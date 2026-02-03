Senior napadl Stanjuru síťovkou s vajíčky, vyvázl bez trestu

Autor:
  15:16
Muž, který loni při volební kampani praštil přes záda tehdejšího ministra financí Zbyňka Stanjuru síťovkou s vajíčky, zůstal bez trestu. Podle správní komise nebyl jeho čin společensky nebezpečný, přestupek proto odložila. Seniorovi přitom hrozila až desetitisícová pokuta.
Fotogalerie3

Předvolební výjezd do Kopřivnice Zbyňka Stanjury v rámci kampaně SPOLU (23. června 2025) | foto: Zbyněk Stanjura/ X

Incident se stal loni 23. června na kopřivnickém Novém náměstí. Zbyněk Stanjura tam přijel v rámci předvolební kampaně coby lídr moravskoslezské kandidátky ODS. Během mítinku pak na jeho zádech přistála síťovka s vejci.

„Byl jsem zrovna v kroužku asi čtyř lidí s panem Stanjurou, když tam najednou přilétl sáček s vajíčky. I mě to trošku potřísnilo,“ popsal situaci jeden z účastníků akce, bývalý kopřivnický starosta Miroslav Kopečný. Uvedl také, že proti útočníkovi okamžitě zasáhla ministrova ochranka a policie.

Za útok na Babiše dostal invalida opět podmínku, u soudu mu spílal. Kauza ale nekončí

Incident se obešel bez zranění, následně si jej převzala přestupková komise v Kopřivnici. „Ta nakonec rozhodla o jeho odložení s odůvodněním, že společenská nebezpečnost šetřeného jednání byla nízká,“ informovala mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.

Při volební kampani v kraji byl loni napaden také Andrej Babiš, který zde vedl kandidátku ANO. Čtyřiašedesátiletý Vladislav Nogol jej během setkání s voliči v Dobré na Frýdeckomístecku praštil berlí do hlavy. Dostal za to podmínku a musí platit náhradu pojišťovně i soudní výlohy.

3. listopadu 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Čelba, bazal, želva. Co znáte z hornictví? Vyhrajte fáračky a poslední vytěžené uhlí

Soutěž
Černé uhlí z Dolu ČSM se vyznačuje nízkým obsahem síry a dalších příměsí....

Po zhruba 260 letech končí v České republice těžba černého uhlí. V Dole ČSM u Karviné horníci sfárají na poslední šichtu, vytěží poslední vozík a...definitivní konec. Vyzkoušejte si kvíz iDNES.cz,...

To snad ne! Lidi zaskočila vize zástavby městské části, v plánu byl i mrakodrap

Vizualizace možné zástavby prostotu okolo Výškovické ulice v ostravském obvodu...

Nevěřícný údiv až zděšení či ironický smích vyvolala v lidech, kteří přišli na projednávání návrhu urbanistické studie části Ostravy-Výškovic, vizualizace možné výstavby. „To snad ne!“ reagovali,...

OBRAZEM: V dolech se rubalo, oddávalo i umíralo. Teď těžba po 250 letech končí

Dříve takřka nemyslitelné se stává skutečností. Po 250 letech, tedy po čtvrt...

Dříve nepředstavitelné se za několik dnů stane skutečností. Po zhruba 250 letech, tedy po čtvrt tisíciletí, definitivně skončí těžba černého uhlí. Projděte se s námi obrazově pohnutou historií...

Fajront po 244 letech. Horníci z Karvinska naposledy rubali tuzemské černé uhlí

Poslední šichta. V podzemí Dolu ČSM u Karviné končí těžba černého uhlí. (31....

Poslední den v práci, poslední den v podzemí. V sobotu z 31. ledna na 1. února vytěží horníci společnosti OKD poslední tuny uhlí z podzemí Dolu ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku, který je poslední...

Na Frýdecko-Místecku vybuchla část výdejního boxu. Policie povolala pyrotechniky

Policie ohledává poškozený výdejní box na Frýdecko-Místecku. (31. ledna 2026)

V noci na sobotu na Frýdecko-Místecku došlo k poškození výdejního box. Podle policie došlo k explozi z dosud neznámé příčiny. Na místo byl povolán psovod a probíhá ohledání místa a šetření příčin....

Naštvaná? Ne, jsem nasr..., zlobila se Havlíčková. V Ostravě končí i Valdmannová

Výraz ve tváři Lucie Havlíčkové hovoří za vše.

Vyzkoušely si zápasy proti favorizovaným a zkušenějším soupeřkám, v určitých pasážích je dokázaly potrápit. Nakonec ale české tenisové naděje Vendula Valdmannová a Lucie Havlíčková dohrály na turnaji...

3. února 2026  15:22

Senior napadl Stanjuru síťovkou s vajíčky, vyvázl bez trestu

Předvolební výjezd do Kopřivnice Zbyňka Stanjury v rámci kampaně SPOLU (23....

Muž, který loni při volební kampani praštil přes záda tehdejšího ministra financí Zbyňka Stanjuru síťovkou s vajíčky, zůstal bez trestu. Podle správní komise nebyl jeho čin společensky nebezpečný,...

3. února 2026  15:16

Po Ostravě se v mrazu potuloval muž bez kalhot. Poskytnutou pomoc možná nečekal

Strážníci zachránili bezdomovce bez kalhot

Ke spoře oděnému muži, který se v mrazech potuloval ulicemi městské části Poruba, vyjížděli v pátek ráno ostravští strážnici. Muži na zahřátí poskytli termoizolační fólii a pak mu pomohli sehnat...

3. února 2026  13:50

Značky z kartonu i nebezpečně dlouhý náklad, policisté se nestačili divit

Na dálnici D48 u Frýdku-Místku narazili policisté na užitkový vůz s papírovými...

Na nákladní auto, které mělo obě registrační značky zhotovené z kusů kartonu, narazili dálniční policisté z Frýdku-Místku. Řidič jim vysvětloval, že pravé cedule mu někdo ukradl. Nebyl to přitom...

3. února 2026  12:06

Těžbu uhlí spustily tři šlechtické rody. Kdo byli ostravští uhlobaroni a jak dopadli

Fotografie z roku 2020, kdy kašna před zámkem v Šilheřovicích procházela...

Jejich jména jsou spojená s těžbou černého uhlí. Budovali, investovali nebo obchodovali s uhlím. Trochu se závistí, trochu s obdivem se jim říkalo uhlobaroni. U počátků ostravského a karvinského...

3. února 2026

Deváťáci si volí co dál. V přihláškách mají na výběr i nové obory

Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto....

Nové studijní obory i jiné rozložení kapacit. Příští školní rok znamená pro střední školy v kraji zásadní změny. Právě odstartoval příjem přihlášek, zájemci o studium se mohou hlásit v průběhu...

3. února 2026  5:01

Bejlek oplácela za Melbourne, v Ostravě postoupily Bartůňková a L. Fruhvirtová

Linda Fruhvirtová se raduje na turnaji v Ostravě.

Tenistka Sára Bejlek vrátila v Abú Zabí v 1. kole Ashlyn Kruegerové dva týdny staré vyřazení ve stejné fázi Australian Open. Dvacetiletá Češka porazila o rok starší soupeřku hladce 6:3, 6:0. Nikola...

2. února 2026  9:59,  aktualizováno  22:11

Další ročník projektu Bez faulu. Kluby NBL i diváci opět pomohou parabasketbalistům

Projekt Bez faulu v roce 2026 pomáhá parabasketbalistům Barboře Kafkové a...

Se začátkem bojů v nadstavbové části nejvyšší české basketbalové soutěže Maxa NBL přichází také každoroční charitativní projekt Bez faulu. Letos kluby, diváci i partneři pomohou dvěma handicapovaným...

2. února 2026  17:45

Čtvrtkařka Manuel se vrací: Nevím přesně, jak na tom jsem. Na výkon tlačit nebudu

Tréninkové parťačky Češka Lurdes Gloria Manuel a Nizozemka Lieke Klaverová jsou...

Tréninkové parťačky Lurdes Gloria Manuel a Lieke Klaverová jsou před ostravským halovým atletickým mítinkem Czech Indoor Gala v dobré náladě. Smály se a špičkovaly. V úterý z nich budou soupeřky,...

2. února 2026  16:35

Spolek sezval odborníky a úředníky. Chce novou budoucnost pro Bedřišku

Kolonie Bedřiška v Ostravě je určena k zániku, mnoha tamním lidem se to však...

Spolek Fiducia připravuje na únor jednání o budoucnosti ostravské osady Bedřiška, která má podle obvodu Mariánské Hory a Hulváky i města jako neperspektivní zaniknout. Organizátoři chtějí formulovat...

2. února 2026  13:06,  aktualizováno  13:58

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Místo kotoučů automat. Opava mění systém parkování v centru

Strážníci v Opavě dají řidičům zhruba měsíc na vstřebání změny i vyřízení...

Další stopku od začátku února vystaví Opava řidičům, kteří se snaží v širším centru města parkovat bez zaplacení. Na parkovišti v areálu magistrátu v Krnovské ulici nahradí dosavadní parkovací...

2. února 2026  9:18

Rozmach výstavby pod taktovkou měst. V kraji plánují stovky bytů a desítky domů

Proměna Dukelských kasáren představuje rozsáhlý a dlouhodobý projekt, který...

Stovky nových bytů a desítky rodinných domů vzniknou v Moravskoslezském kraji v nejbližších letech pod taktovkou měst. Výstavbu připravují například v Opavě, v Bruntále, v Kopřivnici či v Karviné.

2. února 2026  6:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.