Kopřivnice bude hledat název pro nové moderní centrum. Nebo náměstí

Prostranství mezi ulicemi Štefánikova a Lidická a hotelem Tatra se proměnilo podle návrhu studia kopřivnického architekta Kamila Mrvy za 140 milionů korun. Práce trvaly přes dva roky a provázely je různé obtíže. Nakonec však místo s Lašskou bránou, skleněným pavilonem s Tatrou 87 a sochou rodáka a legendárního atleta Emila Zátopka patří mezi nejmodernější centra v regionu.

„Většina ohlasů je kladná a jsem za to moc rád. Najdou se i lidé, kterým se centrum nelíbí, ale nikdy se nedokážeme trefit do vkusu všech. To by byl svět až moc ideální a nudný,“ shrnul starosta Kopřivnice Adam Hanus. Město už má mezi kostelem sv. Bartoloměje a Katolickým domem Masarykovo náměstí, ale podle některých spíše slouží jako park a parkoviště.

„Moderní prostor sice roli náměstí jako místo setkávání lidí splňuje, ale architektonicky by musel být více uzavřen. Já prostranství koncipoval jako moderní bulvár,“ vysvětlil architekt Kamil Mrva.

Také starosta poukazuje na to, že náměstí musí mít architektonická kritéria, přičemž Kopřivnice není historické město jako sousední Nový Jičín, Příbor a Frenštát pod Radhoštěm. „Nyní bereme tento veřejný prostor jako centrální zónu města,“ konstatoval.

Město chystá anketu občanů

Názory se různí i ohledně pojmenování. „Slyšel jsem, že někteří lidé centru říkají Nové náměstí. Já žádný tip na osobnost nemám,“ podotkl kopřivnický historik Ondřej Šalek.

To Kamil Mrva má jasno. „Jednoznačně po Emilu Zátopkovi. Je to jedinečná nadregionální osobnost. A lidé si už nyní dávají sraz u Zátopka nebo u Emila. Mám radost, jak obnovené prostranství žije,“ poukázal na sochu.

Starosta Hanus chce nechat rozhodnout občany a zastupitele. „Nové centrum si pojmenování rozhodně zaslouží. Určitě vytvoříme anketu, aby se lidé mohli vyjádřit. Už teď se těšíme na nápady, které se k nám dostanou. Finální návrh bude schválen v zastupitelstvu,“ nastínil další dění. Podle informací MF DNES by se anketa měla spustit v závěru roku nebo na začátku toho příštího.

Časosběrné video postupu proměny centra Kopřivnice