Architektonická soutěž o návrh koncertní haly pro Ostravu spěje do finále

12:20 , aktualizováno 12:20

Koncertní hala se špičkovou akustikou, o které sní milovníci klasické hudby v Ostravě už mnoho let, se stává realitou. Do konce června by mohla být jasná její podoba. Do druhého kola architektonické soutěže pořádané krajským městem nyní postoupily čtyři návrhy.