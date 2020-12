Situace je kritická a zhorší se, varují moravskoslezské nemocnice i hejtman

„Situace je kritická,“ tvrdí shodně moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák a zástupci nemocnic, kterým chybí téměř tisícovka nemocných zdravotníků, z toho téměř tři stovky ostravské fakultní nemocnici, která se stará o největší počet infekčních pacientů.



„Aktuálně máme hospitalizovaných 158 pacientů s onemocněním covid-19 na třech stanicích, z toho 35 potřebuje intenzivní péči a 12 z nich umělou plicní ventilaci,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Iva Piskalová s tím, že kvůli vysoké vytíženosti museli ve středu otevřít další lůžkovou covid jednotku s 24 lůžky. „To už je ale hraniční kapacita,“ upozornila Piskalová.

Nemocnice nemá problém s lůžky, ale chybí jí personál. V pracovní neschopnosti je tam v souvislosti s covidem 182 zdravotníků: 41 lékařů, 80 sester a 61 sanitářů, dalších 24 zaměstnanců je v karanténě a dalších 80 lidí je v pracovní neschopnosti z jiných důvodů.

Téměř naplněnou již má kapacitu pro covid pacienty i nemocnice v Karvné-Ráji. „Z 50 standarních lůžek pro akutní covid pacienty jich máme obsazených 45, jednotka intenzivní péče s pěti lůžky je již plná, Na oddělení ARO leží jeden pacient, další volnou kapacitu již nemáme. Postupně se plní i doléčovací stanice v Orlové, kde máme 15 lůžek,“ uvedla mluvčí nemocnice Věra Murínová.

Další kapacity bude nemocnice navyšovat podle situace. Využije například takzvaná dospávací lůžka, v nouzi i porodnici či dětské oddělení a jejich personál.

„Už teď máme zavřené například oční oddělení a jeho zaměstnanci se starají o covid pacienty. Musíme ale navýšit také počet interních lůžek pro necovid pacienty, která jsou již plná, a udržet po jedné stanici chirurgie a ortopedie, kde probíhají akutní operace. Jelikož nám část lékařů i zdravotníků chybí, nezbývá než redukovat jejich počet u lůžka “ vysvětlila Murínová.

Frýdek-Místek navyšoval počet plicních ventilátorů

Podotkla, že na Štědrý den leželo v nemocnici na standardních lůžkách 25 akutních covid pacientů, ale o šest dní později stoupl jejich počet téměř dvojnásobně. „Jestli bude nárůst dál takto dramatický, čekají nás těžké časy,“ dodala mluvčí.

Situaci vnímá jako kritickou také Tomáš Stejskal, ředitel nemocnice ve Frýdku-Místku, která má nyní vyhrazených 134 lůžek pro nakažené pacienty a další stanici s 28 lůžky se chystá otevřít hned po Novém roce.

„Dnes máme 101 pacientů s covid-19, z toho střídavě 13 až 17 na plicním ventilátoru. Protože jsme měli jen 13 ventilátorů, museli jsme požádat krajský krizový štáb o další, teď jich máme osmnáct,“ popsal Stejskal, který je přesvědčený, že kraj stojí na začátku třetí vlny epidemie koronaviru, která překoná čísla z druhé vlny.

„Na přelomu října a listopadu u nás leželo asi 150 pacientů s covidem. Očekávám, že začátkem roku bude situace podobná, nebo ještě horší,“ nastínil.

Hejtman: Prosím, neúčastněte se hromadných akcí

Před tímto scénářem varoval i hejtman Ivo Vondrák. „Situace se zásadně zhoršuje a bude zhoršovat. Jestliže se reprodukční číslo R blíží k hodnotě 1,22, znamená to, že počet nakažených bude narůstat asi o dvacet procent proti současným číslům. Vzhledem k tomu, že zdrojem šíření nákazy jsou sociální kontakty, apeluji na lidi, aby situaci nezlehčovali a kontakty omezili. Letošní silvestrovské oslavy musí být jiné, než bývaly. Prosím, neúčastněte se hromadných akcí,“ vyzval Vondrák.



Podle něj pomůže očkování proti koronoviru, které se v kraji rozběhlo v úterý, konkrétně ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Jako první si nechal vakcínu píchnout přednosta infekční kliniky Luděk Rožnovský, po něm vrchní sestra Šárka Kumorová a pak i další lékaři a zdravotníci z oddělení, která pečují o covid pacienty.

„S očkováním jsem neotálel. Když denně vidíte, co koronavirus dokáže s lidským organismem udělat, tak se nemůžete rozhodnout jinak,“ uvedl přednosta Rožnovský krátce po aplikaci vakcíny.

Negativní účinky vakcíny nejsou zaznamenány

„Očkujeme ve čtyřech ambulancích. V úterý dostalo vakcínu 270 zdravotníků, ve středu jich bude naočkováno 370 a kromě toho asi 55 chronicky nemocných pacientů. Ve čtvrtek počítáme s očkováním 35 zdravotníků i klientů naší léčebny dlouhodobě nemocných v Klokočově,“ uvedla za fakultní nemocnici Iva Piskalová s tím, že nebyly zaznamenány žádné negativní vedlejší účinky vakcíny.

Totéž potvrdil hejtman kraje. „Zatím nemáme žádnou informaci o negativních projevech očkování na zdraví lidí. Vakcíny jsou bezpečné. Chápu, že každá vakcinace může mít svá rizika, ale ta jsou minimální proti tomu, čemu bychom museli čelit, pokud se nenecháme očkovat,“ uvedl Vondrák.

Zmínil, že do kraje přišlo v pondělí večer prvních 840 dávek vakcíny, ve středu dalších 975 a ve čtvrtek by jich měly být celkem téměř tři tisíce. „Už jsme oslovili sociální zařízení v kraji, abychom tam mohli začít s očkováním co nejdříve. S rostoucím počtem nakažených obyvatel regionu totiž přibývá i nemocných seniorů, což zvyšuje zatížení nemocnic,“ dodal hejtman Vondrák.