Proti aktivistům možná s policií? Ostravský obvod zvažuje zákrok na Bedřišce

  17:50aktualizováno  17:58
Ostravský obvod Mariánské Hory a Hulváky zřejmě příští týden požádají policii o zákrok proti aktivistům bránícím demolici domů na Bedřišce. Podporovatelé osady opakovaně obsazují střechu posledního domu určeného ke stržení v aktuální demoliční vlně a odmítají výzvy k odchodu.

Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde aktivisté brání bourání domu. Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky dnes neplánuje zbourat poslední uvolněný finský domek v někdejší hornické kolonii Bedřiška. (18. listopadu 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Bourání finských domků v osadě začalo 12. listopadu. O den později na místo dorazili aktivisté, kteří protestují proti demolici posledního objektu a chtějí jí zabránit. Starosta na počátku tvrdil, že situaci nechce eskalovat.

„Je třeba říct, že ti lidé jsou na tom území skutečně protiprávně i na střeše toho domu. Nám to radost nedělá,“ uvedl starosta obvodu Patrik Hujdus. Zároveň ale připomněl, že firma má podle smlouvy na demolici čtyřicet dní a aktivisté na výzvy k odchodu nereagují.

„Je pravděpodobné, že budeme chtít dokončit tu zakázku tak, jak byla vypsána. To znamená, že předpokládám, že během příštího týdne požádáme kompetentní složky, aby nám to pomohly vyřešit a dostat se do právního vztahu, jak je třeba,“ upozornil Hujdus.

