Příznivci lokality Bedřiška obsadili dům určený k demolici, zasahuje policie

V Bedřišce začala demolice finských domků. Nehoráznost, zlobí se lidé z kolonie
Na zřejmě až příliš aktivní postup zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní doplácejí řidiči, kteří jeli poslední červencový den po obchvatu Frýdku-Místku, součástí dálnice D48. Pracovníci...
Stát se po letech slibů znovu přiblížil zahájení stavby okružní křižovatky u Nošovic, která má odlehčit dopravě kolem závodu Hyundai. Jde o poslední z velkých závazků, které někdejší vláda Jiřího...
Ostravští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V útočném duelu na hřišti Pardubic zvítězili 4:3 v prodloužení. Mezi osmičku nejlepších prošla i Mladá Boleslav, která na Bohemians...
Minimálně do neděle má fotbalová liga nového lídra. Jsou jím hráči Jablonce, kteří v patnáctém kole uspěli na hřišti ostravského Baníku. Vítězství 1:0 a posun do čela tabulky zařídil gólem ve 25....
Z provizorních prostor v různých částech Ostravy moderní univerzitní kampus, z původních dvou oborů sedm fakult, ze tří stovek studentů současných třináct tisíc studujících. Vysoká škola báňská je v...
Nefunkční plavecký bazén komplikuje a prodražuje školní výuku i mimoškolní aktivity na Krnovsku. Děti musí na plavecký výcvik do bezmála čtyřicet kilometrů vzdálené Břidličné. Nejen tam, ale také do...
Ani nesprávně neuznaný gól v úvodu utkání proti Českým Budějovicím nezlomil hokejisty Vítkovic, kteří v předehrávce 23. kola nakonec porazili Motor 4:2. Rozhodčí Adam Kika a Tomáš Mejzlík ve 4....
V sobotu 22. listopadu začnou v centru Ostravy vánoční trhy, které potrvají až do 23. prosince. Vánoční strom na Masarykově náměstí se slavnostně rozsvítí v sobotu 29. listopadu a zároveň odstartuje...
V někdejší hornické kolonii Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky začala demolice vyprázdněných finských domků. Lidé podporující zachování někdejší hornické kolonie ale postup...
S upozorněním, že lidé mohli zakoupit kradené věci, zveřejnila moravskoslezská policie fotografie části lupu přičinlivého recidivisty. Ačkoliv pachatel už sedí v policejní cele a jakoukoliv vinu...
Volejbal tak miluje, že i přes problémy se slinivkou, kvůli nimž byl rok doma, se rozhodl vrátit do extraligy. Lubomír Vašina je od této sezony novým trenérem volejbalistů VK Ostrava.
Zástupci Ostravy vydali záporné stanovisko k plánu rozšíření provozu v průmyslové zóně v části Hrabová. O povolení k navýšení výroby žádají šéfové firmy Brembo Czech, která patří podle závěrů odborné...
Stejně jako letos, ani v příštím roce nebudou krnovští zahrádkáři zasažení loňskou povodní za pronajaté městské zahrádkářské plochy platit nájem. Také nájemníkům vyplavených bytových domů krnovská...
Karvinští házenkáři vyhráli v předehrávaném šlágru 10. kola extraligy v Lovosicích 34:30. Úřadující mistři tak o skóre předstihli dosud vedoucí Plzeň, jež má ale k dobru středeční duel proti Dukle.
Ostrava si dnes připomněla Den veteránů. Na oslavy, které se tradičně konají u Památníku válečných veteránů v Parku Čs. letců, dorazil i 103letý Jan Ihnatík, veterán bojů u Kyjeva, Bílé Cerekve,...
Ráno cesta z Krnova do Karlovic, během dne práce na omítkách, odpoledne návrat zpátky. Muži bez domova, klienti krnovského azylového domu Armády spásy, se letos naposledy sešli v karlovické rychtě,...