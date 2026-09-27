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Osmé volební období v čele obce už nepřidá. Bolatický starosta Pavera už nekandiduje

Autor:
  18:20
Starosta Bolatic Herbert Pavera

Starosta Bolatic Herbert Pavera | foto: FB Herberta Pavery

TOP 09 představila kandidáty do Senátu. Mezi nimi je také bývalý hokejista...
TOP 09 představila kandidáty do Senátu. Mezi nimi je také bývalý hokejista...
Herbert Pavera, TOP 09 (Opava)
Lídr TOP 09 v Moravskoslezském kraji pro říjnové volby Herbert Pavera
6 fotografií
Po 36 letech v zastupitelstvu a 28 letech v čele obce se loučí. Starosta Bolatic Herbert Pavera už v nadcházejících komunálních volbách nekandiduje. Poslední jednání zastupitelů má za sebou, v kanceláři starosty bude úřadovat ještě pár týdnů.

„Nápady a energii stále mám, ale rozhodl jsem se dát přednost rodině,“ komentuje Herbert Pavera své rozhodnutí skončit v politice. Zároveň přiznává, že nebylo jednoduché.

„Po tak dlouhé době a skoro v 69 letech bych ale chtěl trávit čas s nejbližšími a pomáhat jim. Manželce, dcerám, vnukům a vnučce,“ vysvětluje.

S hnutím ANO mám trochu problém, říká lídr TOP 09 Herbert Pavera

Za sebou má mimořádnou politickou dráhu. V řadách bolatických zastupitelů Herbert Pavera poprvé usedl v roce 1990 a bez přerušení je tam dosud. Osm let působil zároveň jako radní a místostarosta, od roku 1998 Bolatice vede. V letech 2018 až 2024 byl i senátorem, v období 2013 až 2017 poslancem.

„Komunální politika se změnila k lepšímu,“ hodnotí. V začátcích se podle něj obce musely prosit o každou korunu. „Teď si díky dobrému rozpočtovému určení daní určujeme potřebné investice a můžeme na ně čerpat i dotace. Bolaticím se dařilo dotace získat a dotáhnout spoustu věcí, rozvíjejí se. Jen byrokracie roste a roste. Věřím, že to s digitalizací zmizí.“

Starosta Bolatic Herbert Pavera
TOP 09 představila kandidáty do Senátu. Mezi nimi je také bývalý hokejista Dominik Hašek, pedagog Jan Korda a současní senátoři Herbert Pavera a Jan Fischer. (21. srpna 2024)
TOP 09 představila kandidáty do Senátu. Mezi nimi je také bývalý hokejista Dominik Hašek, pedagog Jan Korda a současní senátoři Herbert Pavera a Jan Fischer. (21. srpna 2024)
Herbert Pavera, TOP 09 (Opava)
6 fotografií

V mezilidských vztazích však vidí změny k horšímu. „Výrazně se zhoršily po covidu. V prvním roce covidu byli lidé vstřícní, pohodoví, chtěli pomáhat. Pak se to zlomilo, později přišel i začátek války na Ukrajině a vztahy se velmi zhoršily,“ všímá si Pavera.

S politikou končí definitivně, mezi kandidáty nefiguruje ani na nižších pozicích. „Samozřejmě když mě nastupující kolegové osloví, pomoc neodmítnu a rád poradím. Bolatice jsou mou srdeční záležitostí – narodil jsem se tady a mám tu celou rodinu,“ vzkazuje.

A netají, že období před volbami je letos úplně jiné než všechna předchozí. „To víte, že je to beze stresu. A bez obav, kolik získáme hlasů a kolik zastupitelů.“

Obec Bolatice vede Herbert Pavera neuvěřitelných osmadvacet let. Tamním zastupitelem je ještě o osm let déle.

Obec Bolatice vede Herbert Pavera neuvěřitelných osmadvacet let. Tamním zastupitelem je ještě o osm let déle.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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