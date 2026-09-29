Na kraji jsme už uspěli, nyní je čas na Ostravu, věří v úspěch lídr SPD Harvánek

“Ale nebráním se vyjednávat s každým, pokud nám pomůže prosadit co nejvíce z našeho programu. Nenálepkuji nikoho, neříkám o nikom, že s nimi nebudu jednat, pokud však oni budou chtít jednat s námi,“ nastínil regionální lídr strany spojené s Tomiem Okamurou.
Komunální volby v Moravskoslezském kraji
kandidáti v okresních městech
Myslíte si, že vám angažmá v krajské vládě coby radního pro kulturu a památkovou péči může pomoci i v komunálních volbách?
Určitě to vnímám jako výhodu. Ostrava spoustu věcí řeší společně s krajem, takže to, že tam působím, může jistě pomoci. Vím, jak kraj funguje, takže mohu být Ostravě velmi prospěšný. Pravděpodobně přijde dotaz na kumulaci funkcí, ale kdybych se dostal do nejužšího vedení Ostravy, tak mé krajské angažmá nevnímám jako nevýhodu, spíše naopak.
Peter Harvánek
Takže už nyní říkáte, že jako primátor Ostravy, případně magistrátní náměstek, si funkci v krajské radě ponecháte?
Pokud bych se měl stát primátorem, tak bych to jistě musel velmi zvážit, ale jinak bych pravděpodobně na kraji zůstal, a to právě proto, že to bude prospěšné i Ostravě. Určitě bych nejezdil napříč krajem, vedení města a kraje sídlí kousek od sebe a je to hodně propojené.
Prodej vody Ostravě
Jak ale pomůžete Ostravě tím, když coby krajský radní pojedete řešit problémy památek třeba na Osoblažsko?
Já to spíše myslel jako časovou úsporu v tom, že kdybych měl být třeba starostou města na opačné straně kraje, tak by to jistě byl časový problém, kdežto v Ostravě toto odpadá. Sídla kraje a magistrátu jsou od sebe nedaleko. Kdybych ale vyhodnotil, že jedné, nebo druhé práci nemohu dávat sto procent, tak bych sám byl iniciátorem, ať to na kraji přehodnotíme. Lidé však ocení hlavně výsledky.
Co chcete z programu SPD pro Ostravu do roku 2030 vypíchnout?
Je to jednoduché. Když nyní vidíme na magistrátu tak širokou koalici (ANO, hnutí Ostravak, SPOLU, Starostové pro Ostravu a Piráti – pozn. red.), tak v ní něco prosadit je podle mě naprosto šílené. Takže rozhodně bych považoval za lepší mít koalici menší. Navíc jak vyplývá z naší velké předvolební ankety, ve které se na sociálních sítích občanů ptáme na jejich mínění o městě, tak nám jednoznačně vychází, že lidé pocitově nejvíce vnímají špatnou bezpečnostní situaci, svízelnou dostupnost bydlení a nemožnost parkování. Problémem je i voda...
To myslíte jak?
Dořešit konečně problém, že město nemá v rukou prodej vody.
Plánujete tedy, aby byla společnost Ostravské vodovody a kanalizace většinově městská a nikoliv francouzské společnosti Suez?
Voda je strategická surovina, takže mít v rukou prodej vody je pro mě hodně důležité. Také se mi moc nelíbí, že se přes dividendy vyvádí část zisků někam pryč. Platnost koncesní smlouvy se Suezem skončí příští, nebo přespříští rok a my se tím budeme muset zabývat. Předtím si však musíme udělat finanční analýzu, co bude pro město nejvýhodnější, variant je jistě více. Navíc jsou na obnovu vodárenských sítí dotace, na které však nedosáhneme, protože město není většinovým vlastníkem.
Sedm lídrů Ostravy – komunální volby 2026
Richard Vereš (ANO)
Před čtyřmi lety SPD v Ostravě slibovalo MHD zdarma a odpuštění poplatků za odpady a psy. Letos v programu nic takového nemáte. Co se stalo?
Je potřeba to uvést do kontextu doby. Před čtyřmi roky, kdy začala válka na Ukrajině a byla opravdu vysoká inflace, což způsobilo ekonomickou krizi, jsme nevěděli, co se na lidi bude dále valit, a tak jsme jim chtěli ulevit. Nyní je situace sice také složitá, ale město má tolik různých koncepcí, za jejichž tvorbu se utratily miliony a třeba skončily v šuplíku, že pokud by se různých projektů sešlo více, tak by bylo složité vše ufinancovat.
Není to spíše o tom, že jak jste získali zkušenosti se spoluvedením kraje, tak víte, že slibovat takové dárečky je velmi ošidné a drahé?
To ne, já si stále myslím, že bychom měli lidi motivovat, aby jezdili více MHD, preferoval bych nějaké slevy. Určitě se také musíme podívat na dopravní podnik, kam tečou velké peníze, jak efektivně jsou investovány. Jenže nyní má Ostrava moc priorit a musí se řešit, co je důležitější. Pro nás je to v současnosti jednoznačně dostupnost bydlení.
Jaký máte názor na stavbu koncertní haly?
Od počátku jsem byl kritikem a říkal, že to je zbytná věc. Chtěl jsem řešit hlavně rekonstrukci starého kulturáku a teprve pak se bavit o možné přístavbě. Navíc dochází na má někdejší slova, že se tehdejší cena přes dvě miliardy vyšplhá na čtyři až pět miliard korun. Byl jsem označován za demagoga, ale už se to stává realitou. Nyní už se koncertní hala v takové fázi rozestavěnosti asi musí dokončit, ale nutné je nasazení tvrdého hlídání rozpočtu stavby. Dosud to bylo manažersky špatné.
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Kdo kandiduje v Ostravě? Přehled kandidátů a lídrů pro komunální i senátní volby 2026
A co projekt Nových Bazalů?
Ostravě a fanouškům Baníku nové Bazaly jistě přeji, ale musí se řešit financování. Rozhodně by si město kvůli tomu nemělo brát úvěr, spíše bych byl pro PPP projekt, tedy se zapojením nějakého soukromého investora. Důležité je také ujasnění následných provozních nákladů. Navíc se musí vyřešit doprava a parkování, protože docházet na Bazaly například od zoo nedává smysl.
Vnímal jste nějaké změny ve vedení Ostravy za předchozího primátora Tomáše Macury (ANO) a současného Jana Dohnala (SPOLU)?
Primátor Macura měl většinu hlasů a mohl prosadit věci, které on a hnutí ANO považovali za podstatné. Ale primátor Dohnal je v radě v menšině, tak ani nemůže být lídrem, protože se tam těžko vyjednává. Spousta věcí se zabrzdila...
Co máte na mysli?
Třeba se udělal generel městské nemocnice, a i když netvrdím, že se tam nic neudělalo, tak za tři roky, co je primátorem pan Dohnal, se tam neuskutečnila žádná větší investice. Přitom to pro ODS údajně byla priorita. Ostatně právě já jsem se třeba zastupitelů hnutí Ostravak ptal, jestli nemocnici náhodou nechtějí zprivatizovat. Bylo mi řečeno, že zůstane městská, tak doufám, že se tak opravdu stane.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Jste i krajským šéfem SPD, tak se musím zeptat. Jak to, že do Senátu v ostravském obvodu kandiduje Milan Loprais z PRO, navíc z Frenštátu pod Radhoštěm?
My jsme neměli ambici prosazovat svého kandidáta, tak jsme se dohodli s PRO na společném vhodném člověku. Nevidím v tom problém.
Uvidíme podle volebního výsledku. A nevadí vám ani to, že u poslaneckých voleb tady přijede jako jednička krajské kandidátky někdo z Prahy jako v roce 2021 Tomio Okamura a loni Jindřich Rajchl posbírat hlasy, které by v Praze nezískali a pak sbohem? Nevnímáte to jako nedůvěru vůči místnímu SPD?
Vždy to byla společná domluva pro maximalizaci společného výsledku. Navíc za tři roky může být vše jinak.
Vy tomu věříte?
Jistě. V kraji politicky roste spousta lidí, kteří jsou schopní přitáhnout dostatek hlasů a současně jsou výborní ve svých profesích. Už nyní je jich dostatek. A co se týče pana Rajchla, tak jsme se před volbami potkali a vyjasnili si programové věci. Navíc naše členská základna ho přijala úplně v pohodě.
V minulých komunálních volbách v roce 2022 jste získali přes jedenáct procent hlasů, což znamenalo sedm zastupitelských mandátů. Kde nyní máte hranici úspěchu a neúspěchu?
Tak před čtyřmi roky jsme oproti předchozím volbám svůj výsledek takřka zdvojnásobili, takže by bylo fajn pokračovat v trendu navyšování. Určitě bych byl rád za dvouciferný výsledek. Ale ještě podstatnější je dosáhnout takového počtu, abychom se v povolebním vyjednávání mohli stát součástí městské koalice. Je čas se spolupodílet i na rozhodování o dalším vývoji Ostravy.
Podobně jako na kraji, kde však jste oproti dominantnímu hnutí ANO trpaslíkem (ANO devět hlasů, SPD dva hlasy) a prý v podstatě jen automatem na odhlasování toho, co ANO navrhne?
To vůbec není pravda. Podařilo se mi prosadit na kraji řadu věcí, třeba opravy některých památek. Vše děláme transparentně a manažersky. I když nemáme koaliční smlouvu, tak jsou sepsaná pravidla a tento model se podle mě osvědčil. Na rozdíl od současné magistrátní koalice, kde je to pel mel, každý si tam hájí to své, což je špatně. Užší koalice se dokáže snáze domluvit.
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