Kácení jen v krajním případě. Vedení Ostravy kritizuje obvod kvůli Komenského sadům

Autorky projektové dokumentace navrhují z bezpečnostních důvodů už v příštím roce pokácet čtyřřadou lipovou alej u tenisových kurtů a v následujících letech postupně setnout a nahradit novou výsadbou i několik dalších stromořadí tvořených stovkami vzrostlých lip.
„Byť obvodní radnice plánuje na druhého září veřejné projednání projektu, už teď k nám směřuje velké množství dotazů občanů i zástupců iniciativ,“ řekl primátor Jan Dohnal.
Zdůraznil, že obvod musí před jakýmkoliv kácením dřevin v tomto významném krajinném prvku požádat o stanovisko nadřízený orgán ochrany přírody.
„To dosud neučinil, ale až to udělá, tam, kde to bude z hlediska bezpečnosti možné, budeme hledat s odborníky alternativní řešení obnovy stromů, a to i za cenu mnohem vyšších nákladů,“ prohlásil Dohnal. Podotkl, že kácení z bezpečnostních důvodů je podmíněno i tahovými zkouškami.
Náměstek: Zmizelo 140 stromů bez náhrady
Jeho náměstek pro životní prostředí Aleš Boháč dodal: „Kácení nastane až v krajním případě, po aplikaci veškerých dostupných opatření k záchraně stromů.“
Podle Boháče se vedení Moravské Ostravy a Přívozu o park stará dlouhodobě nedostatečně. „Laxní přístup ke správě Komenského sadů definuje i skutečnost, že za posledních deset let z parku zmizelo sto čtyřicet stromů, které nebyly nahrazeny novými,“ uvedl Boháč. „Vedle nové výsadby je potřeba posílit ekologickou stabilitu území a vytvořit podmínky pro existenci živočichů.“
Centrální radnice se podle náměstka obecně málo stará o zeleň. „Ostrava se snaží snižovat dopady klimatických změn a klíčové je i zvyšování počtu stromů a zeleně. Moravská Ostrava a Přívoz se v tomto směru řadí dlouhodobě mezi nejméně aktivní obvody,“ uvedl náměstek.
Upřesnil, že vedle údržby zeleně se jeho zástupci dostatečně nevěnují přípravě projektů a zajišťování dotací na různá zelená opatření.
Obvod: Nebudeme se nyní ke kritice vyjadřovat
Vedení obvodu na kritiku nechce reagovat. „Nebudeme se k tomu momentálně vyjadřovat,“ sdělila mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Michaela Tichá. Zopakovala také, že o projektu zatím nikdo nerozhodl. „Představíme ho na veřejném projednání, kde bude také prostor pro diskuzi,“ podotkla.
Zástupci obvodu otevřeli otázku perspektivy nezvykle hustě vysázené čtyřřadé lipové aleje s propletenými korunami po téměř dvaceti letech. Tehdy prosazoval její skácení krajinářský architekt Lubomír Rychtár, ale po silném odporu veřejnosti se úřady rozhodly, že ji zachovají.
Podle autorky dendrologického průzkumu Magdy Cigánkové Fialové ze studia ZAKA22 je v aleji řada stromů ve špatném stavu a při kácení jednotlivých lip hrozí nebezpečné narušení stability celého stromořadí čítajícího 126 stromů.
Předsedkyně spolku Fiducia Ilona Rozehnalová vyzvala v červnu radní centrálního obvodu, aby zastavili přípravu nevratných kroků, jež by vedly k odstranění stromořadí do doby, než záměr projde odbornou debatou, posouzením všech dopadů tohoto řešení a předložením šetrnějších variant. Radní pak projednání projektu odložili.
„Vítáme, že také magistrát si uvědomuje, že je potřeba další šetření a před případným plošným kácením prověřit alternativy, protože zatím nevíme, jak by mohly vypadat,“ řekla Rozehnalová.
Komenského sady leží v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, přitom hned v sousedství magistrátu.
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