Ve Frýdku-Místku začalo bourání komína bývalé textilky. Budou se tam péct dorty

Marlenka chce v lokalitě rozšířit výrobu, ale také vybudovat muzeum či obnovit historický park. Majitel Marlenky Gevorg Avetisjan řekl, že bourání komína přijde na necelé tři miliony korun a mělo by trvat zhruba deset dní.

Už dříve uvedl, že přestavba celého areálu bude stát 2,5 až tři miliardy korun.

Demolici má na starosti společnost Smolo Recycling. Komín bourá z jeřábu. „Jeřáb má na sobě přivázaný speciálně upravený malý demoliční stroj a ten postupně svým bouracím zařízením ubourává části komína, které padají dolů. Většina částí padá dovnitř do komína, tak aby nedošlo k rozptylu a aby byla zachována bezpečnost v okolí komína, něco málo spadne i mimo,“ popsal bourání vedoucí výroby Martin Gargoš.

Z komína podle něj bude ubývat denně asi šest až osm metrů. Zbrzdit by to mohl jen silný vítr, který by zabránil jeřábu pracovat. Z komína bude necelých tisíc tun suti. Gargoš řekl, že suť separují a recyklují nebo odvezou na skládku.

Rozhledna nebyla kvůli zchátralosti možná

Frýdecko-místecký primátor Petr Korč (Naše Město F-M) řekl, že komín stál při příjezdu od Ostravy a od Olomouce po původních silnicích přesně v ose baziliky Navštívení Panny Marie, která je dominantou města.

„Ať už to byl účel, záměr, přímý – nepřímý, v minulém století komín zastínil to přirozené panorama. Jsem rád, že se vracíme k tomu, jak město po staletí vznikalo. Dominanta, kterou byla bazilika, znovu bude zpět a průmyslové areály, které tady po staletí vznikaly, ožívají,“ řekl primátor.

Avetisjan řekl, že původně chtěl z komína udělat rozhlednu, také uvažoval, že by na něm mohla být reklama Marlenky. Podle něj by to ale byla laciná reklama bez úrovně, a navíc se ukázalo, že je komín ve špatném stavu.

„Konečně přišel čas vyhodit ten škaredý prvek komunistické architektury z panoramatu Frýdku-Místku. Dneska je výročí invaze, takový významný den, tak se to hodí, zničíme špatné vzpomínky. V jiném rohu postavíme rozhlednu, která nijak nebude vadit,“ sdělil Avetisjan.

Společnost produkující dorty Marlenka je na trhu od roku 2003 a vyrábí produkty podle staroarménské rodinné receptury. Její majitel Avetisjan z Arménie pochází, v Česku žije od roku 1995.

Už se stal moravskoslezským Podnikatelem roku a Marlenka získala v Moravskoslezském kraji i titul Firma roku. Prezident Miloš Zeman Avetisjana předloni ocenil medailí Za zásluhy I. stupně.