Jak pokračovat bez uhlí?
Moravskoslezský kraj získal své postavení v republice díky uhlí, hutnictví a těžkému průmyslu. Právě tyto obory po generace určovaly, kde lidé pracovali i jak se region rozvíjel. S koncem hlubinné těžby černého uhlí však přichází otázka, která se netýká jen energetiků a průmyslových podniků. Odkud bude kraj v budoucnu získávat dostatek elektřiny a tepla? A dokáže nabídnout nová pracovní místa také generacím, které už v dolech pracovat nebudou?
„Přeji si, aby byl Moravskoslezský kraj stále průmyslovým srdcem České republiky, ale současně regionem moderních technologií, inovací a kvalitního života,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica s tím, že cílem proměny není opustit průmyslovou minulost, ale navázat na ni modernějšími technologiemi.
Proměna pak podle Josefa Bělici musí mít smysl nejen z hlediska energetiky a životního prostředí, ale především pro lidi, kteří v regionu žijí. Nové technologie mají pomoci zachovat konkurenceschopnost místních podniků, přilákat investice a nabídnout perspektivu mladým lidem. „Zásadní je pro mě rovnováha mezi ekonomickou prosperitou, sociální stabilitou a ochranou životního prostředí. Pokud bychom některou z těchto oblastí zanedbali, nemohla by být transformace dlouhodobě úspěšná,“ doplňuje Bělica.
Bez dostatku elektřiny možná nepřijdou nové investice
Zatímco tradiční zdroje energie postupně ustupují, potřeba elektřiny se může v dalších desetiletích zvyšovat. Pro region, který chce přilákat další výrobní podniky a výzkumná centra, je proto dostatek energie jednou ze zásadních podmínek rozvoje.
Hejtman upozorňuje, že nejde pouze o vzdálenou budoucnost. Energetická infrastruktura se musí připravovat s velkým předstihem, protože výstavba nových zdrojů i posilování elektrických sítí trvá řadu let: „Je velmi těžké dnes přesvědčovat investory, aby přišli do Moravskoslezského kraje, když víte, že za 10 let je nepřipojíte k elektřině, pokud se něco nestane,“ upozorňuje Bělica.
Právě schopnost zajistit firmám stabilní dodávky energie může podle názoru hejtmana rozhodnout o tom, zda budou v kraji vznikat nové provozy a pracovní příležitosti, nebo zda investoři zamíří jinam. Kraj proto spolupracuje s odborníky z VŠB–Technické univerzity Ostrava, kteří analyzují současnou energetickou situaci a možné scénáře dalšího vývoje.
Stanislav Mišák, ředitel Centra energetických a environmentálních technologií VŠB–TUO, doplňuje, že není možné budoucí energetiku postavit na jediném zdroji. Důležitá bude kombinace obnovitelných zdrojů, moderních tepláren, akumulace energie a stabilních zdrojů elektřiny.
Do roku 2035 pak očekává zejména rozvoj fotovoltaiky, bateriových úložišť, chytrých sítí a modernizaci teplárenství.
V delším časovém horizontu by se k nim mohly přidat také malé modulární reaktory. Ty sice nejsou řešením, které by bylo možné využít během několika příštích let, hejtman Bělica však podotýká, že „pokud chceme být připraveni na budoucnost, musíme začít plánovat dnes.“
Malé modulární reaktory: Elektřina i teplo pro domácnosti
Budou v regionu nová pracovní místa?
Pro řadu obyvatel Moravskoslezského kraje je stejně důležité, zda bude v regionu v příštích letech dostatek pracovních příležitostí, aby tu měli mladí lidé důvod zůstávat.
Podle hejtmana proto nemůže být energetická transformace úspěšná, pokud by vedla k hospodářskému oslabení regionu. „Naším cílem ale není pracovní místa rušit, nýbrž vytvářet podmínky pro vznik nových,“ doplňuje Bělica. Změna tedy musí být zvládnutelná také z hlediska zaměstnanosti a životní úrovně.
Hejtman pak vidí budoucnost mimo jiné v modernizaci stávajícího průmyslu a příchodu společností, které nebudou v regionu pouze vyrábět, ale přinesou také vlastní výzkum, vývoj a inovace. Právě propojení výroby s novými technologiemi má podle něj pomoci vytvářet kvalifikovaná pracovní místa.
Kdo zde najde uplatnění?
Odborníci z VŠB–TUO očekávají rostoucí poptávku po specialistech v oboru:
Nové technologie však samy o sobě nezaručují, že každé pracovní místo zaniklé v tradičním průmyslu bude okamžitě nahrazeno jiným. Proměna regionu bude vyžadovat také rekvalifikace, nové investice a spolupráci podniků se školami, aby absolventi technických oborů nemuseli odcházet za zajímavou prací jinam.
Důležitá proto bude nejen výstavba nových energetických zdrojů, ale také vzdělávání a příprava pracovníků na měnící se požadavky firem.
Festival Art & Science, který pořádá VŠB – Technická univerzita Ostrava od roku 2015, propojuje technické zajímavostí, kreativitu, vědu a zábavu.
Z průmyslového kraje centrum moderních technologií
Moravskoslezský kraj má podle hejtmana Bělici jednu významnou výhodu. Nemusí začínat od nuly. Má dlouhou průmyslovou tradici, technicky vzdělané pracovníky, univerzitní výzkum i infrastrukturu, kterou lze při přechodu na nové technologie využít.
Naprosto nezbytná je proto spolupráce univerzit, podniků a kraje, který v tomto trojúhelníku působí jako koordinátor.
Významnou roli v plánech kraje pak hraje právě VŠB–Technická univerzita Ostrava, jejíž odborníci se věnují mimo jiné energetickým úložištím, vodíkovým technologiím a možnostem modernizace energetiky. Výzkumné projekty pomáhají posuzovat, které technologie jsou pro region vhodné a za jakých podmínek by mohly fungovat v praxi. Jednou z možností jsou i malé modulární reaktory.
Vedle jaderné energetiky se v regionu počítá také s obnovitelnými zdroji, vodíkem a modernizací teplárenství. Jednotlivé technologie se podle odborníků nemají nahrazovat, ale vzájemně doplňovat. Výsledkem by měl být energetický systém, který dokáže zajistit spolehlivé dodávky pro domácnosti i průmysl.
Pohled do roku 2050 tak podle hejtmana Bělici není jen otázkou toho, odkud bude pocházet elektřina. Rozhodující bude, zda se Moravskoslezskému kraji podaří spojit průmyslovou tradici s novými technologiemi. „Já bych si přál, aby byl současně místem, kde lidé chtějí žít. Regionem, který dokázal proměnit historickou průmyslovou tradici ve výhodu, nikoliv v překážku. A který je inspirací pro ostatní části České republiky,“ uzavírá Josef Bělica.