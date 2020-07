Přes deset let plánovaná stavba domova seniorů v Kopřivnici se blíží

„V současné době připravujeme výběrové řízení na dodavatele, které by se mělo uskutečnit od srpna do ledna příštího roku, v únoru by pak měla začít samotná stavba domova pro seniory,“ popsal aktuální stav krajský náměstek Jiří Navrátil.

Město přitom plánuje stavbu už zhruba 20 let. V roce 2011 byla dokončena první část, stravovna v Příčné ulici za 36 milionů korun. Radnice pak od té doby hledala cesty, jak stavbu financovat. „Bohužel bez dotací byl tak nákladný projekt nad rámec možností města naší velikosti,“ uvedl kopřivnický starosta Miroslav Kopečný.

V roce 2017 se pak město dohodlo s Moravskoslezským krajem na spolupráci. „Domluvili jsme se, že město na kraj převede pozemky a projektovou dokumentaci a že se bude podílet na provozu nového zařízení. Kraj pak zafinancuje celou stavbu a zřídí novou příspěvkovou organizaci, která bude domov provozovat,“ přiblížil Navrátil.

Plánovaný harmonogram přípravy stavby mírně zdržela koronavirová pandemie a také námitka ve stavebním řízení, se kterou přišel majitel sousedního pozemku. „To se nám naštěstí podařilo rychle vyřešit,“ podotkl náměstek.

Původní náklady, odhadované v roce 2010 na 120 milionů korun, se mezitím vyšplhaly na současných 293 milionů, zvýšila se ale původně navrhovaná kapacita. Nově bude mít domov 84 lůžek, z toho 32 lůžek pro seniory a 52 lůžek se zvláštním režimem. „Ty budou určeny především pro klienty se stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou,“ doplnil Navrátil.