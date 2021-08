Mobilní týmy budou očkovat na borůvkových hodech i závodech dračích lodí

Dnes odpoledne zamíří sanitky před radnici do Kopřivnice a před supermarket do Jablunkova na Třinecku. V sobotu pojedou do Studénky na Novojičínsku, dále do Malé Morávky a na Slezskou Hartu, obě lokality leží na Bruntálsku.



Zdravotníci postaví stany především tam, kde se očekává větší koncentrace lidí, tedy například i na borůvkových hodech v Malé Morávce a závodech dračích lodí v Leskovci nad Moravicí u Slezské Harty.

K mobilním týmům z Fakultní nemocnice Ostrava, Karviné-Ráje a Krnova se poprvé přidá i tým Nemocnice Třinec. „Budeme očkovat v pátek od 12 do 17 hodin v Jablunkově, před Penny Marketem v Bukovecké ulici,“ řekla mluvčí třinecké nemocnice Irena Sikorová Nožková.

„Jestli chceme zvýšit proočkovanost, nezbývá nám než vyrazit za lidmi. Mnozí váhali, ale nakonec se k vakcinaci odhodlali díky snazší dostupnosti. Proto jsme ve spolupráci se starosty a nemocnicemi připravili další kolo mobilního očkování,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák.

Podotkl, že předminulý týden bylo v Jablunkově, Osoblaze a Vítkově naočkováno 558 lidí včetně dětí.



Minulý týden očkovaly mobilní týmy na Novojičínsku. „Ve Fulneku si pro vakcínu přišlo 56 lidí, v Suchdole nad Odrou 50. Převažoval zájem o jednorázovou vakcínu Janssen. Dostalo ji 68 procent očkovaných,“ vyčíslil hejtman.

Před vážným průběhem infekční nemoci covid-19 je dosud v kraji chráněna alespoň jednou dávkou vakcíny polovina obyvatel a ukončeným očkováním 45 procent lidí. To je ale podle odborníků málo, což by se mohlo projevit výraznějším šířením nákazy na podzim.

Vývoj epidemie bude jasnější na konci září

I podle hejtmana není radno s očkováním otálet, ačkoli je zatím situace ve srovnání s jinými regiony příznivá: za úterý přibylo v kraji 23 pozitivně testovaných, za středu 15. Minulý týden jich ale bylo méně.

„Jak se bude epidemie vyvíjet, poznáme na konci září. Rozhodne návrat lidí z letních dovolených, protože většina nákaz je teď importovaných, ale také nástup dětí do škol,“ nastínil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Většina nemocnic v kraji už několik týdnů neléčí žádné pacienty s covidem. O jednotlivce pečuje Fakultní nemocnice Ostrava. „Od června do poloviny srpna jsme hospitalizovali 28 lidí s diagnózou covid-19. Teď leží dva na standardním pokoji kliniky infekčního lékařství,“ řekla mluvčí nemocnice Iva Piskalová.