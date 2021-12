V Ostravě zemřel tříletý chlapec nakažený covidem, měl i další onemocnění

Hoch ležel na dětské jednotce intenzivní péče a zemřel v sobotu. Je šestým dítětem v zemi ve věkové kategorii od 0 do 14 let, které zemřelo v důsledku onemocnění covid-19.

„Náš pacient měl i významná přidružená onemocnění, bez covidu by ale žil déle,“ řekl primář oddělení dětské intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice Ostrava Tomáš Zaoral s tím, že více informací nesmí sdělit.

Ostravská dětská klinika hospitalizovala od loňska už desítky pacientů s covidem, od kojenců po náctileté. Jejich počet narostl hlavně v posledních týdnech, kdy se tam sešlo až osm nakažených dětí.

Nejčastěji je trápil kašel, teploty a příznaky postižení plic. V pondělí 6. prosince tam leželo pět dětí s covidem, z toho jedno na JIP.

Lékaři fakultní nemocnice měli dosud v péči také 23 dětí s postcovidovým syndromem (PIMS-TS). „Závažnost jejich onemocnění byla různá, od poměrně lehkého až po stav vyžadující intenzivní a resuscitační péči. Ale po léčbě se dosud všechny děti uzdravily,“ dodal primář Zaoral.

Onemocnění covid-19, které se v Česku šíří od loňského jara, už zkrátilo život 33 768 lidem, nejčastěji seniorům, z toho bylo 4 162 obyvatel Moravskoslezského kraje. Do konce listopadu ale zemřelo v zemi i pět dětí ve věku do čtrnácti let: čtyři dívky a chlapec. První prosincový víkend k nim přibylo šesté dítě.

Nejvíce ohnisek ve školních kolektivech

„Stále platí, že nejvíce ohnisek nákazy je mezi dětmi, především ve školních kolektivech,“ řekl mluvčí ostravské krajské hygienické stanice Aleš Kotrla.

Připomněl, že za listopad nařídili hygienici karanténu téměř padesáti tisícům obyvatel, z toho téměř 39 tisíc se týkalo žáků, studentů či pedagogů, nejčastěji mateřských a základních škol nebo ještě mladších dětí. V prosinci už hygienici nařídili téměř osm tisíc karantén, většina se opět týkala mateřských, základních či středních škol.

V boji proti masivnímu šíření koronavirové nákazy ve školních kolektivech by měly pomoci vakcíny. Zatím lze sice očkovat jen zaměstnance a děti starší 12 let, ale už od pondělí 13. prosince se má podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha otevřít možnost registrace také pro mladší děti ve věku od 5 do 11 let.

Celkem ke dnešku eviduje ministerstvo zdravotnictví33 768 úmrtí s onemocněním covid-19. Skoro 90 procent úmrtí je ve věkové skupině nad 65 let.