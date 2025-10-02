Komín opavské Bredy se už nezřítí, část rozebraných cihel použijí stavbaři znovu

Žaneta Motlová
  9:59
Zčásti je rozebraný, zčásti zpevněný. Stavební zajištění pádem hrozícího komína někdejšího obchodního domu Breda v Opavě je u konce. Restaurátoři díky tomu bez rizika pokračují v obnově ikonické kopule památky. Stavbaři na této památce zároveň s pomocí moderní techniky zkoumají podloží prvorepublikového obchodního domu.
Přibližně polovina horní části komínu v opavské Bredě, který nebyl přibližně...

Přibližně polovina horní části komínu v opavské Bredě, který nebyl přibližně šedesát let využíván, a v létě se na něm objevily trhliny ohrožující stabilitu, je už bezpečně rozebraná. Část starých cihel se podařilo zachránit a budou použity při stavbě nového komína. | foto: Město Opava

Bourat se bude část komína od lávky nahoru. Zbytek stavaři zpevní.
Bourat se bude část komína od lávky nahoru. Zbytek stavaři zpevní. „Samozřejmě...
Na komínu jsou obrovské praskliny.
Kopuli teď kryje ochranná plachta. Stavaři ji odstraní až po obnově kopule.
18 fotografií

„Přibližně polovina horní části komína je už bezpečně rozebraná. Část starých cihel se podařilo zachránit a budou použity při stavbě nového komína,“ řekl mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Většina materiálu zhruba sto let starého komína, který se od 60. let minulého století nepoužíval, byla v tak špatném stavu, že ji při stavbě nového komína nahradí nové cihly.

21. srpna 2025

„Spodní část komína pak firma stáhla ocelovými skružemi, aby bezpečně vydržela do jeho celkové rekonstrukce,“ doplnil Konečný.

Ukončení prací znamená konec omezení pro restaurátory obnovující centrální skleněnou kopuli obchodního domu, kterou havarijní stav komína bezprostředně ohrožoval.

Ikonické luxfery jsou zničené

I její obnova se Opavě prodraží. Ukázalo se totiž, že i většina historických skleněných luxferů, jež ji tvoří, je nenávratně poškozená.

Opavská Breda jako Notre-Dame. Restaurátoři k čištění kopule používají unikátní metodu

„Naplno se projevila léta chátrání a zatékání, ale samozřejmě i požár. Bližší průzkum naše obavy jen potvrdil,“ řekl primátor Tomáš Navrátil.

Pro obnovu kopule tak bude nutné vyrobit repliky poničených skleněných částí.

Restaurátoři zároveň čistí terrazzovou kostru kopule. Pracují z plošného lešení, které zabírá celý centrální prostor obchodního domu, unese až dvanáct tun a dovezeno muselo být až z Německa.

Hrozilo, že spadne na skleněnou kopuli. Začala demolice komína obchoďáku Breda

V plánu mají i laserové skenování, které odhalí případné praskliny v konstrukci. Čištění a průzkum potrvá do jara. Pak přijde na řadu druhá etapa, jež zahrnuje celkovou obnovu kopule.

Pracuje se také v podzemních částech objektu. „Odborníci zkoumají i podloží Bredy a jejího blízkého okolí. Pomocí georadaru se snaží zjistit, kudy nejen do Bredy z podzemí zatéká,“ poznamenal Konečný.

Obchodní dům vznikl koncem 20. let minulého století a byl tehdy největším obchodním domem v Československu. V roce 2004 vyhořel, od roku 2012 je zavřený a chátrá. V roce 2021 památku koupila Opava a celkově ji obnoví.

28. dubna 2025
