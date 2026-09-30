V Praze bych nechtěl žít, je to mumraj. Ostrava je hezčí, říká lídr Pirátů Řeha

„Beru to jako politický přirozený vývoj. V aktivní politice jsem od roku 2018. Na kandidátkách jsem byl většinou dvojka, ale když se Andrea stala poslankyní, přičemž na rozdíl od mnoha politiků z jiných stran se chce stoprocentně věnovat jedné funkci, a David Witosz se chce soustředit na centrální obvod, tak jsem byl nominován,“ popsal důvody svého postupu 53letý datový specialista.
Je u Pirátů velký rozdíl být dvojkou, nebo jedničkou kandidátky?
Obrovský rozdíl. Nepochybně například ve vytíženosti v předvolební kampani a také v zodpovědnosti za kandidátku a volební výsledek.
Rostislav Řeha
Ale když se v České televizi konala debata ostravských lídrů, tak vás zastoupila dvojka, porubská místostarostka Martina Dušková. To zrovna nebývá zvykem...
My jako Piráti ctíme na rozdíl od jiných stran nějakou gesci, zaměření každého. No a protože Martina se soustřeďuje na sociální oblast, na stárnutí populace a odchody mladých, což bylo přesně téma této besedy, tak jsme vyslali právě ji. A podala výborný výkon.
Jak hodnotíte poslední volební období, takzvaně po Macurovi? Hodně se hovoří o roztříštěnosti velmi široké pětikoalice, ve které však ve skutečnosti bylo sedm stran a hnutí.
Sice jsem nebyl členem vedení magistrátu, ale myslím, že rada byla funkční. Jen tedy vím z doslechu, že některé věci se probíraly trochu emotivněji. Prostě když se k tak široké působnosti přidalo ego některých radních, tak bylo těžší se domluvit.
Máte poměrně obsáhlý volební program, co z něj chcete vyzdvihnout?
Naším ústředním tématem je dostupnost bydlení. Ostrava dlouhodobě ztrácí obyvatele a tento deficit potřebujeme zastavit a pokud možno i zvrátit. Ostrava je stavěná na půl milionu obyvatel, ale žije tady necelých tři sta tisíc lidí, což ve svém důsledku správu města hodně prodražuje. Jsou dva největší úniky lidí z města. Jednak do měst a obcí za hranicemi města, což můžeme ovlivnit tím, že lidem nabídneme takovou kvalitu bydlení a života, že tady zůstanou. A pak je to Praha. Té se dá obtížně čelit, přitom je však Ostrava o dost hezčí než Praha.
Docela odvážné vyjádření...
Já tam nyní nějakou dobu pobýval a je to hrozný mumraj, já bych tam žít nechtěl. I Praha má prostě své nevýhody. Navíc mimo centrum není zase tak krásná.
V programu píšete o tisícovce nových bytů za deset let. Je to splnitelné? Určitě to je reálný počet. Pokud se na tom vedení Ostravy shodne, vyvine všechna opatření a každoročně uvolní z rozpočtu zhruba 350 milionů korun, tak to je jistě uskutečnitelné.
A co vaše snaha po výstavbě krytého bazénu v Ostravě-Jihu?
Myslíme si, že stotisícové město, jakým obvod Jih ve skutečnosti je, si vlastní krytý bazén nepochybně zaslouží. Dnes se v areálu u Svazácké ulice připravuje Laxness, takže by to bylo v souladu s tamním prostředím Vodního světa a jeho zaměřením. Je škoda, když lidé z tak velkého obvodu musejí v zimě jezdil za plaváním a dalším vodním vyžitím jinam.
Jak hodnotíte postup výstavby koncertní haly?
Byli jsme velcí zastánci tohoto projektu. Nyní to vnímám tak, že projekt je krásný a Ostrava něco takového potřebuje, ale samotné provedení má určitě mouchy. Mohlo to být řešeno lépe, ale nyní jsme už v situaci, kdy se stavba musí dotáhnout do konce.
Sedm lídrů Ostravy – komunální volby 2026
Richard Vereš (ANO)
A projekt Nové Bazaly?
Určitě je to něco, co si fanoušci Baníku zaslouží, byť určitě více než v současnosti samotný klub. Problémem je však financování. Peníze potřebujeme sehnat i jinde než ve vlastním rozpočtu, tedy z jiného zdroje, ať už ze soukromého, krajského, státního, nebo evropského. Určitě by si město nemělo brát úvěr.
Dost probíraným tématem se nyní před volbami stalo plánované rozsáhlé kácení stromů v Komenského sadech, vlastně ve vašem obvodu. Co si myslíte o tomto projektu?
Velmi si vážím autorky projektu, je to velmi schopná odbornice, ale chtěl jsem, že když už má dojít k tak masivnímu zásahu, tak mu má předcházet vypracování oponentního posudku. To se bohužel zatím nestalo.
Navíc zrovna v období před volbami jde o dost nešťastné téma, moc popularity to vedení Moravské Ostravy a Přívozu rozhodně nezískalo...
Zeleň jsem měl na starosti při svém působení na centrální radnici v letech 2018 až 2022. Podařilo se zrevitalizovat park Boženy Němcové, poté Bezručův sad a udělala se i architektonická soutěž na příští podobu parku Milady Horákové u Domu kultury. A přirozeně mělo dojít následně na Komenského sady. Z mého pohledu se pak málo tlačilo na to, aby se tak stalo. No a pan místostarosta, co to má nyní na starosti (Petr Kuś (ANO) – pozn. red. ), se toho chopil v poledním roce a vzal to dost od podlahy, což pochopitelně vyvolalo nesouhlas. Vývoj měl být transparentnější, aby lidé nebyli překvapení.
Komunální volby v Moravskoslezském kraji
kandidáti v okresních městech
Ale Komenského sady jsou prý v nedobrém stavu i kvůli nedostatečné péči z předchozích let.
Bohužel obvod Moravská Ostrava a Přívoz je dlouhodobě podfinancovaný. Každoročně jde do Komenského sadu přes dva miliony korun, a pokud chcete něco více na investice, musíme je sehnat odjinud, například spolupracovat právě s magistrátem. Nyní jde už o stáří stromů a jejich bezpečnost pro lidi. Navíc, jak postupuje klimatická změna, tak i tamní stromy dostávají stále více zabrat.
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Kdo kandiduje v Ostravě? Přehled kandidátů a lídrů pro komunální i senátní volby 2026
V posledních komunálních volbách jste v Ostravě získali necelých šest procent hlasů a tři zastupitelské mandáty. Kde je letos hranice úspěchu a neúspěchu?
Samozřejmě bychom chtěli lepší výsledek, celostátně se v preferencích pohybujeme někde okolo sedmi až osmi procent. Takže minimálně bychom chtěli obhajobu minulého výsledku, vše pod pět procent by byl pochopitelně neúspěch.
To jste od zahájení kampaně na Jiráskově náměstí poměrně dost slevili. Tehdy jste poměrně optimisticky hovořili až o deseti procentech.
Tak jistě bychom chtěli dvouciferný výsledek, to by bylo skvělé. Ale uvidíme. Věříme, že lidé ocení práci Pirátů na magistrátu i na obvodních radnicích.
S kým jste schopní domluvit koalici a s kým rozhodně jednat nehodláte? Základní předpoklad pro případná jednání dají voliči, pak jsme ochotní domluvit se s takřka každým, s kým najdeme výraznou programovou shodu. Pochopitelně s výjimkou nedemokratických stran, tedy s komunisty, s jejich odnožemi a s SPD.
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