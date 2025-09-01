Místo koní a mléka sál i bistro. Karviná opravuje poslední ruiny v zámeckém parku

V budově mléčnice vznikne víceúčelový sál s původní historickou střešní konstrukcí. Prostor bude sloužit pro konference, školení, koncerty a další společenské a kulturní akce. V přízemí projekt počítá s bistrem.
„V konírnách budou zřízeny komunitní místnosti a výukový prostor. U obou budov bude upraveno nádvoří i nejbližší okolí parku,“ přiblížila vedoucí magistrátního majetkového odboru Helena Bogoczová.
Práce znamenají pro návštěvníky parku určitě omezení. „Po dobu rekonstrukce prosíme veřejnost o trpělivost. Snažíme se omezit dopady na dopravu i pohyb osob v parku na minimum,“ doplnila Helena Bogoczová.
Konírny s mléčnicí vznikly v parku u zámku hraběcího rodu Larischů-Mönnichů někdy okolo roku 1850. V konírnách byli ustájeni jezdečtí a kočároví koně, zejména pak plemena anglických plnokrevníků používaných k projížďkám panstva a k honům.
V případě vzácnějších návštěv s pořádáním takzvaných vznešených honů se pak do kočáru zapřahalo koňské čtyřspřeží. V parku byla současně zřízena jezdecká škola.
Mléčnice měla za úkol zásobovat kuchyni blízkého zámku Fryštát mlékem, máslem a dalšími mléčnými produkty.
V dobách socialismu objekty začaly chátrat, přesto sloužily například pro garážování hasičských vozidel. Od devadesátých let pak už konírny s mléčnicí pustly a nechybělo mnoho k jejich zániku.
„Současná stavba výrazně obohatí park, přispěje k jeho zvelebení a rozšíří možnosti komunitního života v našem městě,“ shrnul primátor Karviné Jan Wolf. V sousedství má navíc vzniknout v regionu první veřejné inhalatorium se solankou.
Budovy bývalých zámeckých koníren a mléčnice stojí v současném Parku Boženy Němcové v Karviné.
