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V Praze bych nechtěl žít, je to mumraj. Ostrava je hezčí, říká lídr Pirátů Řeha

Josef Gabzdyl
  16:55
Nabídnout lidem dostupné bydlení, aby se Ostrava nevylidňovala, je jedním z...

Nabídnout lidem dostupné bydlení, aby se Ostrava nevylidňovala, je jedním z cílů lídra Pirátů v Ostravě Rostislava Řehy. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Piráti představili svůj volební program na Jiráskově náměstí v centru Ostravy....
Nabídnout lidem dostupné bydlení, aby se Ostrava nevylidňovala, je jedním z...
Nabídnout lidem dostupné bydlení, aby se Ostrava nevylidňovala, je jedním z...
Rostislav Řeha (Česká pirátská strana).
18 fotografií
Poprvé jedničkou kandidátky. Poté, co se dosavadní magistrátní náměstkyně Andrea Hoffmannová stala loni poslankyní a dala najevo, že nehodlá kumulovat funkce, se magistrátním lídrem Pirátů stal Rostislav Řeha, krajský místopředseda strany a při svém civilním zaměstnání i radní obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

„Beru to jako politický přirozený vývoj. V aktivní politice jsem od roku 2018. Na kandidátkách jsem byl většinou dvojka, ale když se Andrea stala poslankyní, přičemž na rozdíl od mnoha politiků z jiných stran se chce stoprocentně věnovat jedné funkci, a David Witosz se chce soustředit na centrální obvod, tak jsem byl nominován,“ popsal důvody svého postupu 53letý datový specialista.

Je u Pirátů velký rozdíl být dvojkou, nebo jedničkou kandidátky?
Obrovský rozdíl. Nepochybně například ve vytíženosti v předvolební kampani a také v zodpovědnosti za kandidátku a volební výsledek.

Rostislav Řeha

  • Narodil se 16. září 1973 v Havířově, ale už přes pětadvacet let žije v Ostravě.
  • Po základní škole a gymnáziu v Havířově studoval ekotechniku na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, poté byl jednatelem ostravského herního nakladatelství Altar, informatikem v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni na Opavsku a databázovým specialistou ve společnosti Tieto Czech. V současnosti pracuje jako projektový manažer ve firmě Ovanet.cz.
  • Od roku 2022 zastupitel Ostravy a neuvolněný radní centrálního obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Současně působí jako krajský místopředseda České pirátské strany.
  • Ženatý, tři děti.

Ale když se v České televizi konala debata ostravských lídrů, tak vás zastoupila dvojka, porubská místostarostka Martina Dušková. To zrovna nebývá zvykem...
My jako Piráti ctíme na rozdíl od jiných stran nějakou gesci, zaměření každého. No a protože Martina se soustřeďuje na sociální oblast, na stárnutí populace a odchody mladých, což bylo přesně téma této besedy, tak jsme vyslali právě ji. A podala výborný výkon.

Jak hodnotíte poslední volební období, takzvaně po Macurovi? Hodně se hovoří o roztříštěnosti velmi široké pětikoalice, ve které však ve skutečnosti bylo sedm stran a hnutí.
Sice jsem nebyl členem vedení magistrátu, ale myslím, že rada byla funkční. Jen tedy vím z doslechu, že některé věci se probíraly trochu emotivněji. Prostě když se k tak široké působnosti přidalo ego některých radních, tak bylo těžší se domluvit.

Máte poměrně obsáhlý volební program, co z něj chcete vyzdvihnout?
Naším ústředním tématem je dostupnost bydlení. Ostrava dlouhodobě ztrácí obyvatele a tento deficit potřebujeme zastavit a pokud možno i zvrátit. Ostrava je stavěná na půl milionu obyvatel, ale žije tady necelých tři sta tisíc lidí, což ve svém důsledku správu města hodně prodražuje. Jsou dva největší úniky lidí z města. Jednak do měst a obcí za hranicemi města, což můžeme ovlivnit tím, že lidem nabídneme takovou kvalitu bydlení a života, že tady zůstanou. A pak je to Praha. Té se dá obtížně čelit, přitom je však Ostrava o dost hezčí než Praha.

Docela odvážné vyjádření...
Já tam nyní nějakou dobu pobýval a je to hrozný mumraj, já bych tam žít nechtěl. I Praha má prostě své nevýhody. Navíc mimo centrum není zase tak krásná.

V programu píšete o tisícovce nových bytů za deset let. Je to splnitelné? Určitě to je reálný počet. Pokud se na tom vedení Ostravy shodne, vyvine všechna opatření a každoročně uvolní z rozpočtu zhruba 350 milionů korun, tak to je jistě uskutečnitelné.

Nabídnout lidem dostupné bydlení, aby se Ostrava nevylidňovala, je jedním z cílů lídra Pirátů v Ostravě Rostislava Řehy.
Piráti představili svůj volební program na Jiráskově náměstí v centru Ostravy. Jednička kandidátky z roku 2022 Andrea Hoffmannová předává stranický slogan letošnímu lídrovi Rostislavovi Řehovi. (21. května 2026).
Nabídnout lidem dostupné bydlení, aby se Ostrava nevylidňovala, je jedním z cílů lídra Pirátů v Ostravě Rostislava Řehy.
Nabídnout lidem dostupné bydlení, aby se Ostrava nevylidňovala, je jedním z cílů lídra Pirátů v Ostravě Rostislava Řehy.
18 fotografií

A co vaše snaha po výstavbě krytého bazénu v Ostravě-Jihu?
Myslíme si, že stotisícové město, jakým obvod Jih ve skutečnosti je, si vlastní krytý bazén nepochybně zaslouží. Dnes se v areálu u Svazácké ulice připravuje Laxness, takže by to bylo v souladu s tamním prostředím Vodního světa a jeho zaměřením. Je škoda, když lidé z tak velkého obvodu musejí v zimě jezdil za plaváním a dalším vodním vyžitím jinam.

Jak hodnotíte postup výstavby koncertní haly?
Byli jsme velcí zastánci tohoto projektu. Nyní to vnímám tak, že projekt je krásný a Ostrava něco takového potřebuje, ale samotné provedení má určitě mouchy. Mohlo to být řešeno lépe, ale nyní jsme už v situaci, kdy se stavba musí dotáhnout do konce.

Sedm lídrů Ostravy – komunální volby 2026

Richard Vereš (ANO)
Jan Dohnal (SrdcOVA – ODS. KDU-ČSL a TOP 09)
Lukáš Semerák (Ostravak)
Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu)
Rostislav Řeha (Piráti)
Peter Harvánek (SPD)
Matěj Gregor (Motoristé)
Vybráno a řazeno podle výsledků sněmovních voleb 2025 v Ostravě + Ostravak

A projekt Nové Bazaly?
Určitě je to něco, co si fanoušci Baníku zaslouží, byť určitě více než v současnosti samotný klub. Problémem je však financování. Peníze potřebujeme sehnat i jinde než ve vlastním rozpočtu, tedy z jiného zdroje, ať už ze soukromého, krajského, státního, nebo evropského. Určitě by si město nemělo brát úvěr.

Dost probíraným tématem se nyní před volbami stalo plánované rozsáhlé kácení stromů v Komenského sadech, vlastně ve vašem obvodu. Co si myslíte o tomto projektu?
Velmi si vážím autorky projektu, je to velmi schopná odbornice, ale chtěl jsem, že když už má dojít k tak masivnímu zásahu, tak mu má předcházet vypracování oponentního posudku. To se bohužel zatím nestalo.

Navíc zrovna v období před volbami jde o dost nešťastné téma, moc popularity to vedení Moravské Ostravy a Přívozu rozhodně nezískalo...
Zeleň jsem měl na starosti při svém působení na centrální radnici v letech 2018 až 2022. Podařilo se zrevitalizovat park Boženy Němcové, poté Bezručův sad a udělala se i architektonická soutěž na příští podobu parku Milady Horákové u Domu kultury. A přirozeně mělo dojít následně na Komenského sady. Z mého pohledu se pak málo tlačilo na to, aby se tak stalo. No a pan místostarosta, co to má nyní na starosti (Petr Kuś (ANO) – pozn. red. ), se toho chopil v poledním roce a vzal to dost od podlahy, což pochopitelně vyvolalo nesouhlas. Vývoj měl být transparentnější, aby lidé nebyli překvapení.

Komunální volby v Moravskoslezském kraji

kandidáti v okresních městech

Ale Komenského sady jsou prý v nedobrém stavu i kvůli nedostatečné péči z předchozích let.
Bohužel obvod Moravská Ostrava a Přívoz je dlouhodobě podfinancovaný. Každoročně jde do Komenského sadu přes dva miliony korun, a pokud chcete něco více na investice, musíme je sehnat odjinud, například spolupracovat právě s magistrátem. Nyní jde už o stáří stromů a jejich bezpečnost pro lidi. Navíc, jak postupuje klimatická změna, tak i tamní stromy dostávají stále více zabrat.

Kdo kandiduje v Ostravě? Přehled kandidátů a lídrů pro komunální i senátní volby 2026

V posledních komunálních volbách jste v Ostravě získali necelých šest procent hlasů a tři zastupitelské mandáty. Kde je letos hranice úspěchu a neúspěchu?
Samozřejmě bychom chtěli lepší výsledek, celostátně se v preferencích pohybujeme někde okolo sedmi až osmi procent. Takže minimálně bychom chtěli obhajobu minulého výsledku, vše pod pět procent by byl pochopitelně neúspěch.

To jste od zahájení kampaně na Jiráskově náměstí poměrně dost slevili. Tehdy jste poměrně optimisticky hovořili až o deseti procentech.
Tak jistě bychom chtěli dvouciferný výsledek, to by bylo skvělé. Ale uvidíme. Věříme, že lidé ocení práci Pirátů na magistrátu i na obvodních radnicích.

S kým jste schopní domluvit koalici a s kým rozhodně jednat nehodláte? Základní předpoklad pro případná jednání dají voliči, pak jsme ochotní domluvit se s takřka každým, s kým najdeme výraznou programovou shodu. Pochopitelně s výjimkou nedemokratických stran, tedy s komunisty, s jejich odnožemi a s SPD.

Dotazník

Nejoblíbenější místa v Ostravě
Určitě je to oblast Landeku, často tam jezdíme. Krásná příroda, hezké posezení a skvělý cyklovýlet podél Ostravice a Odry. A protože máme malé dítě, tak v poslední době i dětské hřiště na Černé louce s posezením v tamním funkčním a oblíbeném letním bistru Pavilon.

Oblíbené osobnosti Ostravy
Z politiků bych uvedl bývalého primátora Tomáše Macuru. Ostravu posunul hodně dopředu. Co se týče koncepčního řízení a strategického plánování, tak vše hodně ovlivnil. Jistě i on je jen člověk a měl nějaké chyby, ale Ostravě bude hodně chybět. A z jiných oborů byl jmenoval sochaře Kurta Gebauera. Z Ostravy sice nepochází, ale město hodně ovlivnil.

Místo, kterým se Ostrava nemůže chlubit
V podstatě všechny nevyužité plochy, takzvané brownfieldy, ať už po průmyslové činnosti nebo ještě po bombardování z 2. světové války. V Ostravě je jich hodně a stále čekají na své využití a opětovnou zástavbu.

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