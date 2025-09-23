„Když potřebujeme pomoci se sklizní, nabíráme i brigádníky. O práci u nás se hlásí i deset lidí týdně. Vtipné je, že to jsou často takzvaní huliči, kteří si myslí, že tady budou kouřit trávu a mít pohodu. Z toho je velmi rychle vyvedeme,“ vypráví Jiří Nutil. O tom, že konopí už není pro lidi jen droga, mluví v rozhovoru pro iDNES.cz.
Jak se vlastně zrodil Konopný táta?
Míval jsem kdysi doma nějaké kytičky ostrého konopí, tenkrát to byl trend, skoro každý puberťák měl nějakou kytku, ale mně to kouření nikdy nedělalo dobře, takže jsem konopí raději dával do mastí. A ty dobře fungovaly, postupně se to nabalovalo, až jsem se s tím dostal až sem.
Když jsem byl na základce, říkalo se, že tráva je jako brána do pekel. Tím začnete a pak skončíte na heroinu. Dneska plno důchodců, co mají zahrádku, pěstují trávu. A spousta z nich ví, jak si vyrobit kvalitní mastičku.