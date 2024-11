Letošní Koprcon láká fanoušky Star Wars na jedinou projekci Skryté hrozby

Hlavním tématem Koprconu jsou dvě ikonické sci-fi ságy: Star Trek a Star Wars. Do druhé zmíněné patří i film Skrytá hrozba, od jehož premiéry letos uplynulo 25 let. Výročí se rozhodli organizátoři připomenout promítáním snímku na velkém plátně.

„Z toho, že se nám podařilo film získat, máme velkou radost. Bylo to přitom náročné, vyjednávání trvalo asi půl roku,“ popsal hlavní organizátor akce David Macháček. „Vycházeli jsme z toho, že mnoho fanoušků kvůli svému věku nikdy nemělo možnost vidět Skrytou hrozbu v kině.“ Promítání bude jediné v Česku a určené pouze návštěvníkům Koprconu.

Jak vypustit vlastní satelit

Letošní program akce, jejímž dějištěm budou prostory kopřivnické Základní školy Milady Horákové, nabízí i řadu zajímavých hostů. „Vyzvedl bych třeba účast Honzy Spratka, což je velmi zajímavý spíkr, jeden z předních propagátorů dobývání vesmíru, který spolupracuje s European Space Agency,“ uvedl Macháček. Jan Spratek bude na Koprconu vyprávět o tom, co je třeba udělat pro to, aby člověk mohl na oběžnou dráhu vyslat vlastní satelit.

Další zajímavou osobností je Vojtěch Kostiha, překladatel mnoha filmových či seriálových hitů, jenž má na svém kontě filmy z produkce Marvelu či Disney, nebo seriál Simpsonovi. Návštěvníci si budou moci poslechnout také vyprávění záhadologa Arnošta Vašíčka či spisovatelů sci-fi Jana Kotouče, Vlaďky Sadské nebo Marie Domské.

Na řadě dalších přednášek se lidé dozvědí například zajímavosti o technice či zvířatech ve světech Star Treku a politice či módě ve Star Wars nebo se budou moci ponořit do historie počítačových her. To jim ostatně v reálu umožní také Retroherna, v dalších místnostech pak bude možné věnovat se hrám ve virtuální realitě či deskovým hrám.

Návštěvníci na Koprcon tradičně míří nejen z Česka, ale i sousedního Slovenska či Polska. Akce začíná v pátek 15. listopadu a končí v neděli ve 12 hodin. Hlásit se lze stále na webu koprcon.cz či přímo v místě konání.