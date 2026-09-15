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AI bez příkras. Ostravský festival rozebral naděje i obavy z umělé inteligence

Darek Štalmach
  17:50
Zda lidstvo přežije další rozvoj umělé inteligence, nebyla na prestižním ostravském Cerna.AI Festivalu úplně řečnická otázka. Hned při zahájení totiž odborník na umělou inteligenci Jan Romportl varoval před stále schopnějšími AI agenty, jejichž cíle nemusejí být v souladu s těmi lidskými.

Cerna.AI Festival je celodenní konference zaměřená na umělou inteligenci a její praktické využití i dopady na společnost. Letošní první ročník nabídl v ostravském Gongu sedm scén, více než stovku odborníků, desítky přednášek a workshopů i prezentace konkrétních technologií.

„Začínáme sami sobě způsobovat takzvaný gradual disempowerment (postupnou ztrátu kontroly – pozn. red.). To znamená, že zbavujeme sami sebe možnosti vládnout nad tím světem,“ upozornil v úvodu odborník na umělou inteligenci Jan Romportl.

O konferenci Cerna.AI Festival v multifunkční hale Gong v ostravských Dolních Vítkovicích byl mimořádný zájem. (15. září 2026)
O konferenci Cerna.AI Festival v multifunkční hale Gong v ostravských Dolních Vítkovicích byl mimořádný zájem. (15. září 2026)
O konferenci Cerna.AI Festival v multifunkční hale Gong v ostravských Dolních Vítkovicích byl mimořádný zájem. (15. září 2026)
O konferenci Cerna.AI Festival v multifunkční hale Gong v ostravských Dolních Vítkovicích byl mimořádný zájem. (15. září 2026)
4 fotografie

O něco optimističtější pohled nabídla naopak archeoložka a antropoložka Sára Polak. Na festival přijela s příznačně nazvanou přednáškou „Budoucnost má paměť: co archeologie a antropologie vědí o AI“.

Na otázku, zda lidstvo nástup umělé inteligence přežije, odpověděla bez váhání. „My to vždycky přežijem. A mně by se líbilo, kdybychom to přežili takoví trošku šťastnější a kdybychom si to i užili,“ přiblížila Sára Polak svůj pohled na svět i AI.

Současná společnost je podle ní příliš zaměřená na výkon a poněkud zapomíná na emoce, rodinu a pospolitost, tedy věci, které se obtížně optimalizují. „Myslím, že bychom se k tomu měli vrátit a AI nechat dělat ty tabulky a ty blbosti, které bychom my dělat neměli,“ dodala.

„Je to vlastně AI konference, ale my jdeme proti tomu hypu (přehnanému nadšení – pozn. red.). Snažíme se dostat povědomí o AI tam, kde reálně je,“ vysvětlil ideu celé konference, v kontrastu s úvodním varováním Jana Romportla, Dalibor Mráz z platformy Cerna AI. Podle něj bylo cílem návštěvníky mimo jiné „usadit na zem“ a ukázat jim, co současná technologie skutečně umí, ale také co zatím neumí.

Na stovky zájemců se už nedostalo

Zájem o akci byl přitom výrazně větší, než organizátoři očekávali. 2 400 lístků se prodalo velice rychle a přes 700 dalších zájemců se už na vyprodaný festival nedostalo.

Pořadatele překvapil zájem mimo region. Zhruba dvě třetiny návštěv webových stránek festivalu pocházely z Prahy a okolí.

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Festival zaplnil multifunkční halu Gong v ostravské Dolní oblasti Vítkovice, někdejší plynojem přestavěný na konferenční a společenský prostor, do posledního místa. Program probíhal na sedmi scénách, doplňovaly jej workshopy a prezentace firem a institucí.

Jedinou častější výhradou, kterou bylo mezi návštěvníky slyšet, byla horší akustika na některých místech Gongu, problém známý i z jiných akcí pořádaných v hale.

Vedle debat o budoucnosti AI mohli návštěvníci vidět i technologie, které už dnes fungují v praxi. Jednou z nich byl systém pro dlouhodobé sledování EKG. Pacient nosí hrudní pás a data z něj zpracovává mobilní aplikace se dvěma systémy umělé inteligence. Jeden čistí záznam od šumu, druhý v něm vyhledává srdeční arytmie.

„Nechci říct, že to nahradí lékaře, ale rozhodně to jak lékaři, tak i pacientovi ušetří čas,“ popsala Lucie Šindelářová, medical sales manažerka pro Moravu.

Lékař podle ní nemusí procházet dlouhé záznamy EKG, ale dostane přímo úsek, v němž systém zachytil problém. Technologii podle ní využilo už přes tři tisíce pacientů a funguje ve více než šedesáti nemocnicích.

Regionální novináři mají naději

Jedna z přednášek se dotkla přímo také žurnalistů. Výzkumníci Ostravské univerzity vedli rozhovory s téměř čtyřiceti novináři a novinářkami napříč redakcemi. Z dosavadních výsledků jim nevychází, že by umělá inteligence novinářskou práci nahrazovala.

Obtížně nahraditelná je podle nich především práce v terénu a reportáže. A určitou výhodu má paradoxně právě regionální žurnalistika. „Regionální novinařina je o něco hůře nahraditelná, protože máme méně digitálních dat, prostě musíte jít na místo, musíte si tam s někým popovídat,“ potvrdil Josef Kundrát z Ostravské univerzity.

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