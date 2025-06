Neobvyklá aukce. Kopřivnice prodává rolbu i sněžná děla ze zrušeného ski areálu

„O ukončení provozu lyžařského vleku na místní sjezdovce rozhodlo kopřivnické zastupitelstvo v létě roku 2023. Provoz areálu byl dlouhodobě ztrátový a nepřál mu ani aktuální vývoj klimatu,“ uvedla mluvčí města Lucie Macháčková.

Doplnila, že v sezoně 2021/2022 fungovala sjezdovka 26 dní a náklady vyšly asi na tři miliony korun Další sezonu zůstal vlek z technických důvodů mimo provoz.

Záchrana areálu by pro město znamenala mnohamilionovou investici. „Abychom využití sjezdovky zvýšili, museli bychom investovat do komplexní rekonstrukce areálu a také do přibližovacího vleku od parkoviště, což představuje více než dvacetimilionovou investici,“ řekl již dříve místostarosta David Monsport.

Konec způsobily teplé zimy

Upozornil, že to nyní nebylo radniční prioritou. „V Kopřivnici máme řadu využívanějších sportovišť, do nichž je potřeba investovat,“ vysvětlil místostarosta.

Město se také pokoušelo na sjezdovce obnovit lyžařské kurzy. „Kvůli teplému počasí ale plány na využití dětského vleku a stále funkční techniky nevyšly. Proto bylo rozhodnuto o jejím prodeji,“ sdělila mluvčí Macháčková.

Aukce začala tento týden. „Na jednotlivé položky je možné přihazovat do pátku 27. června do 12 hodin. „Bližší informace mohou zájemci získat na telefonním čísle 556 879 736 či na kontaktech uvedených u nabízených předmětů na stránkách města,“ dodala Macháčková.

14. dubna 2025