Domy lidem. Podporovatelé bourané Bedřišky protestují na zastupitelstvu obvodu

Důvodem protestu je dnešní zbourání domu, který v minulosti opakovaně obsazovali příznivci Bedřišky a snažili se zabránit jeho stržení. Policisté totiž dnes brzy ráno zajistili poslední dům určený ke zbourání v aktuální demoliční vlně a stroje objekt zbouraly.
Radnice ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nařídila demolici, neboť o domy v osadě kvůli jejich stavu nechce pečovat. Podle radnice jsou za hranicí životnosti a náklady na opravy jsou vysoké.
Obvod chce postupně nájemníky vystěhovat a nechat lokalitu jako strategickou územní rezervu. Lidem nabízí náhradní ubytování. Obyvatelé naopak tvrdí, že finské domky nejsou v tak špatném stavu. Město i obvod opakovaně obvinili z nedostatečné komunikace s komunitou.
V Bedřišce padl poslední dům, aktivisté zrovna byli pryč. Arogance moci, zlobí se místní
Bourání posledního objektu chtěl zabránit mimo jiné ostravský spolek Fiducia. Už minulý týden na zasedání městského zastupitelstva vyzval k zastavení demolice a podpoře otevřeného dialogu. Obdobný návrh nakonec vznesl i někdejší primátor a opoziční zastupitel Tomáš Macura (JDETO!!!).
Návrh však městské zastupitelstvo nepřijalo. Spolek se obrátil i na obvodní zastupitelstvo, které zasedá dnes. Jeho výzva ale nebyla zařazena ani na program jednání. Návrh spolku si sice osvojil zastupitel Petr Luzar (ODS), ale při hlasování nakonec jeho zařazení do programu nezískalo dostatečnou podporu.
Bourání prázdných finských domků v osadě začalo 12. listopadu. O den později přijeli podporovatelé osady a obsadili poslední dům, který je zařazený v aktuální demoliční vlně. Odpůrci bourání namítají, že kolonie je příkladem ojedinělé komunitní práce, kde se povedlo přetvořit sociálně slabou lokalitu ve funkční sousedství a je příkladem bezproblémového soužití mezi romskou komunitou a majoritní společností.
18. listopadu 2025