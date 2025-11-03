Ochrana a rozšiřování zeleně ve městě. Ostrava má hotovou koncepci

Petra Sasínová
  12:14
Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) dokončil koncepci zeleně pro Ostravu. Materiál má přinést lepší péči o zeleň a nasměrovat její další využívání.

Dokončený úsek ulice Přemyslovců v Ostravě s dešťovým záhonem. | foto: MAPPA Ostrava

„Koncepce vychází z důkladného průzkumu. Každá lokalita má svou kartu, která místo popisuje z hlediska zdravosti zeleně, kvality mobiliáře, návštěvnosti či možností dalšího rozvoje,“ přiblížila náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová.

Ostrava má na svém území rozsáhlé zelené lokality a není na tom v tomto směru špatně. Městská krajina zaujímá plochu skoro 11 tisíc hektarů, podobnou rozlohu má takzvaná příměstská krajina.

Devadesát procent obyvatel má v docházkové vzdálenosti pěti minut nějaké zelené prostranství. Podle náměstka primátora pro životní prostředí Aleše Boháče koncepce řeší i jejich možné propojování.

Děti se zabaví, dospělí si odpočinou. Nový park hlídá pětimetrová obryně

„Obvody se starají o ty své kousky a mnohdy nevidí za roh. Když se však spojí s dalšími obvody, může vzniknout ucelená zelená část. Může se jednat třeba o koridor kolem hlavních řek, který je turisticky velmi atraktivní,“ uvedl náměstek.

Autoři zeleného plánu města také navrhují, jak různá vyhledávaná místa v městské přírodě konkrétně lépe zpřístupnit.

Ekologická stabilita

Podle Boháče význam péče o krajinu roste v souvislosti s klimatickými změnami.

„Ekologická stabilita krajiny ovlivňuje, do jaké míry je město odolné vůči extrémním teplotám a srážkám, suchu, záplavám či degradaci půdy,“ připomenul Boháč.

Cílem koncepce je proto také chránit zelená prostranství a tam, kde je to potřeba, je také rozšiřovat.

Arboristé ošetří v Ostravě stovky napadených stromů, zbaví je jmelí

Podle ředitele MAPPA Ondřeje Vysloužila je potřeba při plánování města změnit zažité postupy a se zelení počítat stejně jako s dopravní či technickou infrastrukturou.

„Stromy by neměly být jen doplňkem, ale běžnou součástí všech projektů, tak jako je to v mnoha evropských městech známých příjemným prostředím a dobrými podmínkami pro život,“ uvedl.

Městský ateliér konzultoval náplň zelené koncepce s odborníky z celé země i se zástupci městských obvodů. Materiál schválili zastupitelé města Ostravy.

