Část výuky ve škole, část doma. Školy v kraji zkoušejí učit kombinovaně

Tři týdny v lavicích a týden doma, tak letos bude vypadat studium předposledních a posledních ročníků Gymnázia v Havířově-Podlesí. Škola se zapojila do takzvaného pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání iniciovaného ministerstvem školství.



„Už v loňském školním roce při distanční výuce zavedené kvůli pandemii nás zajímala zpětná vazba studentů. Dvakrát jsme jim adresovali dotazník, co jim tento typ výuky přináší. Ocenili například, že si mohou sami zorganizovat čas nebo se sami rozhodnout o prioritách. Rádi bychom je v tom dál podpořili,“ uvedla Eva Skubidová, zástupkyně ředitelky gymnázia.

Při výuce ve škole se studenti učí klasickým způsobem jako před pandemií. Výuka na dálku bude různorodější, od online hodin přes aplikaci Teams, kterou používali v minulém roce, po samostatné vypracovávání zadaných projektů a úkolů. „Formu projektů a úkolů preferujeme,“ dodala zástupkyně.

Podpora studijní autonomie a samostatného řešení problémů, ale také poptávka rodičů jsou důvody, proč se do kombinované výuky zapojila základní ScioŠkola Frýdek-Místek. Začala s ní už minulý školní rok, teď od září ji ještě rozšiřují.

„Část dětí se učí v režimu tři plus dva, kdy tři dny jsou ve škole a dva na distanční výuce. Jde o vybrané žáky první až šesté třídy. Nově teď je i několik dětí v režimu čtyři dny ve škole, jeden doma,“ popsal zástupce ředitelky Martin Karásek.

Desetina menších a dvě třetiny těch starších

Pondělí, úterý a středy jsou pro všechny děti ve škole, čtvrtky a pátky nebo jen pátky patří distanční výuce a školáci se zaměřují na předměty projektového ražení.

Starší děti, tedy 7. až 9. třídy, mají mezi prezenční a distanční výuku dělený jeden předmět a jsou ve škole každý den, jen místo jednoho odpoledního vyučování pracují doma na projektu.

Kombinovanou výuku mají děti, které o ni měly zájem. „Jde zhruba o desetinu dětí z první až šesté třídy, u starších dětí o dvě třetiny,“ doplnil Karásek.

S učiteli na výpravu, projekty a bádání doma

Opavská základní škola Erazim u pokusné kombinované výuky vsadila na takzvané toulky za poznáním. Děti jsou týden na nějaké výpravě, kde mají řízený program, tři týdny jsou pak doma, kde pracují projektově a učí se formou badatelské výuky.

„Při práci doma mají povinné konzultace a dobrovolné online hodiny,“ upřesnila pedagožka školy Veronika Morongová. Během letošního školního roku děti vyjedou na deset výprav, v plánu je například speleologická výprava do středních Čech, do Prahy za historií trochu jinak či do Brna, kde zjistí, jaké to je být na antarktické výzkumné stanici.

„Máme osmnáct dětí, jde o smíšenou skupinu od deseti let. Právě začínáme, pomalu se to rozjíždí,“ dodala Morongová.

Výuka se zkouší kvůli rozšíření nabídky škol

Takzvané pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání iniciovalo ministerstvo školství. Chce přímo v praxi vyzkoušet možnosti, jak výuku zorganizovat, jaký by měla mít obsah a jaké metody během ní využít. Výsledkem by měly být podklady pro rozhodování o tom, zda a jak kombinované vzdělávání zařadit do výuky v českých školách.

„Kombinované vzdělávání by mohlo do budoucna představovat rozšíření vzdělávací nabídky škol například z důvodů nadání žáků, nemoci, dlouhodobého pobytu v zahraničí, dlouhodobější léčby, poptávky rodičů a dalších případů,“ informovala Jana Holíková z tiskového oddělení ministerstva školství.

Do projektu se přihlásilo 43 základních škol, 11 gymnázií a 18 středních odborných škol z celé republiky. Z Moravskoslezského kraje figuruje mezi přihlášenými pět škol, ke kombinované výuce nakonec reálně přistoupily čtyři z nich – dvě základní školy, jedno gymnázium a jedna střední odborná škola.