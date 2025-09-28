V Kopřivnici vznikne nová čtvrť se 120 byty, město hledá developera

Autor:
  15:25
Nejméně 120 bytů by mělo vzniknout v nové rezidenční čtvrti v Kopřivnici. Město pro projekt připravilo pozemky v západní části města nad výpadovkou na Závišice a mezi sídlištěm Korej a Bubla City Ranchem a nyní je nabízí k prodeji investorům.
Fotogalerie2

Ilustrační vizualizace toho, jak by mohla vypadat nová rezidenční čtvrť v Kopřivnici. | foto: Vizualizace: MSID

„Přinášíme odpověď na stále silnější poptávku po bydlení a zároveň vytváříme prostor, který zvýší atraktivitu nejen dané lokality, ale celé Kopřivnice,“ řekl kopřivnický starosta Adam Hanus s tím, že radnice k přípravě přizvala rozvojovou agenturu Moravskoslezské Investice a Development. „Podmínky prodeje jsme nastavili nejen s ohledem na potřeby města, ale i vhodně z pohledu developerů,“ podotkl.

Pozemky jsou již napojeny na dopravní i technickou infrastrukturu a nacházejí se kilometr od centra města. V podmínkách prodeje je i to, že nový majitel musí do roku 2031 vybudovat nejméně 60 nových bytů i s veškerou infrastrukturou a do roku 2035 dalších 60 bytů. Investor musí také ke každé bytové jednotce vytvořit jedno parkovací místo.

Ilustrační vizualizace toho, jak by mohla vypadat nová rezidenční čtvrť v Kopřivnici.

„Lokalita Kopřivnice – Západ je jedinečná svou polohou i připraveností k výstavbě. Škola, školka, lékař i obchod jsou odsud jen pár minut pěšky, a přitom jde o velice klidnou lokaci. Je to místo, kde lidé mohou bydlet, aniž by měli pocit, že musí dělat kompromis mezi městem a přírodou,“ podotkl starosta.

Města v kraji stavěla méně bytů, developeři mají radši bohatší regiony

Projekt vítají i místní zaměstnavatelé. „Pro stávající i budoucí zaměstnance potřebujeme zajistit dobré zázemí – proto novou rezidenční výstavbu velmi podporujeme. Považujeme ji za klíčovou pro udržení odborníků a mladých rodin ve městě,“ řekl například Niclas Pfüller, jednatel společnosti Brose CZ, která sídlí v kopřivnické průmyslové zóně.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

Dny NATO 2025 se vrátily po roční pauze. Program, fotky, přímý přenos

Na mošnovské letiště u Ostravy se po roční pauze vrátily Dny NATO. Více než osm hodinu programu v sobotu přilákalo sto tisíc diváků. A v neděli byl zájem podobný. Jaký je program v neděli a co...

Ostrava - Sparta 0:3, koncert hostů v první půli, domácí šlágr aspoň důstojně dohráli

Sparťanští fotbalisté příští neděli do derby půjdou z první příčky. Pozici lídra snadno uhájili ve šlágru 10. kola Chance ligy v Ostravě. K vítězství 3:0 vykročili velmi slušnou první půlí, kdy dali...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

V Kopřivnici vznikne nová čtvrť se 120 byty, město hledá developera

Nejméně 120 bytů by mělo vzniknout v nové rezidenční čtvrti v Kopřivnici. Město pro projekt připravilo pozemky v západní části města nad výpadovkou na Závišice a mezi sídlištěm Korej a Bubla City...

28. září 2025  15:25

O Hyského se zajímá několik klubů. Brzy se dozvíte více, naznačil kouč Karviné

Martine, zůstaň v Karviné, skandoval hlouček fanoušků po sobotním zápase v Uherském Hradišti, kde hostující fotbalisté v hodinovém oslabení vyfárali plný počet bodů za vítězství 2:1 nad Slováckem.

28. září 2025  9:56

Roboti v Ostravě splňují parametry 21. století, rehabilitace tam umí zázraky

Větší komfort a špičkové technologie nabízejí pracovníci Fakultní nemocnice Ostrava v zrekonstruované klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Pro rozšíření prostor využilo vedení nemocnice...

28. září 2025  6:28

Basketbalistky USK na úvod ligy vyhrály v Hradci, nováček schytal debakl v Brně

Basketbalistky USK Praha zahájily cestu za 20. ligovým titulem a šestnáctým v řadě vítězstvím na palubovce Hradce Králové 75:61. Nováček nejvyšší soutěže Basket Ostrava utrpěl v prvním kole na hřišti...

27. září 2025  19:10,  aktualizováno  21:53

Nymburk porazil Slavii o třicet bodů. Děčín těsně zdolal USK, slaví také Pardubice

Nymburští basketbalisté odstartovali nový ligový ročník, v němž budou útočit na 21. mistrovský titul, jasným vítězstvím nad Slavií. V pražské hale Královka vyhráli úřadující šampioni 95:65....

27. září 2025  21:46

Ostrava - Sparta 0:3, koncert hostů v první půli, domácí šlágr aspoň důstojně dohráli

Sparťanští fotbalisté příští neděli do derby půjdou z první příčky. Pozici lídra snadno uhájili ve šlágru 10. kola Chance ligy v Ostravě. K vítězství 3:0 vykročili velmi slušnou první půlí, kdy dali...

27. září 2025  14:03,  aktualizováno 

Ostrava hledá tvůrce nového výstavního areálu před unikátním nádražím ve Vítkovicích

Propojení muzejních exponátů a moderních technologií, vnitřních i venkovních expozic a především atraktivní zážitky pro lidi různého věku má přinést projekt Svět dopravy u nádraží v...

27. září 2025  16:35

Chceme obhájit pozice, i když to bude těžší, říká lídr SPOLU Zbyněk Stanjura

Minimálně dvacet procent, stejně jako ve volbách před čtyřmi roky, chce v letošním hlasování o poslancích dosáhnout lídr koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji, ministr financí Zbyněk Stanjura.

27. září 2025  7:55

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

26. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:33

Autista z Prahy se ztratil na nádraží v Ostravě. Strážníci mu koupili jídlo i jízdenku

Devatenáctiletý muž trpící autismem se na ostravském vlakovém nádraží ocitl v nesnázích, s nimiž si sám neuměl poradit. Naštěstí mu pomohl jeden z cestujících a poté zejména dva ostravští strážníci,...

26. září 2025  16:47

Advantage Consulting, s.r.o.
ELEKTRIKÁŘ NA 2 SMĚNY (OD 39.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 38 000 - 45 000 Kč

Dalších 33 248 volných pozic

Druhý požár autoservisu na Ostravsku za pět dnů. Škody jdou do milionů

Hasiči i policisté spěchali v noci na pátek k velkému požáru autoservisu v Klimkovicích u Ostravy. Škoda činí tři miliony korun, při zásahu se jeden z hasičů lehce zranil. Jde přitom o druhou...

26. září 2025  15:44

V pasti zátopové oblasti. Odejít odsud není reálné, říkají lidé zasažení povodněmi

Premium

V ostravské čtvrti Nová Ves před rokem ještě stála povodňová voda. Dnes už některé domy září novými omítkami i střechami, mnohde se ještě staví. Neopravených domů, případně jen provizorně, je...

26. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.