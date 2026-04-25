Posvátný pták Mayů potřeboval v Ostravě pomoc s líhnutím, kondoři mají sedmé mládě

Dalibor Maňas
  6:55
Zoo Ostrava úspěšně odchovává své sedmé mládě kondora královského, což je v evropském měřítku významný úspěch pro chov tohoto vzácně rozmnožujícího se druhu. Přestože o mládě pečují rodiče, chovatelé museli po neúspěšných pokusech z minulosti asistovat u líhnutí a dále i u krmení, aby zajistili přežití vzácné samičky.
Dospělý kondor královský má výrazné barvy a kožní výrůstky na hlavě, které jsou typickými znaky tohoto jihoamerického dravce, kterého uctívali už staří Mayové. | foto: Zoo Ostrava, Pavel Vlček

Kondoři královští patří v zoologických zahradách k vzácným jedincům. „Hlavním důvodem, proč se nedaří mláďata odchovávat, je problém se sestavením harmonizujícího páru a zajištění vhodných podmínek pro hnízdění,“ vysvětlila tisková mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková.

V Ostravě se tito pestře zbarvení dravci chovají již od roku 1970, ale první úspěšný odchov se podařil teprve až v roce 2017.

Současný chovný pár spolu žije od roku 2011. Přestože kondoři pravidelně hnízdili, zpočátku se jim nedařilo.

Dospělý kondor královský má výrazné barvy a kožní výrůstky na hlavě, které jsou typickými znaky tohoto jihoamerického dravce, kterého uctívali už staří Mayové.
Mládě kondora královského během vážení v zázemí Zoo Ostrava. Ve věku 40 dní měla tato samička 1 622 gramů.
Mládě kondora královského během vážení v zázemí Zoo Ostrava. Ve věku 40 dní měla tato samička 1 622 gramů.
Klubání mláděte kondora královského v ostravské zoo
„Rodiče zřejmě nevěděli, jak pomoci líhnoucímu se mláděti ze skořápky. Proto jsme se rozhodli v dalších letech s líhnutím pomoci,“ popisuje chovatelka Kateřina Nováčková.

Posvátný pták Mayů

  • Kondor královský (Sarcoramphus papa) obývá oblasti od Střední Ameriky po Argentinu.
  • Živí se především mršinami, čímž v přírodě plní důležitou sanitární roli.
  • Hnízdí v dutinách stromů nebo na skalách, samice snáší vždy jen jedno vejce.
  • Mláďata zůstávají s rodiči až dva roky. Dospělé, výrazně pestré zbarvení získávají až po několika letech – jako mladí jsou šedí až černí.

Osvědčený postup uplatnili v zoo i letos. Jelikož se jedná o velmi plaché ptáky, byli umístěni do zázemí mimo zraky návštěvníků, aby měli klid na hnízdění a péči o potomka.

Hnízdo není opatřeno kamerou, ale podle chování rodičů chovatelé předpokládají, že vejce bylo sneseno 25. prosince 2025.

Jen pár dní před líhnutím ho chovatelé odebrali do inkubátoru. „Mládě se začalo klubat 15. února, ale pak se pokrok zastavil. Museli jsme mu tedy 17. února pomoci ven,“ líčí chovatelka.

„První kontrola vejce proběhla až 9. ledna 2026, když oba rodiče na chvíli opustili hnízdo. Vejce bylo prosvíceno a potvrdilo se, že je oplozené,“ řekla chovatelka.

Po vylíhnutí strávilo mládě tři dny u lidí, aby se rozkrmilo, a poté je chovatelé vrátili na hnízdo, kde je rodiče bez problémů přijali.

Je to samička

Aktuálně je mládě v péči rodičů stále v zázemí zoo. „9. března proběhla první kontrola mláděte na hnízdě. Váha mláděte byla 871 gramů,“ prozradila mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Při poslední kontrole na konci března vážila malá samička už 1 622 gramů.

„Zdá se, že prospívá velmi dobře. Už také víme, že se jedná o samičku. Zjištění pohlaví jsme letos poprvé provedli neinvazivně analýzou DNA z kousku cévy u pupku krátce po vylíhnutí,“ dodává Kateřina Nováčková.

Oba rodiče se při sezení vzorně střídali a vejce spolehlivě zahřívali. „Krátce před líhnutím pak chovatelé vejce odebírají do inkubátoru a na hnízdo vloží podkladek. První tři dny chovatelé mládě rozkrmují, to je doba, kdy nehrozí fixace mláděte na člověka, a poté je vracejí zpět na hnízdo rodičům, kteří je bez problémů přijmou a začnou o ně ihned pečovat,“ nastínila chovatelka.

Význam pro Evropu

V rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) chová tyto dravce pouze 30 institucí v celkovém počtu 70 jedinců.

„Odchov se daří jen v několika málo z nich. Jelikož početnost divoké populace v Americe klesá, je záchovný program v zoo zásadní pro budoucnost celého druhu,“ uzavírá mluvčí Šárka Nováková.

Posvátný pták Mayů potřeboval v Ostravě pomoc s líhnutím, kondoři mají sedmé mládě

