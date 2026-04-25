Kondoři královští patří v zoologických zahradách k vzácným jedincům. „Hlavním důvodem, proč se nedaří mláďata odchovávat, je problém se sestavením harmonizujícího páru a zajištění vhodných podmínek pro hnízdění,“ vysvětlila tisková mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková.
V Ostravě se tito pestře zbarvení dravci chovají již od roku 1970, ale první úspěšný odchov se podařil teprve až v roce 2017.
Současný chovný pár spolu žije od roku 2011. Přestože kondoři pravidelně hnízdili, zpočátku se jim nedařilo.
„Rodiče zřejmě nevěděli, jak pomoci líhnoucímu se mláděti ze skořápky. Proto jsme se rozhodli v dalších letech s líhnutím pomoci,“ popisuje chovatelka Kateřina Nováčková.
Posvátný pták Mayů
Osvědčený postup uplatnili v zoo i letos. Jelikož se jedná o velmi plaché ptáky, byli umístěni do zázemí mimo zraky návštěvníků, aby měli klid na hnízdění a péči o potomka.
Hnízdo není opatřeno kamerou, ale podle chování rodičů chovatelé předpokládají, že vejce bylo sneseno 25. prosince 2025.
Jen pár dní před líhnutím ho chovatelé odebrali do inkubátoru. „Mládě se začalo klubat 15. února, ale pak se pokrok zastavil. Museli jsme mu tedy 17. února pomoci ven,“ líčí chovatelka.
„První kontrola vejce proběhla až 9. ledna 2026, když oba rodiče na chvíli opustili hnízdo. Vejce bylo prosvíceno a potvrdilo se, že je oplozené,“ řekla chovatelka.
Po vylíhnutí strávilo mládě tři dny u lidí, aby se rozkrmilo, a poté je chovatelé vrátili na hnízdo, kde je rodiče bez problémů přijali.
Je to samička
Aktuálně je mládě v péči rodičů stále v zázemí zoo. „9. března proběhla první kontrola mláděte na hnízdě. Váha mláděte byla 871 gramů,“ prozradila mluvčí zahrady Šárka Nováková.
Při poslední kontrole na konci března vážila malá samička už 1 622 gramů.
V ostravské zoo se vylíhl kondor královský, první dny o něj pečovali chovatelé
„Zdá se, že prospívá velmi dobře. Už také víme, že se jedná o samičku. Zjištění pohlaví jsme letos poprvé provedli neinvazivně analýzou DNA z kousku cévy u pupku krátce po vylíhnutí,“ dodává Kateřina Nováčková.
Oba rodiče se při sezení vzorně střídali a vejce spolehlivě zahřívali. „Krátce před líhnutím pak chovatelé vejce odebírají do inkubátoru a na hnízdo vloží podkladek. První tři dny chovatelé mládě rozkrmují, to je doba, kdy nehrozí fixace mláděte na člověka, a poté je vracejí zpět na hnízdo rodičům, kteří je bez problémů přijmou a začnou o ně ihned pečovat,“ nastínila chovatelka.
Význam pro Evropu
V rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) chová tyto dravce pouze 30 institucí v celkovém počtu 70 jedinců.
„Odchov se daří jen v několika málo z nich. Jelikož početnost divoké populace v Americe klesá, je záchovný program v zoo zásadní pro budoucnost celého druhu,“ uzavírá mluvčí Šárka Nováková.
15. dubna 2023