Pole s konopím kvůli zlodějům stěhujeme, kradou přitom zbytečně, líčí podnikatel

Premium

Fotogalerie 9

Jiří Nutil je majitelem firmy Konopný táta. Funguje v Těrlicku na Karvinsku. S konopím pracuje od roku 2010 a produkuje z něj mast a další výrobky. Konopí pěstuje na vlastním poli, ručně sklízí. Než uvede nový produkt, sám jej testuje. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Martin Pjentak
  17:00
Zakladatel a majitel společnosti Konopný táta Jiří Nutil z Těrlicka před mnoha lety začínal domácí výrobou mastiček ze stejnojmenné byliny pro rodinu a známé. Dnes má firmu s dvanácti zaměstnanci a tisíci zákazníky po celém Česku.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Když potřebujeme pomoci se sklizní, nabíráme i brigádníky. O práci u nás se hlásí i deset lidí týdně. Vtipné je, že to jsou často takzvaní huliči, kteří si myslí, že tady budou kouřit trávu a mít pohodu. Z toho je velmi rychle vyvedeme,“ vypráví Jiří Nutil. O tom, že konopí už není pro lidi jen droga, mluví v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jak se vlastně zrodil Konopný táta?
Míval jsem kdysi doma nějaké kytičky ostrého konopí, tenkrát to byl trend, skoro každý puberťák měl nějakou kytku, ale mně to kouření nikdy nedělalo dobře, takže jsem konopí raději dával do mastí. A ty dobře fungovaly, postupně se to nabalovalo, až jsem se s tím dostal až sem.

Když jsem byl na základce, říkalo se, že tráva je jako brána do pekel. Tím začnete a pak skončíte na heroinu. Dneska plno důchodců, co mají zahrádku, pěstují trávu. A spousta z nich ví, jak si vyrobit kvalitní mastičku.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bojové letouny se slétají do Ostravy. Generálka na Dny NATO vrcholí

Takřka nepřetržité burácení proudových vojenských letounů, dunění těžké techniky, střelba i výbuchy pyrotechnických efektů. Na mošnovském letišti vrcholí poslední přípravy na víkendový jubilejní 25....

Dny NATO 2025 se vrátily po roční pauze. Program, fotky, přímý přenos

Na mošnovské letiště u Ostravy se po roční pauze vrátily Dny NATO. Více než osm hodinu programu v sobotu přilákalo sto tisíc diváků. A v neděli byl zájem podobný. Jaký je program v neděli a co...

Rodina po povodních žije už rok ve zdravotním středisku, teď jí svitla naděje

Na loňskou druhou zářijovou sobotu si Marie Kolářová ze Zátora na Krnovsku vzpomene při každém větším dešti. Před velkou vodou se tehdy jí a její rodině podařilo zachránit jen vlastní životy a...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

ONLINE: Kometa hostí Plzeň, hraje i druhý se třetím. Pardubice se snaží zabrat venku

Sledujeme online

Hokejová extraliga postupuje v rychlé sledu, úterní sedmé kolo nabízí dalších šest zápasů. Litvínov se od 17.30 pokouší zabrat proti Mladé Boleslavi, Vítkovice bojují s Libercem. Zbylé duely startují...

23. září 2025  17:20

Pole s konopím kvůli zlodějům stěhujeme, kradou přitom zbytečně, líčí podnikatel

Premium

Zakladatel a majitel společnosti Konopný táta Jiří Nutil z Těrlicka před mnoha lety začínal domácí výrobou mastiček ze stejnojmenné byliny pro rodinu a známé. Dnes má firmu s dvanácti zaměstnanci a...

23. září 2025

Zefektivní šifrování i vývoj léků. V Ostravě spustili první tuzemský kvantový počítač

Nejsložitější matematické operace nyní v Ostravě počítá “vlk”, přesněji řečeno kvantový počítač VLQ. Do provozu ho v úterý slavnostně uvedli v národním superpočítačovém centru IT4Innovations při...

23. září 2025  13:42

Policie sdělila podezření muži, který udeřil Babiše holí. Hrozí mu až tři roky vězení

Zkraje září napadl na mítinku šéfa hnutí ANO Andreje Babiše francouzskou berlí jednou ranou do hlavy a jednou do zad. Nyní 63letému muži krajští kriminalisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení...

23. září 2025  12:03

Tučňáci poprvé v ostravské zoo. Ohrožený druh dostane skály, pláže i bazén

Ostravská zoologická zahrada zahájila výstavbu zázemí pro tučňáky. Oblíbené nelétavé ptáky bude chovat poprvé ve své historii. Vedení zahrady vybralo kriticky ohrožený druh tučňáka brýlového, který v...

23. září 2025  10:33

Chceme zdanit mimořádné zisky zbrojařů a energetiků, říká lídryně Stačilo! Konečná

Volební jedničkou hnutí Stačilo! bude v Moravskoslezském kraji Kateřina Konečná, předsedkyně Komunistické strany Čech a Moravy. V předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz například popsala, co patří mezi...

23. září 2025  6:36

Marná snaha. Opozice v Havířově neuspěla s návrhem odvolat obviněné politiky

Primátor Havířova Ondřej Baránek (ANO) a náměstek pro sport Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov) si udrželi své funkce i po obvinění z machinací s městskými byty. Část opozice sice v pondělí na...

22. září 2025  18:30,  aktualizováno  19:51

Opavští obměnili kádr, po povodni opravili halu a znovu myslí na medaile

Na zbrusu nové palubovce, s novým trenérem Davidem Zachem i novým sportovním manažerem Martinem Gniadkem a s obměněným týmem jdou basketbalisté Opavy do nadcházející sezony.

22. září 2025  17:44

Řeka Opava se mimo města a obce do původního koryta po povodni už nevrátí

Řece Opavě se po zářijových povodních z roku 2024 na horním toku téměř nikde původní podoba nevrátí. Zatímco v obcích a městech poteče širším či jinak upraveným řečištěm, aby v krizových situacích...

22. září 2025  12:13

Odcházíme… s hlavou vztyčenou! Výstava připomene i v Praze konec těžby uhlí

Putovní výstavu hornických fotografií s názvem Odcházíme… s hlavou vztyčenou! mohou vidět lidé na Univerzitním náměstí v Karviné. Postupně bude ke zhlédnutí v Ostravě a Praze. Společnost OKD ji...

22. září 2025  8:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ml. Boleslav - Baník 1:1, hosté počtvrté v řadě nevyhráli, remízu zařídil Ševčík

Jediný ligový zápas v této sezoně zatím vyhráli fotbalisté Baníku Ostrava. A nezměnilo to ani utkání s Mladou Boleslaví. Už ve druhé minutě se sice prosadil 17letý útočník Jakub Pira, tři minuty před...

21. září 2025  18:13,  aktualizováno  20:42

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.