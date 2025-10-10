Šest stovek účinkujících. V Ostravě se chystá opakování monumentální symfonie

Petra Sasínová
  12:12
Co nejvíce přiblížit provedení Osmé symfonie Gustava Mahlera tomu premiérovému z roku 1910 chtějí organizátoři dvou koncertů připravovaných na květen příštího roku v Ostravě. Více než čtyři sta padesát sboristů, přes sto třicet hudebníků a osm sólistů přednese dílo slavného skladatele pod vedením rakouského dirigenta Christiana Arminga v industriální hale Trojhalí Karolina.
Fotogalerie4

Prostory ostravského Trojhalí připomínají Neue Musik-Festhalle v Mnichově, kde se koncert konal v roce 1910. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Premiéra monumentální symfonie, jejíž provedení dirigoval sám skladatel v roce 1910 v Neue Musik-Festhalle v Mnichově, byla ještě velkorysejší. Účinkovalo tenkrát více než tisíc členů orchestrů a sborů. Proto se Mahlerově Osmé říká také Symfonie tisíců.

„V našich podmínkách se provádí v asi třech stovkách lidí, protože ani v Praze není vhodný sál pro více účinkujících. Návštěvníci ostravských koncertů zažijí něco opravdu mimořádného,“ uvedl ředitel Trojhalí Karolina Petr Šnejdar.

Do trojhalí se šest set účinkujících bez větších problémů vejde. Hala má navíc nápadně podobnou architekturu jako ta v Mnichově, kde Mahler zažil triumfální uvedení svého díla. „Podobnost mezi oběma prostory pro nás byla výzvou,“ zdůraznil Šnejdar.

Koncerty se plánují na květen 2026

S nápadem na ostravské provedení Osmé přišel zakladatel studentského orchestru a spolku Moravskoslezská Sinfonietta Jan Soukup asi před osmi lety.

Původně mělo jít o koncert běžných parametrů. Před pěti lety přípravy zabrzdila covidová epidemie. „Jsem hrdý na to, že se nakonec podařilo vytvořit projekt takového formátu,“ řekl pětatřicetiletý fagotista, který je uměleckým šéfem projektu Mahler 8.

Už jako student konzervatoře prý zatoužil po živém provedení Symfonie tisíců, která na něj silně zapůsobila. „Orchestrální a vokální obsazení v tomto díle je nebývalé a sám Mahler říkal, že Osmá symfonie rozezvučí celý vesmír. Snad se k tomu naším provedením přiblížíme,“ uvedl.

Moravskoslezská Sinfonietta je jedním z orchestrů, které 17. a 18. května 2026 dílo zahrají. Hlavním orchestrem bude Janáčkova filharmonie Ostrava a dále Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná.

Dobová momentka z předvedení Osmé symfonie Gustava Mahlera v Neue Musik-Festhalle v Mnichově v roce 1910. Ostravské Trojhalí je mu velmi podobné. (10. října 2025)

Zpívat bude jedenáct sborů, které jsou z Ostravy, Nového Jičína, Šumperku, Brna a polských Katovic. Sólisté působí v divadlech v Ostravě, Brně, Bratislavě a Vídni. Z Rakouska organizátoři očekávají větší počet diváků. „Navázali jsme spolupráci s tamními cestovními kancelářemi,“ podotkl Šnejdar.

Uskutečnění koncertů bude podle něj stát asi sedm milionů korun. Přispělo město Ostrava, Moravskoslezský kraj a obec Řepiště na Frýdecko-Místecku, kde má základnu Moravskoslezská Sinfonietta.

Pořadatelé už prodávají vstupenky, a to za osm set až dva a půl tisíce korun. V prodeji jsou i speciální VIP lístky za deset tisíc. Na jeden koncert organizátoři počítají s tisícovkou diváků.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Soudruhu Zaorálku. Spisovatelka se ostře opřela do politika kvůli šikmému kostelu

Spisovatelka Karin Lednická se ohradila proti předvolebnímu videu Lubomíra Zaorálka. Bývalý ministr kultury a nynější místopředseda SOCDEM se totiž natočil u známého šikmého kostela v Karviné a...

Vláda to v tomto období neměla lehké, říká skokanka voleb a bývalá miss

Přeskočila jedničku kandidátky SPOLU Zbyňka Stanjuru a stala se největším, byť některými možná očekávaným překvapením voleb. Monika Brzesková, starostka Kravař, místopředsedkyně KDU-ČSL, ale také...

Policista zastřelil agresivního muže, který opakovaně bodl jeho kolegu

Policista zastřelil v pátek v Českém Těšíně na Karvinsku agresivního muže, který zranil jeho kolegu. Postřelený zraněním podlehl. Novináře o tom informovala policejní mluvčí Soňa Štětínská. Případem...

Zastávky ve Vítkovicích mají odradit bezdomovce. Prší do nich, stěžují si lidé

Do boje proti bivakování bezdomovců vytáhli zástupci ostravského městského obvodu Vítkovice. Jedním z kroků je postupná výměna autobusových zastávek tak, aby v nich lidé bez domova nemohli přespávat...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Šest stovek účinkujících. V Ostravě se chystá opakování monumentální symfonie

Co nejvíce přiblížit provedení Osmé symfonie Gustava Mahlera tomu premiérovému z roku 1910 chtějí organizátoři dvou koncertů připravovaných na květen příštího roku v Ostravě. Více než čtyři sta...

10. října 2025  12:12

Chceme stavět na sehranosti, plánuje trenérka volejbalistek Frýdku-Místku

Univerzálka Magdalena Bagniaková z prvoligového polského Imielinu a smečařky Nizozemka Noa de Vosová z belgického Gentu a Klára Mikelová z TJ Ostrava posílily volejbalistky Sokola Frýdek-Místek před...

10. října 2025  12:03

Pomoc po povodních zpožďuje vleklá byrokracie. Někde na dotace stále čekají

Opava dostala první peníze v červenci, Krnov tento týden, Bohumín a hejtmanství ještě čekají. Zhruba rok po povodni do Moravskoslezského kraje míří peníze z dotačního programu na obnovu obecního a...

10. října 2025  10:10

Pohnutý příběh Razumovských. Utekli před Rusy, týrali je Němci, z Československa museli pryč

Premium

Poprvé od konfiskace v roce 1946 opět pohromadě. Poklady z rodinné sbírky i předměty zabavené státem, když museli po válce z Československa pryč, vyprávějí pohnutý příběh rodu Razumovských. Osudy...

9. října 2025

Sloní puberťák už dělá v Ostravě neplechu, čeká ho stěhování do Francie

Na náročné stěhování se chystají v ostravské zoologické zahradě. Osmiletého samce slona indického čeká transport do Francie, proto se už přes rok učí vstoupit do transportní bedny. Jeho odjezd je...

9. října 2025  16:12

Ševínský: S tátou se popichujeme, kdo je úspěšnější, ale ještě jsem daleko

Fotbalový stadion v Karviné bude mít Adam Ševínský navždy v paměti. Na tamějším hřišti odehrál svůj první zápas v nejvyšší domácí soutěži a vstřelil svůj první gól. Nyní se na něj vrací s...

9. října 2025  13:23

Moravskoslezští poslanci řeší více funkcí. Jednoho překvapil primát nejstaršího

Někteří zvolení moravskoslezští poslanci zvažují, zda budou kumulovat funkce, nebo kvůli Poslanecké sněmovně nějakou židli opustí. A jeden z poslanců se dočkal titulu, který ho překvapil, ale jak...

9. října 2025  11:03

Nemoci od klíšťat lámou rekordy. Pacientů je dvakrát víc než v minulých letech

O jednačtyřicet pacientů s klíšťovou encefalitidou už letos pečovali lékaři a sestry infekčního oddělení opavské Slezské nemocnice. Jde o dvojnásobek oproti loňsku. Šest hospitalizovaných lidí navíc...

8. října 2025  16:40

Vlče se v Beskydech skutálelo do hluboké strže. Na záchranu zbývaly ochranářům hodiny

O vlčí mládě se starali ochránci přírody ze Záchranné stanice v Bartošovicích na Novojičínsku. Asi měsíc staré vlče zůstalo v horách samo a bartošovickým pracovníkům se mladou šelmu podařilo...

8. října 2025  13:23

Rány klackem i kopance. Dva kluci v Karviné brutálně zbili spícího bezdomovce

Jen si chránil hlavu a křičel o pomoc. Bezdomovce v Karviné brutálně napadli kluci ve věku 15 a 16 let, kopali do něj a mlátili ho klacky. Policisté nakonec útočníky vypátrali, jeden z nich skončil...

8. října 2025  9:16

Zastávky ve Vítkovicích mají odradit bezdomovce. Prší do nich, stěžují si lidé

Do boje proti bivakování bezdomovců vytáhli zástupci ostravského městského obvodu Vítkovice. Jedním z kroků je postupná výměna autobusových zastávek tak, aby v nich lidé bez domova nemohli přespávat...

7. října 2025  15:47

Nízká popularita ministra financí se projevila, musím se s tím vyrovnat, říká Stanjura

Vedle propadáku hnutí Stačilo! vedeného komunisty a slabým výsledkem SPD s Trikolórou, PRO a Svobodnými se nejznámějším příběhem neúspěchu ve víkendových volbách stalo vypadnutí ministra financí...

7. října 2025  13:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.