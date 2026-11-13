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Děti ze školky vypudil zápach, po roce se vrátily. Speciální fólie zabrala

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  16:29
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Mateřská školka Pionýrská Kopřivnice | foto: Mateřská školka Pionýrská, web školky

Do mateřské školy Pionýrská v Kopřivnici se po téměř roce mohly vrátit děti. Loni před Vánocemi se musely stěhovat do náhradních prostor kvůli chemickému zápachu, který se v budově objevil. Jak se nakonec ukázalo, zbavit se jej nebylo úplně snadné.

Měření tehdy prokázala, že nepříjemný zápach způsobilo zvýšené množství 2-ethylhexanolu, který je součástí změkčovadel plastů používaných například do podlahových krytin. Ve vyšší koncentraci může dráždit oči a dýchací cesty, působí na utlumení centrální nervové soustavy. Ve školce se objevil pravděpodobně jako důsledek rekonstrukce z roku 2024.

Město nejprve nechalo podlahovou krytinu odstranit, koncentrace 2-ethylhexanolu ale neklesla. Po konzultacích s odborníky byla nakonec využita speciální německá technologie. „Její základ tvoří izolační fólie, která zabraňuje prostupu 2-ethylhexanolu do ovzduší,“ popsala mluvčí radnice Lucie Macháčková.

Měření následně potvrdila, že fólie skutečně funguje. Hygienici pak povolili provoz školky.

Pokládka fólie s dalšími pracemi vyšla na přibližně 2,6 milionu korun. „Veškeré náklady na odstranění vady včetně nákladů souvisejících budou uplatňovány po zhotoviteli rekonstrukce školky,“ sdělila vedoucí právního oddělení města Veronika Chromíková.

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