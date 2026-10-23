„Prosím o vysvětlení,“ říká zkraje videa hoch stojící s bicyklem na trávníku u paneláku muži, který k němu mezitím přichází.
„Budeš na mě řvát?“ odvětí muž a do chlapce strčí tak silně, že oba i s kolem spadnou na zem, kde potyčka pokračuje.
Vzápětí se napadeného kluka zastane jiný chlapec, s mužem se přetlačuje a nějakou dobu jsou do sebe zapření.
Další děti, které incidentu přihlížely, konflikt natočily na telefon. Začátek se objevil na facebookové stránce NEoficiální Krnov - oficiální drby II, redakce iDNES.cz má k dispozici delší verzi. „Video nám bylo zasláno do redakce. Odesílatele známe, ale samotnou událost ani všechny okolnosti zatím nemáme možnost nezávisle ověřit,“ napsali provozovatelé facebookového profilu s tím, že identitu nezletilých chrání.
Událost už vyšetřuje i policie. „Včera před druhou hodinou odpolední byli policisté z obvodního oddělení Krnov přivolání k incidentu, který se odehrál na náměstí Osvobození v Krnově (nachází se u budov základní školy a gymnázia – pozn. redakce). Mělo zde dojít ke slovnímu a fyzickému konfliktu mezi třemi osobami. Aktuálně se případem zabýváme a zjišťujeme všechny okolnosti, které tomu předcházely,“ uvedla policejní mluvčí Nikol Bočková.
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K informaci ze sociální sítě, že jeden ze zúčastněných chlapců skončil v nemocnici, se policie nevyjádřila.
„Potvrzujeme, že nezletilý nebyl v naší nemocnici ošetřen. S ohledem na ochranu soukromí a skutečnost, že se dotaz týká nezletilé osoby, nemůžeme poskytovat žádné další informace,“ uvedla Barbora Plonka Schwarzbachová, mluvčí Moravskoslezské nemocnice Krnov.
Podle webu Novinky.cz se konflikt strhl kvůli kouření. „Další ze zdrojů uvedl, že děti asi kouřily a muži, co šel okolo, to vadilo. Okřikl je, začal se s klukem hádat, slovně jej napadal a nakonec došlo k útoku. Po něm si mělo dítě stěžovat na bolest nohy, a tak jej do nemocnice odvezla k ošetření jeho matka,“ napsal server.