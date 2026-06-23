„Ostravané mají díky Ivaně Lucákové Nesétové jedinečnou příležitost, kterou zatím jiná politická strana nenabízí, a to zvolit si první primátorku v historii tohoto města,“ uvedl Martin Kuba. Prohlásil, že do voleb jdou s cílem vyhrát.
Rodačka z Ostravy Lucáková Nesétová, která se profesně specializuje na sociální oblast, pracovala mimo jiné dvacet let na ostravském magistrátu. Působila také sedm let jako poradkyně na ministerstvu práce a sociálních věcí. Podobně jako Kuba byla v minulosti členkou ODS.
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„Chci se zaměřit na každodenní problémy, které se týkají nás všech,“ přiblížila Lucáková Nesétová. Mezi hlavní úkoly řadí zastavení odlivu obyvatel Ostravy, posílení bytové výstavby nebo rozšíření pěších zón. Zmínila také obnovení tržnice v centru. Podrobně a konkrétně chce program představit v průběhu srpna.
Hnutí sestavuje kandidátky i pro obvod Jih
Kromě kandidátů do vedení města připravuje Naše Česko také kandidátní listinu pro obvod Ostrava-Jih v čele s Pavlem Palatou. „Pilně sestavujeme kandidátku,“ doplnila Lucáková Nesétová. Zájemci o členství v hnutí se prý hlásí, ale ne všichni jsou přijati.
„Zatím nevíme, jestli vytvoříme kandidátku i v jiných obvodech, bude to záležet na tom, jak se nám bude dařit získat lidi, kteří mají co nabídnout,“ shrnula. Na dnešní tiskové konferenci představila také členy krajského výboru.
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Prvním místopředsedou je Vavřinec Pečinka, druhým místopředsedou Martin Štěpánek, který byl v minulosti náměstkem ostravského primátora za ODS. Zatím jediný mimoostravský člen krajského vedení je Bohuslav Segeťa z Novojičínska.
Kuba doplnil, že Naše Česko nebude v komunálních volbách kandidovat rozhodně všude, ale odhaduje, že své lidi vyšle do boje o místa v zastupitelstvech v desítkách městech. „Odhaduji, že by těch míst mohlo být kolem stovky,“ řekl.
Lídryni už hnutí vybralo v Českých Budějovicích, kde bude o primátorský post usilovat Dagmar Škodová Parmová.