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VIDEO: Honem utíkejte pryč. Vrtulník startující vyhlídkový let se děsivě kymácel

Dalibor Maňas
  15:08
Pořádně nebezpečný manévr předvedl vrtulník Bell během nedávných Kopřivnických dnů techniky. Těsně nad zemí se stroj s několika pasažéry na palubě kymácel a točil kolem osy, pilot měl co dělat, aby s ním zpátky dosedl bez nehody. Incidentem se už zabývá také Úřad pro civilní letectví.

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Kopřivnické dny techniky, které se konaly o posledním květnovém víkendu, přinesly kromě řady atrakcí, jako například projížďku závodními speciály Tatra z Rallye Dakar, i nečekanou událost, při které se mnoha návštěvníkům tajil dech.

Nebezpečný manévr tam na zkušebním polygonu Tatra předvedl vrtulník, který zrovna startoval k vyhlídkovému letu. Stroj se zmítal těsně nad zemí, jeden z návštěvníků strašidelné chvíle dokonce natočil a umístil na sociální sítě.

Jedna z komentujících na YouTube uvedla, že v onom vrtulníku seděla se svým šestiletým synem. „Byli jsme uvnitř celkem 4, já se synem a pán se synem, kteří se k nám přidali, abychom let zaplnili,“ napsala.

Nad areálem se pravidelně během této akce konají vyhlídkové lety a letos pořadatelé domluvili hned dva stroje: Bell 206B a MD 500E.

První z této dvojice se během startu začal nebezpečně otáčet a naklánět. „Já jsem stála přímo u toho, měla jsem letět tím druhým a akorát nám dávali instrukce, co a jak, když ten druhý startoval, najednou se to začalo točit a instruktor nám říkal, ať honem utíkáme co nejdál pryč,“ popsala jedna ze svědkyní události pod videem na Facebooku. „Hrůza, takže jsem šla pro peníze nazpátek a už bych do toho nevlezla.“

„Ten vrtulník jsem neprovozoval, oni od nás měli jen pronajatou plochu,“ uvedl k události hlavní pořadatel Kopřivnických dnů techniky Pavel Farda.

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Jednatel provozovatele vrtulníku Heli Czech z Hradce Králové Jiří Podolský se k události pro iDNES.cz nevyjádřil.

„Příčinu zjišťujeme, nicméně pilot situaci zvládl bravurně. Určitě se ale nejednalo o technickou závadu stroje, to bylo vyloučeno,“ komentoval Podolský prostřednictvím serveru Novinky.cz. Potvrdil, že vrtulník byl plně obsazen a startoval na vyhlídkový let. „Cestující po události byli v pořádku a nezraněni.“

O incidentu vědí i policisté, kteří ovšem tuto událost nevyšetřují. „Případ jsem jen zaevidovali,“ potvrdil policejní mluvčí Jan Segsulka. „Jde to mimo nás.“

Co přesně se na víkendové akci stalo, nyní řeší odborníci na letectví. „To je momentálně v šetření, takže se k tomu momentálně nebudu vyjadřovat,“ uvedl Josef Bejdák, letový inspektor a zástupce ředitele Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Mluvčí Úřad pro civilní letectví Jitka Ungerová iDNES.cz potvrdila, že se tímto případem také zabývají a jeho odborníci si vyžádali k analýze detailní podklady k celému letu. „Cílem bude primárně posoudit, zda tímto letem nedošlo k naplnění znaků přestupku,“ řekla.

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