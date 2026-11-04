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Zloděje hryzalo černé svědomí, ukradené elektrokolo dovezl policistům

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  12:51

Muže v Kopřivnici zaujalo zaparkované elektrokolo, tak je ukradl. Druhý den se šel sám policistům přiznat. | foto: Policie ČR

Krádež elektrokola za sto tisíc korun vyšetřovali minulý týden policisté v Kopřivnici. Průběh činu i identitu zloděje odhalila bezpečnostní kamera. K jejich překvapení se pachatel druhý den objevil na stanici a kolo vrátil. Přesto mu hrozí trest.

„V minulém týdnu přijali policisté z Kopřivnice oznámení od ženy, která přišla o své zánovní elektrokolo za bezmála sto tisíc korun,“ popsala policejní mluvčí Petra Hrubá.

Muži zákona obratem zajistili kamerové záznamy z místa, kde bylo kolo naposledy odstaveno a zabezpečeno lankovým zámkem. Video ukázalo, jak ke krádeži došlo, i kdo je pachatelem. Velkým překvapením pro všechny bylo, když se zloděj objevil následující den na policejní služebně i s odcizeným elektrokolem.

„Při výslechu se podezřelý policistům přiznal, že při procházce zahlédl bicykl a vlivem nějakého zkratu ho napadlo kolo odcizit. Což také udělal. Doma si uvědomil své jednání, ale obával se jít na policii hned a přiznat se. Přes noc ho asi dohnalo černé svědomí, a nakonec se na policii přihlásil sám, aby elektrokolo vrátil zpět majiteli,“ přiblížila Hrubá.

I tak si pětatřicetiletý muž vyslechl ve zkráceném přípravném řízení, že je podezřelý z krádeže, za což mu hrozí až tříletý trest za mřížemi. „To platí i v případě, že se ke skutku sám přiznal a kradenou věc vrátil. Může to však znamenat polehčující okolnost, která mu může zmírnit trest,“ dodala Hrubá.

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