivního účastníka ping-pongového turnaje v Polsku a v Bruntále už máme další dva dohledané z této akce,“ konstatovala pro ČTK hygienička Svrčinová.

„Jedná se o jednoho muže a jednu ženu, ani jeden nemá cestovatelskou anamnézu. Nyní poskytujeme Krajské hygienické stanici součinnost při stanovení okruhu dalších potenciálně rizikových osob a minimalizaci dopadů této skutečnosti,“ uvedl bruntálský starosta Petr Rys.

Šestačtyřicetiletý Polák žijící v obci Branice na česko-polském pomezí skončil v nemocnici v Ratiboři. Myslí si však, že se naopak nakazil v tuzemsku, podle polských médií má podezření na jednoho Čecha, obchodního zástupce.

Virové shluky: zájezd do Bormia a oslava MDŽ

Z celkového počtu 51 nakažených v kraji jich je nejvíce, a to čtyřiadvacet, na Frýdecko-Místecku. „Týden volna tam byl těsně před tím, než epidemicky bouchla Itálie, kdy se ještě nevědělo, že nákaza je i v lyžařských střediscích (24. února až 1. března – pozn. red.),“ přiblížila hygienička.

Současně odmítla fámy, že se zvažuje uzavření Frýdku-Místku. „V současné době určitě ne, většina případů je tam navázána na dva zdroje, které máme pod kontrolou,“ uklidňovala.

Prvním zdrojem je lyžařský zájezd v italském Bormiu, druhým oslava MDŽ. „Ze zájezdu v Bormiu byli tři nemocní a aktivním dohledáním kontaktů jsme zjistili pět až šest nosičů viru bez příznaků, kteří by nákazu šířili v populaci. U oslavy MDŽ jsme také prokázali dalších pět případů,“ přiblížila Svrčinová.

Desítky hygieniků prověřují a hledají kontakty nakažených

V tomto regionu jsou ještě nakažení člověk, který se vrátil ze zahraničí, a čerpadlářka.

V Ostravě rovněž existuje významný zdroj, a to dva nakažení lidé z maďarské konference, od kterých se vir přenesl na rodinné příslušníky a známé.

V obci Horní Bludovice nedaleko Havířova se na lyžování u rakouského Salcburku nakazila celá rodina. Na Novojičínsku pak jsou případy rozesety na větším území. „Na zjištění kontaktů nakažených máme denně vyčleněno 50 až 60 lidí, kteří prověřují stovky kontaktů,“ prozradila hygienička.