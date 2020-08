V Kopřivnici se vyměnila radniční koalice, v Opavě se k tomu možná schyluje

Uskupení Piráti a Opavané, z jehož řad pochází první náměstkyně primátora Hana Brňáková, v pátek ráno vypovědělo koaliční smlouvu. Bez jeho členů chybí koalici většina v zastupitelstvu. Potřebuje minimálně tři další hlasy, vyjednávat bude se všemi politickými stranami.



Odchod z koalice Piráti a Opavané vysvětlují porušením koaliční smlouvy a nedodržováním principů spolupráce, a to především ze strany primátora Tomáše Navrátila. Ten podle nich měl opakovaně zasahovat do kompetencí náměstkyně Brňákové, jimiž je oblast kultury, školství a informatiky.

„Když jdete do politiky s tím, že chcete něco změnit k lepšímu, máte na to příslušný mandát a ten, komu by mělo jít o společnou věc, vám hází klacky pod nohy, je něco špatně,“ uvedla Brňáková.

Začala nová vyjednávání

Jako konkrétní příklady uvedla jednání primátora s ředitelem Slezského divadla o rozpočtu a úsporách bez jejího vědomí, návrh na odvolání ředitele ZŠ Otická předložený primátorem, zasahování do personálního složení odborů magistrátu či zásahy do organizační struktury Opavské kulturní organizace.

Podle Tomáše Navrátila jsou tyto důvody nepravdivé a manipulativní. „Osobně se domnívám, že za kauzou stojí politická ochrana jejich problematického člena zaměstnaného v městské příspěvkové organizaci, kterou odmítám,“ komentoval primátor. Zástupci koalice se hned v pátek sešli a pověřili jej jednáním o podpoře. „Budu vyjednávat se všemi subjekty v zastupitelstvu,“ dodal Navrátil.

Koalici v Opavě sestavilo před dvěma lety pět stran – ANO, Piráti a Opavané, Občané městských částí Opavy, KDU-ČSL a Zelená pro Opavu. V devětatřicetičlenném zastupitelstvu měli 22 hlasů. Bez Pirátů a Opavanů má koalice 17 mandátů. Mimo koalici stojí ODS, ČSSD, Změna pro Opavu, SPD a KSČM.

I nová koalice má těsnou většinu

To kopřivnická radnice má od čtvrtku už nové vedení. Rozhodlo o tom mimořádně svolané zasedání místních zastupitelů. Vítěz voleb, sdružení Krásná Kopřivnice, se tak ocitlo v opozici, novou koalici tvoří ODS, ANO, Piráti, ČSSD, SPD, místní sdružení Pro zdraví a sport, jeden ze dvou členů Sdružení nezávislých Kopřivnice.

Starostou zůstal Miroslav Kopečný (ODS), město nově snížilo počet místostarostů ze tří na dva, jsou jimi Dušan Krompolc (ANO) a René Lakomý (Sdružení nezávislých Kopřivnice). Stejně jako předchozí koalice má i nová pouze těsnou nadpoloviční většinu – 11 hlasů.

Dosavadní koalice se začala rozpadat, když v lednu zemřela zastupitelka Dagmar Jančálková (ODS). „Na její místo nastoupil náhradník Jiří Gavlas, který však nechtěl podepsat stávající koaliční smlouvu. Přišli jsme tak o těsnou většinu hlasů,“ řekl dosavadní místostarosta Adam Hanus (Krásná Kopřivnice).



V čele i dva kandidáti za SPD

V únoru podepsala původní koalice novou dohodu, kdy měl právě Hanus vystřídat Miroslava Kopečného ve funkci starosty. Ten nakonec pro své odvolání odmítl hlasovat.

Nastala další jednání, během nichž se zrodila současná koalice. „Naší snahou je rovnoměrný rozvoj města, ze strany Krásné Kopřivnice však byl hlavně tlak na estetično,“ vysvětlil Kopečný, proč už v novém vedení není vítěz voleb.

Místo toho jsou v něm dva kandidáti za SPD. Před komunálními volbami v roce 2018 přitom možné koalice s SPD odmítal jak předseda ODS Petr Fiala, tak v jedné z předvolebních debat i sám Miroslav Kopečný.