Popravení z hrobu UH-1. Badatel objevil urny obětí komunistických vražd

Právě zde ve společném hrobu na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě jsou pohřbení popravení vlastenci, a to včetně Ladislava Cée (vpravo nahoře). (29. srpna 2025) | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Petra Sasínová
  18:00
Badatel Stanislav Grym nedávno dohledal konkrétní místo uložení uren s popelem čtyř popravených po vykonstruovaném politickém procesu v Ostravě v srpnu 1951. Pozůstalí po odsouzených a oběšených Miloši Morávkovi, Miroslavu Sýkorovi, Josefu Polomském a Ladislavu Cée, mužích, kteří byli po pádu komunistického režimu plně rehabilitováni, o tom až dosud nevěděli.

Ostatky se skrývají pod jedním z anonymních společných hrobů na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě s názvem UH-1. Potvrzují to správci hřbitova.

Připadá mi to jako zázrak. S vědomím, kde skončily Miroslavovy ostatky, se mi bude i lehčeji umírat.

Marie Sýkorovápříbuzná jedné z obětí

