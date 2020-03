Kritika i zastání. Zastupitelé řešili karanténu na frýdecké základce

Zastupitelé se ve středu ráno přeli, zda všichni zúčastnění jednali správně, když část učitelů nastoupila po návratu z Itálie za katedru. „Pakliže ředitel věděl, že kantoři s žáky jsou v Itálii, pak měl volat na hygienu a následně informovat učitele a vyzvat je, aby nechodili do školy a zůstali v karanténě,“ řekl například zastupitel za SPD Milan Valach.



Jenže podle ředitelky 8. základní školy ve Frýdku-Místku ji učitelé neinformovali. „Nebyl to zájezd školy, ale jejich soukromá aktivita,“ vysvětlila Iveta Wilczková. V Itálii tou dobou lyžovalo také dalších 40 dětí této školy se svými rodiči. Ti všichni vyrazili na jih v době jarních prázdnin.

Zastupitel a zároveň ředitel 1. Základní školy Zbyněk Šostý, se svých profesních kolegů zastal. „Řešili to i naši zaměstnanci a co vím, tak na hygieně, kam volali, jim ještě v pondělí do 12 hodin říkali, ať jdou normálně do práce. O pár hodin později už posílali i zdravé do karantény,“ podotkl Šostý.

Podle Wilczkové to bylo podobné i v případě jejich podřízených.

„Učitelé v sobotu večer volali na celostátní infolinku, kde jim bylo řečeno, že nejde o zasaženou oblast a mohou jít do práce. V úterý se ale změnila situace a po jednání s krajskou hygienickou stanicí bylo rozhodnuto o karanténě pro některé z učitelů,“ zmínila ředitelka.

V současnosti je podle ředitelky v karanténě 12 zaměstnanců školy a dva žáci. Škola reagovala odvoláním odpolední výuky. „Od zítřejšího dne máme zkrácené vyučování. Odvolány byly rovněž různé plánované akce,“ dodala ve středu odpoledne Wilczková.

Virus ovlivnil i jednání zastupitelstva

Primátor Pobucký, který o problému informoval jako první v úterý na svém facebookovém profilu, nechtěl na středečním zastupitelstvu hodnotit, kdo je za vzniklou situaci zodpovědný. „Nastala situace, která neměla nastat. Na tom se asi shodneme všichni. Ve snu mě nenapadlo, že se takové číslo objeví v jakékoliv škole. Dalo by se zjistit, jak probíhala komunikace mezi učiteli a hygieniky, ale to teď asi není úplně to hlavní. Důležité je předejít dalším problémům,“ řekl.

Ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku Tomáš Stejskal připomněl, jak náročné to v současnosti mají hygienici. „Jsou v situaci, jaká tady nebyla od doby španělské chřipky,“ zmínil. Zástupce Krajské hygienické stanice požádala redakce iDNES.cz dopoledne o vyjádření, na zaslané otázky zatím neodpověděli.

Koronavir omezil i dnešní průběh projednávání frýdecko-místeckých zastupitelů. Kvůli nebezpečí nákazy byla omezena přítomnost veřejnosti. Ta mohla sledovat jednání v předsálí, k dispozici byl i internetový přenos. Online sledovali jednání i vedoucí odborů, kteří u něj jinak běžně bývají osobně.