Obavy i protesty. Omezení přechodů hranice ve Slezsku vyvolává emoce

Ve východní části kraje, zejména v oblastech Karvinska, Těšínska, Třinecka a Jablunkovska, totiž žije silná polská menšina. Mnoho lidí má za hranicemi příbuzné nebo kamarády, běžně se na obě strany hranic jezdí za nákupy, pracovat nebo se pobavit.

Ostatně město Těšín je hranicí rozděleno na českou a polskou část. Už v době nouzového stavu si tam obě strany z břehů hraniční řeky Olše předávaly vzkazy, jak jim protistrana schází.

Přesto když Polsko minulý týden oznámilo otevření hranic, tak v pohraničí to nevyvolalo jen nadšené ohlasy.

„Zvažte prosím nutnost cestovat v této chvíli za hranice na nákupy a podobně. I tam je situace v souvislosti s doly velice špatná. V sousedním Slezském vojvodství je v této chvíli více než deset tisíc nakažených, což je více než v celé České republice, a stovky denně přibývají,“ uvedl minulý týden na obecním webu starosta Petrovic u Karviné Marian Lebiedzik.

Připomněl, že současná situace v obci s více než pěti tisíci obyvateli není vůbec dobrá. Zatímco před třemi týdny nebyl v obci nakažený nikdo, na začátku minulého týdne to bylo 36 lidí. A to zejména v souvislosti se situací v blízkém Dole Darkov.

„Přitom v sousedních obcích jako je Godów či Zebrzydowice je vždy více než stovka pozitivně testovaných a několik stovek lidí v karanténě, v městě Jastrzembie-Zdrój potom aktuální počet nakažených překonal tisíc lidí a další dva tisíce lidí jsou v karanténě,“ připomněl starosta s tím, že nechce strašit, jen nabádá k opatrnosti a disciplíně.

Starosta: Pro lidi je velmi obtížné se zorientovat

Navíc hejtman Ivo Vondrák na osobním facebookovém profilu sdělil, že požádal premiéra Andreje Babiše, aby hranice se Slezským vojvodstvím vláda zcela volně neotevírala.

Stalo se. Lidé, kteří chtějí z území Slezského vojvodství přejít do Česka, tak mají na výběr ze dvou komplikací: buď předloží potvrzení o negativním testu, nebo musí do dvoutýdenní karantény.

Pro mnoho lidí to na hraničních přechodech o víkendu znamenalo návrat ještě před překročením hranice.

„Hrozně se to mění a pro lidi je velmi obtížné se zorientovat. Opravdu to naše příhraničí je specifické, řada rodin je od sebe nyní oddělených, ti o to více a netrpělivě očekávali, že se konečně budou moci setkat se svými rodinnými příslušníky,“ poznamenala pro ČTK starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková.

Uvedla také, že od své kolegyně za řekou Olší ví, že řada služeb a obchodů musela zavřít, protože se bez českých zákazníků neobejdou.

Někteří lidé omezení nejspíše objedou

Kongres Poláků v České republice pak podle agentury poslal protest premiérovi. „Bohužel, část společnosti vnímá rozhodnutí jako politické a nedostatečně epidemiologicky zdůvodněné,“ uvedl předseda kongresu Mariusz Wałach.

Podle něj jsou v obou oblastech řádově srovnatelné hodnoty nemocných covidem-19 na sto tisíc obyvatel. Mírně horší situace ve Slezském vojvodství může být podle Wałacha způsobena plošným testováním v průmyslových areálech v této oblasti.

„Jen obtížně lze pochopit, jak by mohlo zabránit šíření nákazy ze Slezského vojvodství předkládání PCR testů, které mohou být až třicet dnů staré a uzavření jen některých hraničních přechodů, které občané mohou objet přes Slovensko nebo použít jiné hraniční přechody s Opolským vojvodství,“ uvedl předseda kongresu, který zastupuje přes dvacet polských spolků v České republice.

