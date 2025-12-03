Zastupitelé návrhy aktivistů nepřijali. Situace okolo Bedřišky je dál na mrtvém bodě

Autor: ,
  17:20
Městští zastupitelé ve středu několik hodin debatovali s příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v ostravských Mariánských Horách a Hulvákách o jejím osudu. Ostravský spolek Fiducia vyzval k zastavení demolic a otevřenému dialogu, obdobný návrh vznesl i exprimátor a opoziční zastupitel Tomáš Macura. Zastupitelstvo návrh nepřijalo.
Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici. (13. listopadu 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....
Osada Bedřiška v Ostravě Mariánských Horách, kde začala její demolice. (13....
Kolonie Bedřiška v Ostravě je určena k zániku, mnoha tamním lidem se to však...
Kolonie Bedřiška v Ostravě je určena k zániku, mnoha tamním lidem se to však...
15 fotografií

Bourání prázdných finských domků v osadě začalo 12. listopadu. O den později na místo přijeli podporovatelé osady a obsadili poslední dům určený k demolici v aktuální demoliční vlně. Dodnes brání stržení objektu.

„Ve výzvě jsme žádali, aby byla zastavena demolice do doby, než se uspořádá nějaké mezioborové setkání,“ uvedla za Fiducii Ilona Rozehnalová.

Mimo to Fiducia rovněž chtěla, aby byla zrušena výpověď spolku N.O.B.L, který stojí za provozem tamního komunitního centra a dostal výpověď bez udání důvodů.

Proti aktivistům asi už s policií. Ostravský obvod zvažuje zákrok na Bedřišce

Stejně tak i Macura poukazoval na to, že by se měla vést diskuse o možných řešeních situace v lokalitě. Domnívá se také, že by měla být upravena i pracovní skupina města, která se problematikou dlouhodobě zabývá, a to tak, aby v ní bylo rovnoprávnější zastoupení obou názorových proudů včetně odborníků.

Zastánci Bedřišky městu i obvodu vyčítali i řadu dalších věcí. Například to, že z pracovní skupiny není pořizován zvukový záznam, nebo způsob, jakým se vrcholní představitelé o dění v lokalitě vyjadřují. Podle aktivistů dostatečně nezohledňují výjimečnost tamní komunity.

Primátor Jan Dohnal (SPOLU) oponoval, že zásluhy komunity nikdo nezpochybňuje, ale město musí rovněž zohledňovat ekonomickou stránku věci. Vedení obvodní radnice i města dlouho poukazuje právě na to, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké.

Soud zamítl návrh na ochranu domu v osadě Bedřiška, radnice na bourání trvá

Obvod proto chce, aby se nájemníci postupně vystěhovali a nabízí jim náhradní bydlení. Lokalitu chce ponechat jako strategickou územní rezervu. Nájemníci naopak tvrdí, že finské domky nejsou v tak špatném stavu.

„Samozřejmě vnímám, že situace na zastupitelstvu dneska eskalovala. Jako město ale v tento moment nespatřujeme žádné nové okolnosti, které by situaci dramaticky posunuly,“ podotkl Dohnal. Podle něj je pracovní skupina k Bedřišce otevřená všem odborníkům.

„Ve vedení města ani v zastupitelstvu není nikdo, kdo by si myslel, že Bedřiška funguje špatně, nebo by znevažoval projekt toho komunitního soužití, ale pokud to přetavíme do peněz a bavíme se o tom, že bychom museli vynaložit na nějaké udržení stovky milionů a na nějaký rozvoj vyšší stovky milionů, tak to narazí na to, že ve městě je řada věcí potřebnějších,“ řekl Dohnal.

18. listopadu 2025

Mluvčí obyvatel Eva Lehotská ve středu přišla s dalším návrhem na možné řešení situace. Uvedla, že by bylo možné využít právo stavby. „Právo stavby znamená, že majetek zůstane v rámci města, jak objekty, tak pozemek. My bychom pouze udělali dlouhodobou smlouvu o tom, že se k tomu majetku můžeme chovat tak, že si ho bez souhlasu můžeme opravit,“ uvedla Lehotská.

Obvod by se tak podle ní vyvázal ze závazku udržovat svůj majetek. Obyvatelé by odevzdávali peníze za pronájem pozemků. Návrhem se ale zastupitelé blíže nezabývali, protože by k němu museli mít další parametry.

Zůstaneme, dokud bude hrozit demolice, ujišťuje aktivistka z ostravské Bedřišky

Obyvatelka domku sousedícího s posledním objektem určeným k demolici navíc opět podala návrh na předběžné opatření, kterým chce zbourání sousedícího objektu zabránit. S prvním návrhem neuspěla, potvrdil ve středu její advokát Ondřej Ručka.

Nový návrh na vydání předběžného opatření podal k Okresnímu soudu v Ostravě. Uvedl, že do něj doplnili některé podklady, které u předchozího projednání chyběly. „Podařilo se nám je získat a doplnili jsme je. Zda projde nový návrh, nevíme,“ dodal.

14. listopadu 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Podvodníci vybrali špatného taxikáře. Překazil jim plány na okradení seniora

Premium
ilustrační snímek

O obrovském štěstí může mluvit senior ze Suchdola nad Odrou. Ten se stal obětí podvodných telefonátů, úspory mu však zachránila skutečnost, že na schůzku s falešným bankéřem jel taxíkem.

Jako tankodrom. Divočáci ničí beskydské pastviny i golfový areál, ohradníky nestačí

Premium
Pastviny v Beskydech rozrývají divočáci. Pak na nich neroste tráva, porost...

Přemnožená divoká prasata způsobují extrémní škody, říkají zemědělci i úřady v oblasti Beskyd. Ochrana je více než náročná, protože mobilní oplocení ani pachové ohradníky nepomáhají. A náhrada škod...

Plzeň nadělila Vítkovicím bůra za osmnáct minut, tabulkového soupeře smetla 7:0

Zklamaný vítkovický brankář Klimeš jako by nevěřil, co se to v Plzni děje.

Dohrávka mezi hokejisty Plzně a Vítkovic završila 26. extraligové kolo. Před zápasem dělil v tabulce oba soupeře jediný bod, o který byli Ostravané před Západočechy. Po středě to neplatí. Plzeň svého...

ONLINE: Třinec vede nad Hradcem o dva góly, Vítkovice čelí Olomouci

Sledujeme online
Radost třineckých hokejistů po vstřelené brance proti Hradci.

Netradičně ve středu pokračuje hokejová extraliga dvěma zápasy. V dohrávce sedmého kola se od 17 hodin utkává Třinec s Hradcem Králové, naopak v předehrávce 47. kola čelí Vítkovice od 17.30 Olomouci....

3. prosince 2025  17:21

Zastupitelé návrhy aktivistů nepřijali. Situace okolo Bedřišky je dál na mrtvém bodě

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Městští zastupitelé ve středu několik hodin debatovali s příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v ostravských Mariánských Horách a Hulvákách o jejím osudu. Ostravský spolek Fiducia vyzval k...

3. prosince 2025  17:20

Vylije se zas. A co dál? Architekt Opavy líčí tři scénáře osudu sídliště v nivě řeky

Premium
Petr Stanjura, hlavní architekt města Opavy

Dvanáct tisíc lidí žijících na místě, které od nepaměti trápí povodně. Opavské sídliště Kateřinky, vůbec největší sídlištní zástavba ve městě, stojí přímo na nivě řeky Opavy. Hlavní architekt města...

3. prosince 2025

Hlučín kupuje sídliště OKD s více než pětistovkou bytů, ty pronajme

Hlučín odkoupí více než padesát domů s bývalými byty OKD, nyní vlastněné...

Poslední kroky k vůbec největšímu majetkovému projektu v novodobé historii města posvětili hlučínští zastupitelé. Město na Opavsku od společnosti Heimstaden Czech odkoupí 527 bytů v 53 bytových...

3. prosince 2025  10:23

Anarchista a „zlosyn“ z Haliče po vraždě ostravského četníka uprchl

Pomník strážmistra Františka Schenka, kterého v roce 1911 zastřelil lupič....

Málokterému četníkovi, který přišel o život ve službě, se dostalo takové pozornosti jako Františku Schenkovi zastřelenému 16. listopadu 1911 ve Slezské Ostravě. Měl slavný pohřeb, na který přišli i...

3. prosince 2025  6:15

Zaměstnankyni Tatry srazil vysokozdvižný vozík, způsobil jí otevřenou zlomeninu

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Těžké zranění způsobil dnes ráno v areálu kopřivnické automobilky Tatra Trucks vysokozdvižný vozík třiapadesátileté zaměstnankyni. S otevřenou zlomeninou musela podstoupit okamžitou operaci. Je už...

2. prosince 2025  18:42

Fotbal šel stranou, pak Teplicím pomohl k záchraně. Kričfaluši o rodinné tragédii

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem....

Minulý ročník byl oporou teplického mužstva, ale v rozhodující fázi sezony se ze sestavy na dva zápasy vytratil. Nebyl zraněný, neměl ani jiné zdravotní potíže. Fotbalistu Ondřeje Kričfalušiho...

2. prosince 2025  13:01

U počátku zednářů v Ostravě byl i Alfons Mucha, říkají autoři výstavy o místní lóži

Výstava Světlo v temnotách připomíná 90 let od vzniku ostravské lóže svobodných...

Světlo v temnotách je název výstavy připomínající devadesát let od vzniku ostravské lóže svobodných zednářů Lux in tenebris. K vidění je v podkroví Ostravského muzea na Masarykově náměstí. Expozice...

2. prosince 2025  12:43

Obce řeší, jak být příště odolnější proti povodni. Pomohou nové studie

Zámek Linhartovy na Krnovsku částečně zaplavila velká voda z blízké řeky...

Jedna studie se zaměří na malé toky v katastru obce, druhá na chod splavenin a třetí zmapuje možnosti nového pojetí veřejného prostoru tak, aby co nejlépe navázalo na úpravy řeky Opavy, chystané...

2. prosince 2025  10:34

V kraji začal platit zákaz pyrotechniky, odpalovačům napoví interaktivní mapa

Věž Nové radnice v Ostravě ozářil ohňostroj k 750 letům od první zmínky o...

Ve značné části Moravskoslezského kraje nebude letos možné používat zábavní pyrotechniku v takovém rozsahu jako dosud. A to kvůli přísnějším pravidlům, která začnou platit od letošního 1. prosince....

2. prosince 2025  6:11

Jihlava prodloužila vítěznou sérii, Frýdek-Místek srazila vydařenou druhou třetinou

Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...

Hokejisté Jihlavy porazili v dohrávce 19. kola první ligy Frýdek-Místek 5:2 a po šestém vítězství za sebou se posunuli na druhé místo v tabulce. Dukla zápas rozhodla v prostřední třetině, v níž...

1. prosince 2025  20:24

Samy se zavírají, pojmou třikrát víc odpadu. V Ostravě testují nové kontejnery

Nový popelářský vůz s boční nakládkou od společnosti OZO Ostrava začal jezdit...

Jsou třikrát objemnější než ty současné, samy se zavírají, jsou ekologické, úsporné. Tak shrnul náměstek primátora Ostravy Aleš Boháč hlavní klady nových kontejnerů na směsný odpad, plasty a papír,...

1. prosince 2025  15:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.