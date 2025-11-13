Příznivci lokality Bedřiška obsadili dům určený k demolici, zasahuje policie

  9:06
Příznivci ostravské lokality Bedřiška dnes obsadili jeden z domů určený k demolici. Na místě je policie. Starosta řekl, že situaci nechce eskalovat.
Protestující na jednom z bouraných domů v ostravské kolonii Bedřiška. (13. listopadu 2025) | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Připravujeme podrobnosti.

V Bedřišce začala demolice finských domků. Nehoráznost, zlobí se lidé z kolonie
Silničáři sundali značku omezující rychlost, radar měřil dál. Řidičům chodí pokuty

Když ŘSD sundalo značku s omezením na 100 km/h, řidiči se oprávněně domnívali,...

Na zřejmě až příliš aktivní postup zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní doplácejí řidiči, kteří jeli poslední červencový den po obchvatu Frýdku-Místku, součástí dálnice D48. Pracovníci...

Žaloba Dětí Země zamítnuta. Mimoúrovňová křižovatka v Nošovicích se může stavět

Dálnice D48 u Nošovic s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou, jež na dálnici...

Stát se po letech slibů znovu přiblížil zahájení stavby okružní křižovatky u Nošovic, která má odlehčit dopravě kolem závodu Hyundai. Jde o poslední z velkých závazků, které někdejší vláda Jiřího...

Baník je po přestřelce v Pardubicích ve čtvrtfinále, Bohemians končí po penaltách

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Ostravští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V útočném duelu na hřišti Pardubic zvítězili 4:3 v prodloužení. Mezi osmičku nejlepších prošla i Mladá Boleslav, která na Bohemians...

Baník - Jablonec 0:1, hosté jdou zpět do čela tabulky, první místo vystřelil Jawo

Ostravský David Planka (vpravo) uniká Filipu Zorvanovi z Jablonce.

Minimálně do neděle má fotbalová liga nového lídra. Jsou jím hráči Jablonce, kteří v patnáctém kole uspěli na hřišti ostravského Baníku. Vítězství 1:0 a posun do čela tabulky zařídil gólem ve 25....

Rozhodl prezident. Před 80 lety se báňská univerzita stěhovala z Příbrami do Ostravy

Výstavba hlavních objektů porubského areálu univerzity v letech 1966 až 1973.

Z provizorních prostor v různých částech Ostravy moderní univerzitní kampus, z původních dvou oborů sedm fakult, ze tří stovek studentů současných třináct tisíc studujících. Vysoká škola báňská je v...

Zavřený bazén v Krnově komplikuje plaveckou výuku. Je dražší a děti musí dojíždět

Bazén musí podle doporučení statičky zůstat vypuštěný. Přesný rozsah poškození...

Nefunkční plavecký bazén komplikuje a prodražuje školní výuku i mimoškolní aktivity na Krnovsku. Děti musí na plavecký výcvik do bezmála čtyřicet kilometrů vzdálené Břidličné. Nejen tam, ale také do...

13. listopadu 2025  6:15

Rukavice, pak hokejka? Vítkovický kouč Varaďa: Kalusův gól měl platit

Václav Varaďa

Ani nesprávně neuznaný gól v úvodu utkání proti Českým Budějovicím nezlomil hokejisty Vítkovic, kteří v předehrávce 23. kola nakonec porazili Motor 4:2. Rozhodčí Adam Kika a Tomáš Mejzlík ve 4....

12. listopadu 2025  23:06

Vánoční trhy v Ostravě 2025: desítky stánků, koncerty hvězd i bruslení na náměstí

Ostravské vánoční trhy letos návštěvníky lákají na širokou nabídku občerstvení....

V sobotu 22. listopadu začnou v centru Ostravy vánoční trhy, které potrvají až do 23. prosince. Vánoční strom na Masarykově náměstí se slavnostně rozsvítí v sobotu 29. listopadu a zároveň odstartuje...

12. listopadu 2025  19:19

V Bedřišce začala demolice finských domků. Nehoráznost, zlobí se lidé z kolonie

Ostravská kolonie Bedřiška z výšky. (12. listopadu 2025)

V někdejší hornické kolonii Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky začala demolice vyprázdněných finských domků. Lidé podporující zachování někdejší hornické kolonie ale postup...

12. listopadu 2025  15:11

Čajová souprava, kříž i sklo. Policie hledá část kořisti zadrženého zloděje

Cenná čajová souprava, kterou odcizil zloděj v Ostravě. Policisté nyní po tomto...

S upozorněním, že lidé mohli zakoupit kradené věci, zveřejnila moravskoslezská policie fotografie části lupu přičinlivého recidivisty. Ačkoliv pachatel už sedí v policejní cele a jakoukoliv vinu...

12. listopadu 2025  12:19

Trenérský navrátilec Vašina se usmívá: Už jsem důchodce, ale volejbal mě pořád baví

Ústecký kouč Lubomír Vašina

Volejbal tak miluje, že i přes problémy se slinivkou, kvůli nimž byl rok doma, se rozhodl vrátit do extraligy. Lubomír Vašina je od této sezony novým trenérem volejbalistů VK Ostrava.

12. listopadu 2025  10:57

Více výroby, až zmizí zápach. Ostrava nesouhlasí s rozšířením firmy v Hrabové

V průmyslové zóně v Ostravě - Hrabové pracují tisíce lidí. (12. listopadu 2025)

Zástupci Ostravy vydali záporné stanovisko k plánu rozšíření provozu v průmyslové zóně v části Hrabová. O povolení k navýšení výroby žádají šéfové firmy Brembo Czech, která patří podle závěrů odborné...

12. listopadu 2025  10:16

Úlevy na nájmech i příští rok. Krnov se dál vzpamatovává z ničivé povodně

Letecky pohled na zaplavený Krnov. Ze svých koryt se vylily řeky Opava a...

Stejně jako letos, ani v příštím roce nebudou krnovští zahrádkáři zasažení loňskou povodní za pronajaté městské zahrádkářské plochy platit nájem. Také nájemníkům vyplavených bytových domů krnovská...

12. listopadu 2025  6:05

Karvinští házenkáři vyhráli v Lovosicích a dotáhli se na čelo extraligy

Karvinský brankář Vojtěch Košťálek se snaží chytit střelu lovosického Jaroslava...

Karvinští házenkáři vyhráli v předehrávaném šlágru 10. kola extraligy v Lovosicích 34:30. Úřadující mistři tak o skóre předstihli dosud vedoucí Plzeň, jež má ale k dobru středeční duel proti Dukle.

11. listopadu 2025  21:24

Žaloba Dětí Země zamítnuta. Mimoúrovňová křižovatka v Nošovicích se může stavět

Dálnice D48 u Nošovic s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou, jež na dálnici...

Stát se po letech slibů znovu přiblížil zahájení stavby okružní křižovatky u Nošovic, která má odlehčit dopravě kolem závodu Hyundai. Jde o poslední z velkých závazků, které někdejší vláda Jiřího...

11. listopadu 2025  17:38

Na Den veteránů v Ostravě dorazil i druhoválečný hrdina od Dukly či Kyjeva

Na oslavy, které se tradičně konají u Památníku válečných veteránů v Parku Čs....

Ostrava si dnes připomněla Den veteránů. Na oslavy, které se tradičně konají u Památníku válečných veteránů v Parku Čs. letců, dorazil i 103letý Jan Ihnatík, veterán bojů u Kyjeva, Bílé Cerekve,...

11. listopadu 2025  15:35

Z ruiny na spadnutí je výstavní památka. Muži z azylového domu opravují rychtu

Muži z azylového domu Armády spásy v Krnově dobrovolně pomáhají s opravami...

Ráno cesta z Krnova do Karlovic, během dne práce na omítkách, odpoledne návrat zpátky. Muži bez domova, klienti krnovského azylového domu Armády spásy, se letos naposledy sešli v karlovické rychtě,...

11. listopadu 2025  14:18

