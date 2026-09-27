„Nápady a energii stále mám, ale rozhodl jsem se dát přednost rodině,“ komentuje Herbert Pavera své rozhodnutí skončit v politice. Zároveň přiznává, že nebylo jednoduché.
„Po tak dlouhé době a skoro v 69 letech bych ale chtěl trávit čas s nejbližšími a pomáhat jim. Manželce, dcerám, vnukům a vnučce,“ vysvětluje.
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S hnutím ANO mám trochu problém, říká lídr TOP 09 Herbert Pavera
Za sebou má mimořádnou politickou dráhu. V řadách bolatických zastupitelů Herbert Pavera poprvé usedl v roce 1990 a bez přerušení je tam dosud. Osm let působil zároveň jako radní a místostarosta, od roku 1998 Bolatice vede. V letech 2018 až 2024 byl i senátorem, v období 2013 až 2017 poslancem.
„Komunální politika se změnila k lepšímu,“ hodnotí. V začátcích se podle něj obce musely prosit o každou korunu. „Teď si díky dobrému rozpočtovému určení daní určujeme potřebné investice a můžeme na ně čerpat i dotace. Bolaticím se dařilo dotace získat a dotáhnout spoustu věcí, rozvíjejí se. Jen byrokracie roste a roste. Věřím, že to s digitalizací zmizí.“
V mezilidských vztazích však vidí změny k horšímu. „Výrazně se zhoršily po covidu. V prvním roce covidu byli lidé vstřícní, pohodoví, chtěli pomáhat. Pak se to zlomilo, později přišel i začátek války na Ukrajině a vztahy se velmi zhoršily,“ všímá si Pavera.
S politikou končí definitivně, mezi kandidáty nefiguruje ani na nižších pozicích. „Samozřejmě když mě nastupující kolegové osloví, pomoc neodmítnu a rád poradím. Bolatice jsou mou srdeční záležitostí – narodil jsem se tady a mám tu celou rodinu,“ vzkazuje.
A netají, že období před volbami je letos úplně jiné než všechna předchozí. „To víte, že je to beze stresu. A bez obav, kolik získáme hlasů a kolik zastupitelů.“
Obec Bolatice vede Herbert Pavera neuvěřitelných osmadvacet let. Tamním zastupitelem je ještě o osm let déle.
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