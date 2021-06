Konce koloběžek je škoda. Sdílená doprava má budoucnost, zní z měst

„K 6. červnu kompletně ukončujeme provoz a všechny naše sdílené koloběžky a skútry stáhneme ze všech českých měst. Důvody jsou jednoduché – finanční. Vše se během covidu zastavilo a na žádné kompenzace jsme jako firma nedosáhli. Všechny své úspory jsme již utratili a už nemáme z čeho financovat provoz,“ oznámil v pondělí jednatel společnosti Pavel Kuchta.



Města na Novojičínsku rychlého konce služby, která fungovala pouhé tři měsíce, litují. „Ukončení provozu elektrokoloběžek a také elektroskútrů v Novém Jičíně a dalších městech je veliká škoda,“ komentoval situaci místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

„Lidé si na půjčování sdílených vozidel začali zvykat, byla to zajímavá možnost, jak se přepravovat mezi blízkými městy i mezi našimi místními částmi a centrem. Podle čísel, která jsme od společnosti re.volt dostávali, počet uživatelů postupně rostl,“ podotkl Syrovátka.

V Novém Jičíně původně předpokládali, že systém bude fungovat celý rok, aby bylo možné jej dostatečně zhodnotit a poté na něj případně v dalších letech navázat.



„Vzhledem k tomu, že ohlasy na službu byly na sociálních sítích spíše pozitivní, uvažujeme, že se v budoucnu po nějaké náhradě porozhlédneme. První zkušenosti už máme,“ řekl Syrovátka.

Město podle jeho slov vložilo do startu systému značnou část energie a práce, například při hledání míst, kde lze koloběžky parkovat, kterou by bylo škoda dále nevyužít.

V Kopřivnici se ze začátku systém setkal s častou kritikou ohledně parkování elektrokoloběžek na nevhodných místech. „Postupně se ale situace zlepšila, a jak ukázala rostoucí čísla uživatelů, tato služba si získala své příznivce. Těm, kteří se ji naučili používat, bude chybět,“ podotkla mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.

Konec služby města nic nestojí

„Odchod re.voltu nás mrzí, sdílená doprava má budoucnost, i proto si projekt rychle získal podporu vedení města,“ popsal příborský místostarosta Pavel Netušil.

I on přiznal „porodní bolesti“ v podobě nevhodného parkování. „Nakonec si ale služba našla i své zastánce,“ doplnil s tím, že výhodou byla i skutečnost, že se město na projektu nemuselo finančně podílet.

To si pochvalují i v ostatních zapojených městech. „Pozitivním faktem je také to, že jsme do projektu nevložili žádné městské finance. Předběžná opatrnost se nám tady vyplatila,“ doplnil starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.

Společnost re.volt začala v polovině května své služby nabízet také v Ostravě, i zde však sdílení elektrokoloběžek a elektřinou poháněných skútrů končí.

VIDEO: Testovali jsme, v čem jsou žluté koloběžky re.volt jiné oproti konkurenci:

18. května 2020