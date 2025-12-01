Ze zveřejněného rozhodnutí vyplývá, že krajský soud potvrdil dřívější rozhodnutí okresního soudu, který návrh na předběžné opatření zamítl. Žádné předběžné opatření tak nebylo vydáno.
Starosta Hujdus řekl, že radnice ještě rozhodnutí neobdržela. „Pokud je pravda, že soud návrh zamítl, tak jsem rád, že soudy potvrdily, že se nedopouštíme ničeho nezákonného,“ řekl.
Dodal, že o dalším postupu ve vztahu k protestujícím, kteří zůstávají na střeše domu, bude v pondělí jednat rada. Na rozhodnutí zbourat neobývané domy, jejichž oprava je nerentabilní, radnice trvá.
„Celou věc chceme dělat citlivě, budeme hledat řešení, aby došlo k uklidnění situace,“ doplnil s tím, že protiprávního jednání se dopouštějí lidé, kteří jsou na střeše domu.
Proti aktivistům asi už s policií. Ostravský obvod zvažuje zákrok na Bedřišce
Bourání finských domků v osadě, kde stále žije zhruba 50 lidí, začalo 12. listopadu. O den později na místo dorazili aktivisté, kteří protestují proti demolici posledního objektu a chtějí jí zabránit.
Starosta opakovaně tvrdil, že situaci nechce eskalovat. „Je třeba říct, že ti lidé jsou na tom území skutečně protiprávně i na střeše toho domu. Nám to radost nedělá,“ uvedl Hujdus. Zároveň ale připomněl, že firma má podle smlouvy na demolici 40 dní a aktivisté na výzvy k odchodu nereagují.
Domky nedáme. Obyvatelé Bedřišky vyzvali k dalšímu jednání o osudu kolonie
Cílem obvodu zůstává postupné vystěhování nájemníků a ponechání lokality jako strategické územní rezervy. Vedení obvodní radnice dlouho poukazuje na to, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké, s čímž ale obyvatelé nesouhlasí. Naopak tvrdí, že finské domky nejsou v tak špatném stavu.
Se žádostí o pomoc při záchraně osady se obyvatelé kolonie obrátili dopisem i na prezidenta Petra Pavla a zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Oba jejich úsilí zachránit Bedřišku podpořili.