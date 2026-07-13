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Stovkám stromů v Komenského sadech v Ostravě hrozí kácení. Projekt budí emoce

Petra Sasínová
  15:04

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Plánované výrazné kácení v ostravských Komenského sadech se týká i ústřední lipové aleje poblíž tenisových kurtů. (13. července 2026) | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Vedení obvodu Moravská Ostrava a Přívoz připravuje zásadní obnovu dřevin v Komenského sadech v centru. Hotový projekt je rozdělený do tří etap. Současně však vyvolal protesty, takže se o plánu bude ještě diskutovat.

V prvních dvou autorky projektu počítají s odstraněním nebezpečných nebo neperspektivních stromů, jež nahradí rozmanitější a početnější novou výsadbou.

Ve třetí etapě doporučují postupné pokácení šesti lipových alejí vysázených v polovině minulého století a založení nových. Podle dokumentace se pokácí 493 vzrostlých stromů a vysází 246 mladých.

„Po posouzení jiných možností a stavu stromů jsme navrhly úplnou, dlouholetou obnovu. Vznikly by stabilní a dlouhověké aleje. Jinak hrozí, že z parku jednou zůstane jen torzo,“ řekla krajinářská architektka Magda Cigánková Fialová z ateliéru ZAKA22. Obnova dřevin by měla být podle místostarosty obvodu Petra Kuśe rozložená do deseti let.

Osud alejí budí emoce. Jde především o čtyřřadou v centrální části vedle tenisových kurtů, které hrozila likvidace už před necelými dvaceti lety. Bylo to kvůli údajně špatnému zdravotním stavu stromů a jejich vysázení nestandardně blízko sebe.

Plánované výrazné kácení v ostravských Komenského sadech se týká i ústřední lipové aleje poblíž tenisových kurtů. (13. července 2026)

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„Díky odporu veřejnosti zůstala alej zachována a stále prosperuje. V roce 2017 se stala krajskou vítězkou ankety Alej roku. Aktuálně předložený návrh na plošné vykácení této a dalších alejí nepovažujeme za dostatečně odůvodněný,“ řekla předsedkyně spolku Fiducia Ilona Rozehnalová.

Vyzvala radní, aby zastavili nevratné kroky vedoucí k odstranění stromořadí do doby, než záměr projde odbornou debatou, posouzením dopadů tohoto řešení či předložením šetrnějších variant.

Radní měli projekt schvalovat 29. června, ale materiál stáhli. „Nejprve se uskuteční veřejné projednání, a to 2. září,“ sdělila mluvčí radnice Michaela Tichá.

Pět dnů poté pořádá spolek Fiducia v Komenského sadech debatu s dendrology, odborníky na městskou zeleň i autory projektu.

Komenského sady leží v centru Ostravy poblíž magistrátu se známou radniční věží.

Komenského sady leží v centru Ostravy poblíž magistrátu se známou radniční věží.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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